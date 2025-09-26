Lưu Diệc Phi ăn tối cùng hai chàng trai trẻ ở Bắc Kinh bất ngờ 'gây sốt'

Sao quốc tế 26/09/2025 08:15

Những ngày gần đây, cái tên Lưu Diệc Phi lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi một blogger giải trí đăng tải đoạn video được cho là ghi lại cảnh nữ minh tinh dùng bữa tối cùng hai chàng trai trẻ tại một nhà hàng ở Bắc Kinh.

Mới đây, Lưu Diệc Phi diện trang phục đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch quen thuộc. Cô trò chuyện cùng hai người bạn nam với thái độ nghiêm túc, đôi lúc xen lẫn những nụ cười thoải mái. Điểm nhấn khiến cư dân mạng chú ý là hình ảnh cả ba cụng ly rượu vang trước khi kết thúc buổi gặp gỡ. Sau đó, Lưu Diệc Phi lên xe rời đi cùng trợ lý, khép lại một buổi tối tưởng chừng bình thường nhưng lại tạo ra làn sóng bàn luận mạnh mẽ.

Điều khiến câu chuyện trở nên ồn ào không chỉ nằm ở đoạn video mà còn bởi cách giật tít có phần gây hiểu lầm của blogger. Dòng tiêu đề “Lưu Diệc Phi ăn tối cùng hai trai trẻ” nhanh chóng khơi dậy trí tò mò, tạo cảm giác rằng nữ diễn viên đang có một mối quan hệ mập mờ nào đó. Tuy nhiên, khi nội dung thật sự được hé lộ, nhiều người nhận ra buổi gặp gỡ này đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện bạn bè.

Lưu Diệc Phi ăn tối cùng hai chàng trai trẻ ở Bắc Kinh bất ngờ 'gây sốt' - Ảnh 1

Giữa làn sóng bàn luận, cư dân mạng nhanh chóng “điều tra” danh tính hai người đàn ông xuất hiện trong video. Bất ngờ thay, một trong hai chàng trai trẻ được xác định chính là MixWei - stylist lâu năm của Lưu Diệc Phi, đồng thời cũng là chủ biên của tạp chí W China.

MixWei vốn được biết đến như một nhân vật có tiếng trong giới thời trang, nhiều lần đồng hành cùng Lưu Diệc Phi trong các dự án quảng cáo, sự kiện quốc tế và cả những lần xuất hiện trên thảm đỏ. Vì vậy, việc anh có mặt trong buổi tối hôm đó hoàn toàn dễ hiểu. Mối quan hệ của cả hai vốn đã thân thiết nhiều năm, thiên về công việc và bạn bè chứ không mang yếu tố tình cảm như một số bình luận suy đoán.

Lưu Diệc Phi ăn tối cùng hai chàng trai trẻ ở Bắc Kinh bất ngờ 'gây sốt' - Ảnh 2

Câu chuyện lần này không phải trường hợp cá biệt. Trong giới giải trí Hoa ngữ, việc các minh tinh hàng đầu liên tục bị theo dõi, chụp lén, quay clip và thổi phồng thành “tin hot” đã trở nên quá quen thuộc. Lưu Diệc Phi, với danh tiếng và nhan sắc luôn được ví như “tượng đài”, càng dễ trở thành mục tiêu. Thực tế, việc đi ăn tối cùng bạn bè hay cộng sự không có gì lạ, nhưng khi gắn mác “trai trẻ” kèm thái độ ám chỉ, truyền thông dễ tạo ra hiệu ứng đồn đoán không cần thiết. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ, mà còn vô tình khiến dư luận tập trung quá nhiều vào đời tư, thay vì nhìn nhận họ qua những cống hiến nghệ thuật.

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến kêu gọi khán giả nên tỉnh táo hơn trước những tin tức giật tít. Một bình luận được chia sẻ nhiều: “Thần tiên tỷ tỷ cũng là con người, cô ấy có quyền tận hưởng cuộc sống riêng tư. Chúng ta yêu mến cô ấy vì tài năng và nhân cách, chứ không phải vì những tin đồn vô căn cứ.”

Dù câu chuyện bị giật tít gây tranh cãi nhưng một điểm chung trong nhiều bình luận là lời khen dành cho nhan sắc của Lưu Diệc Phi. Ở tuổi 37, nữ diễn viên vẫn giữ được thần thái thanh khiết, làn da mịn màng và khí chất “không tuổi” khiến cô luôn nổi bật trong mọi khung hình, dù chỉ là khoảnh khắc đời thường.

Thực tế, tuổi thơ của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi là sự kết hợp hiếm có giữa bối cảnh thời đại đổi mới, nguồn lực tài chính dư dả và triết lý giáo dục khác biệt, tạo nên lợi thế vượt xa đa số bạn bè đồng trang lứa.

