Giải cứu 2 người mắc kẹt trong xe tải bị lật trên đèo Phú Sơn

Đời sống 25/11/2025 15:11

Sáng 25/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 phối hợp với lực lượng Công an địa phương kịp thời cứu nạn thành công 2 người mắc kẹt trong cabin xe tải bị lật tại khu vực đầu đèo Phú Sơn, xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trưa 25/11, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC- CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC- CNCH) Khu vực 2 vừa phối hợp với lực lượng Công an địa phương kịp thời giải cứu thành công 2 người mắc kẹt trong cabin xe tải bị lật tại đèo Phú Sơn, xã Phú Sơn Lâm Hà (Lâm Đồng).

Giải cứu 2 người mắc kẹt trong xe tải bị lật trên đèo Phú Sơn - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Đội CC- CNCH Khu vực 2 nhận được tin báo của Công an xã Phú Sơn Lâm Hà về việc xe tải mang biển kiểm soát 66G-006.72 bị lật tại vị trí đầu đèo Phú Sơn, trong cabin có 2 người bị mắc kẹt gồm tài xế và phụ xe.

Nhận được tin báo, Đội CC - CNCH Khu vực 2 đã điều 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Trên đường di chuyển, lực lượng chuyên môn phối hợp hướng dẫn công an xã và chính quyền địa phương huy động lực lượng y tế đến hỗ trợ sơ cứu ban đầu, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nạn nhân.

 

Giải cứu 2 người mắc kẹt trong xe tải bị lật trên đèo Phú Sơn - Ảnh 2
Sau tai nạn, tài xế và phụ xe bị kẹt trong cabin - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Theo thông tin từ báo Lâm Đồng, sau hơn 1 giờ nỗ lực cứu nạn, cứu hộ, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, tài xế và phụ xe đã được giải cứu trong tình trạng sức khỏe ổn định. Sau khi được đưa ra khỏi cabin, các nạn nhân được bàn giao cho lực lượng y tế và chính quyền địa phương tiếp tục chăm sóc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Người đàn ông cướp dây chuyền ở tiệm vàng để có tiền chuộc xe cho vợ

Người đàn ông cướp dây chuyền ở tiệm vàng để có tiền chuộc xe cho vợ

Ngày 25/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt giữ nghi phạm cướp giật vàng xảy ra tại tiệm vàng ở xã Châu Thành chỉ sau chưa đầy 24 giờ điều tra.

Xem thêm
Từ khóa:   xe tải bị lật cứu người tin moi

TIN MỚI NHẤT

Con trai dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run rẩy' đến lăn đùng ra ngất

Con trai dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run rẩy' đến lăn đùng ra ngất

Tâm sự 16 phút trước
Trần Nghiên Hy từng chấp nhập bỏ bằng đại học Mỹ để theo nghệ thuật

Trần Nghiên Hy từng chấp nhập bỏ bằng đại học Mỹ để theo nghệ thuật

Sao quốc tế 34 phút trước
Chồng 'nổi giận đùng đùng' khi thấy mẹ đặt 'con gấu bông' trên bàn thờ, tôi 'lãnh đạm ngã quỵ' vì biết nguồn gốc

Chồng 'nổi giận đùng đùng' khi thấy mẹ đặt 'con gấu bông' trên bàn thờ, tôi 'lãnh đạm ngã quỵ' vì biết nguồn gốc

Tâm sự 36 phút trước
Đèo Prenn vừa cho lưu thông trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11)

Đèo Prenn vừa cho lưu thông trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11)

Đời sống 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 25/11/2025, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Kể từ ngày mai, thứ Hai 25/11/2025, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Sơn Tùng M-TP ủng hộ 700 triệu đồng gửi tới đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Sơn Tùng M-TP ủng hộ 700 triệu đồng gửi tới đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Hậu trường 53 phút trước
Tân Chỉ Lôi 'gây sốc' khi tặng anh trai hơn 6,6 tỷ trong ngày cưới

Tân Chỉ Lôi 'gây sốc' khi tặng anh trai hơn 6,6 tỷ trong ngày cưới

Sao quốc tế 59 phút trước
Sáng ra thấy 'mèo lạ' đến nhà, tôi lén theo dõi mẹ chồng ra vườn và 'điếng người' phát hiện 'bí mật động trời'

Sáng ra thấy 'mèo lạ' đến nhà, tôi lén theo dõi mẹ chồng ra vườn và 'điếng người' phát hiện 'bí mật động trời'

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Đang 'vật vã' trên bàn đẻ, vợ bỗng nhận được tin nhắn 'chí mạng'

Đang 'vật vã' trên bàn đẻ, vợ bỗng nhận được tin nhắn 'chí mạng'

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Thấy vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng bàng hoàng rồi đáp trả bằng một hành động 'không thể tin nổi'

Thấy vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng bàng hoàng rồi đáp trả bằng một hành động 'không thể tin nổi'

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 25/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ dữ dội, vượng khí tràn trề, sớm lên hương đổi đời, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 25/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ dữ dội, vượng khí tràn trề, sớm lên hương đổi đời, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đèo Prenn vừa cho lưu thông trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11)

Đèo Prenn vừa cho lưu thông trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11)

Người đàn ông cướp dây chuyền ở tiệm vàng để có tiền chuộc xe cho vợ

Người đàn ông cướp dây chuyền ở tiệm vàng để có tiền chuộc xe cho vợ

Lửa bao trùm cửa hàng kinh doanh giày dép ở TP.HCM, nhiều hàng hoá bị thiêu rụi

Lửa bao trùm cửa hàng kinh doanh giày dép ở TP.HCM, nhiều hàng hoá bị thiêu rụi

Xe sang lật ngửa trên phố Hà Nội vì tài xế buồn ngủ

Xe sang lật ngửa trên phố Hà Nội vì tài xế buồn ngủ

Giá vàng hôm nay, ngày 25/11/2025: Đồng loạt tăng mạnh, vàng miếng SJC xấp xỉ 153 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/11/2025: Đồng loạt tăng mạnh, vàng miếng SJC xấp xỉ 153 triệu đồng/lượng

Danh tính người đàn ông bị đâm tử vong trước cổng làng

Danh tính người đàn ông bị đâm tử vong trước cổng làng