Nghi phạm chém 'tình địch' ở Tây Ninh rồi chở bạn gái bỏ trốn xuống Đồng Tháp

Ngày 25/11, Công an phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã bàn giao Huỳnh Văn Tạo (SN 1990, trú tỉnh An Giang) cho Công an xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh) tiếp tục điều tra, xử lý liên quan một vụ cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 25/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết tối trước đó một ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo từ Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị phối hợp bắt giữ người cố ý gây thương tích đang trên đường chạy trốn từ Tây Ninh về Đồng Tháp.

Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các xã, phường triển khai phương án chốt chặn, truy tìm.

Đến 21h45 ngày 24/11, Tổ công tác của Công an phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện một thanh niên chạy xe máy trên đường thuộc phường Trung An nên tiến hành bắt giữ.

Nghi phạm chém 'tình địch' ở Tây Ninh rồi chở bạn gái bỏ trốn xuống Đồng Tháp - Ảnh 1
Huỳnh Văn Tạo tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại cơ quan công an, người này khai tên Huỳnh Văn Tạo (35 tuổi, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) đang tạm trú tại khu phố Thới Thạnh, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Tạo thừa nhận, trước đó vài giờ đồng hồ trên địa bàn xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh, Tạo đã dùng dao gây thương tích cho một thanh niên do nghi ngờ người này có tình cảm với bạn gái của mình. Sau đó Tạo lái xe máy chở bạn gái từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Đồng Tháp thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Công an phường Trung An đã bàn giao đối tượng cùng các đồ vật có liên quan cho Công an xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đèo Prenn vừa cho lưu thông trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11)

Đèo Prenn vừa cho lưu thông trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11)

Trưa 25/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ cho lưu thông xe trên đèo Prenn Đà Lạt từ 13h ngày 25-11. Việc lưu thông được áp dụng cho người và các loại xe, trừ xe tải.

