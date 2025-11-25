Lửa bao trùm cửa hàng kinh doanh giày dép ở TP.HCM, nhiều hàng hoá bị thiêu rụi

Đời sống 25/11/2025 14:27

Trưa 25/11, cửa hàng giày dép trên đường D10 khu dân cư Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, TPHCM bất ngờ bốc cháy, sau đó lan sang căn nhà liền kề.

Theo thông tin từ báo Dân trí, đến 9h30 ngày 25/11, lực lượng phòng cháy, chữa cháy thuộc Công an TPHCM đã dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh giày dép ở phường Thới Hòa, TPHCM.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày. Thời điểm này, ngọn lửa bất ngờ bùng phát phía trước của cơ sở. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng; người dân cố gắng dập lửa, nhưng bất thành.

Lửa bao trùm cửa hàng kinh doanh giày dép ở TP.HCM, nhiều hàng hoá bị thiêu rụi - Ảnh 1Lửa bao trùm cửa hàng kinh doanh giày dép ở TP.HCM, nhiều hàng hoá bị thiêu rụi - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động xe chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường để xử lý đám cháy.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng khiến nhiều hàng hoá bên trong cửa hàng giày dép bị thiêu rụi.

Lửa bao trùm cửa hàng kinh doanh giày dép ở TP.HCM, nhiều hàng hoá bị thiêu rụi - Ảnh 3
Cửa hàng kinh doanh giày dép và cơ sở kinh doanh bên cạnh bị thiệt hại nặng nề do vụ cháy gây ra - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại hiện trường, cửa hàng giày dép và một căn nhà bên cạnh bị cháy có tổng diện tích khoảng 300 m2. Bên trong, nhiều hàng hóa, tài sản bị thiêu rụi. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong cửa hàng không có người.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Thới Hòa cho biết, vụ cháy không gây thương vong về người. Thiệt hại và nguyên nhân của vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ.

Xe sang lật ngửa trên phố Hà Nội vì tài xế buồn ngủ

Xe sang lật ngửa trên phố Hà Nội vì tài xế buồn ngủ

Sáng 25/11, xe ô tô con di chuyển hướng Hoàng Diệu đi Phan Đình Phùng (Hà Nội), bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách rồi lật ngửa giữa đường.

