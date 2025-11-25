Nợ ngập đầu mẹ chồng chẳng cho mượn, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tâm sự 25/11/2025 16:50

Mẹ chồng mình rất kỳ, đối tốt với anh chị em, với cả chòm xóm, ngoại trừ vợ chồng mình. Có lẽ do quá khứ của mẹ, xưa mẹ từng chịu cảnh đau đớn khi ba chồng ngoại tình, bà từng ôm 2 con vào Sài Gòn lập nghiệp. Cuộc sống cơ cực với 2 đứa con từ người đàn ông đã từng hắt hủi mình khiến bà không vui. 

Mẹ chồng mình rất kỳ, đối tốt với anh chị em, với cả chòm xóm, ngoại trừ vợ chồng mình. Có lẽ do quá khứ của mẹ, xưa mẹ từng chịu cảnh đau đớn khi ba chồng ngoại tình, bà từng ôm 2 con vào Sài Gòn lập nghiệp. Cuộc sống cơ cực với 2 đứa con từ người đàn ông đã từng hắt hủi mình khiến bà không vui. 

Mẹ có thể cho anh chị em mượn tiền cả trăm triệu để lập nghiệp, nhưng với con cái mẹ rất khắc khe, đến nỗi chồng mình kể, lúc nhỏ mẹ chẳng cho tiền ăn sáng đối với chị chồng và chồng mình. Chưa kể, mẹ còn nhờ cậu qua đánh đập chồng và chị Hai, lý do rất đơn giản: Vì mẹ nghĩ con hư nên nhờ người qua đánh. Chồng và chị Hai mình bị mẹ chồng bạo hành rất nhiều tới nỗi bây giờ dù thương nhưng vẫn hận mẹ chồng lắm. 

 

Trở lại chuyện vợ chồng mình, lúc mình cưới chồng có nhờ mẹ vay cho 1,5 tỷ để làm ăn. Nhưng trúng lúc dịch, chuyện làm ăn khó khăn, hai vợ chồng chưa kịp xoay sở vốn để trả, thế nên mẹ chồng cứ dựa vào đó mà nói chuyện tiền nong liên tục, đáng chú ý còn lấy đó làm lý do chửi và đuổi 2 vợ chồng mình đi khỏi nhà nhiều lần. Mình vì chuyện này mà rất khó xử, nhưng cũng không dám hó hé tiếng nào vì dù sao mẹ chồng cũng đã cho 2 đứa mình vay tiền. 

Mẹ chồng mình có khoảng thu nhập rất ổn định từ việc cho thuê nhà mặt phố, lại có thêm tiền của dư dả do ba chồng thỉnh thoảng gửi cho. Vấn đề là mẹ cho anh chị em vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ thì không buồn lòng nhưng với con trai ruột, mẹ lại tiếc ra mặt. Khi 2 vợ chồng mình mua nhà, chỉ có gia đình mẹ đẻ mình ủng hộ, còn mẹ chồng thì không thèm hỏi han tới. Khi vợ chồng mình đặt vấn đề hỏi vay, mẹ bảo ngay là tiền đã chôn vào bất động sản, chưa rút ra được. Vợ chồng mình cũng "ậm ừ" cho xong, rồi tự xoay sở. Tới lúc mẹ qua nhà chơi, vì thích chung cư bọn mình, mẹ đột nhiên bảo sẽ mua 1 căn cho người dì dưới quê để tiện lên săn sóc con gái vừa vào đại học. Lúc đó vợ chồng mình rất buồn, chỉ tủi thân vì tại sao mẹ chẳng đếm xỉa chuyện 2 vợ chồng mình mua nhà, thế nhưng lại rất tích cực đòi sắm ngay 1 căn cho dì chẳng cần hỏi giá. 

Nợ ngập đầu mẹ chồng chẳng cho mượn, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng' - Ảnh 1
Chị chồng gọi cho mình, bảo tụi mình mua chiếc mới để tặng quà làm lành với mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 1 tháng, lùm xùm quá nhiều chuyện, mẹ chồng cãi nhau rồi từ mặt 2 đứa mình, không cho gặp mặt. Thế nhưng, khi bà bị hư điện thoại, lại nói bóng gió để chị chồng gọi cho mình, bảo tụi mình mua chiếc mới để tặng quà làm lành với mẹ chồng. Mình buồn lên đến tột độ, hai vợ chồng mình đang rất khó khăn để cày cuốc kiếm tiền trả nợ, lại thêm phần nhiều chi phí phát sinh vì đang nuôi con nhỏ, thế nhưng mẹ chẳng hề quan tâm tụi mình có tiền hay không?

Gần đây, bà mượn vợ chồng mình 20 triệu. Đang thật sự cạn túi vì dốc hết tiền trả nợ ngân hàng, mình đành về mượn ba mẹ đẻ khoảng 10 triệu để gửi mẹ chồng. Thế nhưng, mình thật sự sốc khi biết được, bà dùng số tiền mà mình vất vả có được đó để sắm sửa cho đứa cháu của dì mới lên đại học. 

