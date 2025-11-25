Giải cứu 2 người mắc kẹt trong xe tải bị lật trên đèo Phú Sơn

Sáng 25/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 phối hợp với lực lượng Công an địa phương kịp thời cứu nạn thành công 2 người mắc kẹt trong cabin xe tải bị lật tại khu vực đầu đèo Phú Sơn, xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trưa 25/11, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC- CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC- CNCH) Khu vực 2 vừa phối hợp với lực lượng Công an địa phương kịp thời giải cứu thành công 2 người mắc kẹt trong cabin xe tải bị lật tại đèo Phú Sơn, xã Phú Sơn Lâm Hà (Lâm Đồng).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Đội CC- CNCH Khu vực 2 nhận được tin báo của Công an xã Phú Sơn Lâm Hà về việc xe tải mang biển kiểm soát 66G-006.72 bị lật tại vị trí đầu đèo Phú Sơn, trong cabin có 2 người bị mắc kẹt gồm tài xế và phụ xe.

Nhận được tin báo, Đội CC - CNCH Khu vực 2 đã điều 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Trên đường di chuyển, lực lượng chuyên môn phối hợp hướng dẫn công an xã và chính quyền địa phương huy động lực lượng y tế đến hỗ trợ sơ cứu ban đầu, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nạn nhân.

Sau tai nạn, tài xế và phụ xe bị kẹt trong cabin - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Theo thông tin từ báo Lâm Đồng, sau hơn 1 giờ nỗ lực cứu nạn, cứu hộ, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, tài xế và phụ xe đã được giải cứu trong tình trạng sức khỏe ổn định. Sau khi được đưa ra khỏi cabin, các nạn nhân được bàn giao cho lực lượng y tế và chính quyền địa phương tiếp tục chăm sóc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

