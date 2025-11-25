Đèo Prenn vừa cho lưu thông trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11)

Trưa 25/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ cho lưu thông xe trên đèo Prenn Đà Lạt từ 13h ngày 25-11. Việc lưu thông được áp dụng cho người và các loại xe, trừ xe tải.

Theo thông tin từ VietNamNet, Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện các điểm sạt lở đã được khắc phục. Đơn vị thi công đã gia cố và xử lý xong bề mặt đường, đảm bảo các điều kiện an toàn cho phương tiện (trừ xe tải) di chuyển qua phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Trước đó, ngày 17/11, đoạn Km224+600 – Km224+700 trên đèo Prenn xuất hiện nhiều vết nứt và sạt lở nghiêm trọng. Tỉnh Lâm Đồng đã phải công bố tình huống khẩn cấp và cấm lưu thông toàn tuyến để sửa chữa.

Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn dài 7,4 km với quy mô 4 làn xe, do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Công trình được đưa vào sử dụng từ tháng 12/2024 và đang trong thời gian bảo hành 12 tháng. Nhà thầu có trách nhiệm duy tu, khắc phục các hư hỏng phát sinh.

Vị trí sạt lở trên đèo Prenn ngày 17/11 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, việc mở lại đèo Prenn Đà Lạt diễn ra sau hơn một tuần tuyến này bị phong tỏa do sạt lở, sụt lún, khiến giao thông cửa ngõ phía nam vào Đà Lạt bị gián đoạn, xe cộ phải đi vòng qua đường SAM - Tuyền Lâm hoặc tỉnh lộ 725 (đèo Tà Nung).

Đèo Prenn Đà Lạt trước năm 2023 là tuyến đèo chỉ có 2 làn xe. Sau khi nâng cấp mở rộng và đưa vào sử dụng vào tháng 1-2024 thì có 4 làn xe. Để có 4 làn xe như hiện nay, gần 1/3 tuyến đường đèo phải mở rộng về phía ta luy âm bằng các phương án xây dựng cầu cạn hoặc xây kè đắp đất.

èo Prenn Đà Lạt thông xe trở lại sau 1 tuần bị gián đoạn vì sạt lở - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Do đèo Prenn Đà Lạt chỉ bị hư hỏng nửa mặt đường ở một số đoạn cuối chân đèo (hướng Đà Lạt - Đức Trọng) nên khi thông xe vẫn tổ chức di chuyển 2 chiều và tốc độ di chuyển sẽ giảm xuống còn 40 - 50km/h thay cho 60km/h, đồng thời một số khu vực đường hẹp sẽ bị cấm vượt.

Giải cứu 2 người mắc kẹt trong xe tải bị lật trên đèo Phú Sơn Sáng 25/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 phối hợp với lực lượng Công an địa phương kịp thời cứu nạn thành công 2 người mắc kẹt trong cabin xe tải bị lật tại khu vực đầu đèo Phú Sơn, xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/eo-prenn-vua-cho-luu-thong-tro-lai-tu-13-gio-hom-nay-2511-747126.html