Mình phải làm gì đây các mom?

Có bầu trước khi cưới, tôi xin cưới chạy nhưng không được ủng hộ, ngày sinh con mẹ chồng nói 1 câu khiến tôi sởn gai óc

Có bầu trước khi cưới, tôi xin cưới chạy nhưng không được ủng hộ, ngày sinh con mẹ chồng nói 1 câu khiến tôi sởn gai óc

Tôi lỡ có bầu trước cưới. Lúc có bầu mới được 2 tháng, tôi báo người yêu, tức chồng tôi hiện tại, để anh lo việc cưới xin đàng hoàng. Ngỡ đâu anh về báo gia đình thì cha mẹ chồng cho cưới ngay, nhưng không, mẹ chồng tôi đi xem thầy, thầy phán phải 5 tháng nữa mới có ngày đẹp để làm lễ cưới xin.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

'Cảnh nóng' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc gây sốt cõi mạng

'Cảnh nóng' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc gây sốt cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Mẹ chồng khó tính chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười khẩy nói lại một câu khiến bà ngậm ngùi im lặng

Mẹ chồng khó tính chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười khẩy nói lại một câu khiến bà ngậm ngùi im lặng

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Mẹ chồng khuyên con dâu ly hôn để chồng cùng 'nhân tình' xây dựng gia đình mới và cái kết không ngờ

Mẹ chồng khuyên con dâu ly hôn để chồng cùng 'nhân tình' xây dựng gia đình mới và cái kết không ngờ

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
La Chí Tường bí mật có con với trợ lý, lập di chúc ở tuổi 46

La Chí Tường bí mật có con với trợ lý, lập di chúc ở tuổi 46

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Lời khuyên của chị gái, nhưng khi biết được lý do, tôi chẳng biết mình nên cảm ơn hay căm phẫn

Lời khuyên của chị gái, nhưng khi biết được lý do, tôi chẳng biết mình nên cảm ơn hay căm phẫn

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Ly hôn, chồng cũ bất chợt tìm đến đòi bằng được quyển sách trong nhà kho, biết được nguyên nhân tôi như muốn ngã ngửa

Ly hôn, chồng cũ bất chợt tìm đến đòi bằng được quyển sách trong nhà kho, biết được nguyên nhân tôi như muốn ngã ngửa

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Lỡ yêu 2 năm mới biết người yêu là anh họ hàng xa, mỗi lần gặp nhau tôi và anh đều không dám nhìn mặt

Lỡ yêu 2 năm mới biết người yêu là anh họ hàng xa, mỗi lần gặp nhau tôi và anh đều không dám nhìn mặt

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' sau sẽ hưởng 'vinh hoa phú quý', quý nhân xuất hiện, tình duyên khởi sắc sau ngày 26/11/2025

3 con giáp 'số hưởng' sau sẽ hưởng 'vinh hoa phú quý', quý nhân xuất hiện, tình duyên khởi sắc sau ngày 26/11/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Bị ép lấy con gái sếp, tôi 'lật kèo' ngoạn mục và cái kết 'ngỡ ngàng' nhưng 'cực kỳ ngọt ngào

Bị ép lấy con gái sếp, tôi 'lật kèo' ngoạn mục và cái kết 'ngỡ ngàng' nhưng 'cực kỳ ngọt ngào

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 25/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ dữ dội, vượng khí tràn trề, sớm lên hương đổi đời, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 25/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ dữ dội, vượng khí tràn trề, sớm lên hương đổi đời, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ chồng khó khăn chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười khẩy nói lại một câu khiến bà ngậm ngùi im lặng

Mẹ chồng khó khăn chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười khẩy nói lại một câu khiến bà ngậm ngùi im lặng

Có cô em chồng suốt ngày nói xấu, tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng cạch đến già

Có cô em chồng suốt ngày nói xấu, tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng cạch đến già

Không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Mẹ chồng khó tính chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười khẩy nói lại một câu khiến bà ngậm ngùi im lặng

Mẹ chồng khó tính chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười khẩy nói lại một câu khiến bà ngậm ngùi im lặng

Mẹ chồng khuyên con dâu ly hôn để chồng cùng 'nhân tình' xây dựng gia đình mới và cái kết không ngờ

Mẹ chồng khuyên con dâu ly hôn để chồng cùng 'nhân tình' xây dựng gia đình mới và cái kết không ngờ

Lời khuyên của chị gái, nhưng khi biết được lý do, tôi chẳng biết mình nên cảm ơn hay căm phẫn

Lời khuyên của chị gái, nhưng khi biết được lý do, tôi chẳng biết mình nên cảm ơn hay căm phẫn