Sơn Tùng M-TP ủng hộ 700 triệu đồng gửi tới đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Ngày 25/11, ca sĩ Sơn Tùng M-TP, tập thể Công ty M‑TP Entertainment và cộng đồng Sky (cộng đồng người hâm mộ của Sơn Tùng M-TP - PV) ủng hộ 700 triệu đồng vào Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam, nhằm hỗ trợ bà con vùng lũ khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 25/11, Sơn Tùng M-TP thông báo anh và công ty quản lý M-TP Entertainment ủng hộ 700 triệu đồng thông qua Quỹ Tấm lòng Việt. Hồi tháng 10, nam ca sĩ cũng ủng hộ 1,6 tỷ đồng giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng của thiên tai.

“Những ngày vừa qua, nhìn miền Trung oằn mình trong thiên tai, thật sự khiến lòng Tùng chùng xuống và cảm thấy bàng hoàng vô cùng. Tôi và tập thể xin gửi đến bà con một chút hơi ấm, một chút sẻ chia thông qua Quỹ Tấm lòng Việt và chương trình Nghĩa đồng bào với hy vọng mọi sự giúp đỡ, sẻ chia sẽ được đến với đúng nơi, đúng người và kịp lúc.

Một lần nữa, với sự chân thành từ sâu trong trái tim, Tùng mong bà con sẽ sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này”, Sơn Tùng M-TP chia sẻ.

Không chỉ riêng Sơn Tùng, nhiều nghệ sĩ khác cũng đang tích cực đóng góp cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Trước đó, vào tháng 10/2025, Sơn Tùng M-TP và công ty đóng góp 1,6 tỉ đồng vào Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ.

Danh sách nghệ sĩ ủng hộ bà con chịu thiệt hại do mưa lũ: Hà Anh Tuấn (500 triệu đồng), Trấn Thành (500 triệu đồng), Mỹ Tâm (300 triệu đồng), Đức Phúc (300 triệu đồng), Hòa Minzy (200 triệu đồng), Bùi Công Nam (100 triệu đồng), Hương Giang (100 triệu đồng), Isaac (100 triệu đồng), Huỳnh Lập (50 triệu đồng);

TikToker Tina Thảo Thi (100 triệu đồng), H'Hen Niê (không công bố số tiền), Phương Mỹ Chi (không công bố số tiền), Minh Tú (không công bố số tiền), Quốc Thiên (200 triệu đồng); Quang Dũng (20 triệu đồng), Thanh Thảo (20 triệu đồng);

Tố My (150 triệu đồng), Hiền Mai (5 triệu đồng), Đan Trường (100 triệu đồng), Hoài Lâm (120 triệu đồng), Thoại Mỹ (5 triệu đồng), Ngọc Châu (không công bố số tiền), Duy Mạnh và bạn bè (332 triệu đồng), Nhà Xương Rồng (500 triệu đồng), Sơn Tùng M-TP và người hâm mộ (700 triệu đồng)...

