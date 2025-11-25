Người đàn ông cướp dây chuyền ở tiệm vàng để có tiền chuộc xe cho vợ

Ngày 25/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt giữ nghi phạm cướp giật vàng xảy ra tại tiệm vàng ở xã Châu Thành chỉ sau chưa đầy 24 giờ điều tra.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan vụ nam thanh niên cướp dây chuyền ở tiệm vàng, ngày 25/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt được Nguyễn Trung Tín (SN 2000, ngụ tỉnh An Giang) là đối tượng gây án. 

Vụ cướp xảy ra lúc 18h30 ngày 23/11, tại một cơ sở kinh doanh vàng ở ấp Tân Phong, xã Châu Thành. Tại đây, đối tượng vờ hỏi mua 1 sợi dây chuyền bằng vàng. Nhân lúc chủ tiệm sơ hở, đối tượng bất ngờ cầm dây chuyền lao ra khỏi tiệm và lên xe máy tẩu thoát.

Bước đầu xác định, sợi dây chuyền bị cướp có trọng lượng hơn 8 chỉ vàng, trị giá khoảng 128 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại tá Nguyễn Văn Thay, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, quyết tâm truy bắt đối tượng.

Nguyễn Trung Tín  tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ xác định Tín là đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản. 

Chưa đầy 24 giờ truy xét, cảnh sát đã bắt được Tín tại một nhà trọ trên địa bàn xã Tân Phước 3.

Khám xét nơi ở của Tín, công an thu giữ nhiều trang sức bằng vàng và các vật dụng, chứng từ có liên quan đến vụ việc.

Qua xét hỏi, Tín khai nhận đang làm công nhân tại một công ty thuộc Khu công nghiệp Long Giang và đang thuê trọ sống cùng với vợ.

Ngày 23/11, sau khi thực hiện vụ cướp giật sợi dây chuyền, Tín điều khiển mô tô chạy về phòng trọ lẩn trốn.

Công an truy tìm nam thanh niên bịt mặt cướp dây chuyền ở tiệm vàng - Ảnh: Báo Dân trí

 

Đến sáng 24/11, Tín thuê ô tô đem số nữ trang cướp giật được đến một cửa hàng kinh doanh trang sức trên địa bàn xã Mỹ Lợi bán được 114 triệu đồng.

Tín lấy số tiền trên mua lại một số nữ trang tại cửa hàng này, ngoài ra Tín còn chuộc lại chiếc xe máy của vợ và sắm một số đồ dùng gia đình như tivi, tủ lạnh. Phần còn dư, Tín nạp tiền để đầu tư tiền ảo và chơi cờ bạc qua mạng. 

Tín thú nhận, do trước đây nợ nần từ việc đầu tư tiền ảo và cờ bạc qua mạng nên đem xe của vợ đi cầm. Sau đó Tín gây ra vụ cướp dây chuyền để có tiền chuộc xe cho vợ.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

