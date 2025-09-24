'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán học tiếng Việt để giao lưu ở TP.HCM, fan Việt mặc váy cưới xếp hàng dài chờ đợi

Sao quốc tế 24/09/2025 16:59

Hứa Quang Hán giao lưu, chia sẻ với phóng viên, báo chí. Loạt khoảnh khắc khoe visual bùng nổ khiến cả sự kiện chấn động.

Chiều 24/9, Hứa Quang Hán có mặt tại địa điểm diễn ra sự kiện giới thiệu phim Năm của anh, ngày của em (tựa tiếng Anh: Measure in Love) diễn ra ở TP.HCM. Nam diễn viên trở thành tâm điểm của truyền thông, khán giả. Mỹ nam thu hút với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm, gương mặt góc cạnh.

Hàng nghìn khán giả có mặt để đón đợi Hứa Quang Hán từ sớm. Khi anh vừa bước ra khỏi ôtô, tiếng reo hò, gọi tên nam diễn viên đồng loạt vang lên trước cổng địa điểm diễn ra sự kiện. "Chàng rể quốc dân" thân thiện vẫy tay chào người hâm mộ.

'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán học tiếng Việt để giao lưu ở TP.HCM, fan Việt mặc váy cưới xếp hàng dài chờ đợi - Ảnh 1'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán học tiếng Việt để giao lưu ở TP.HCM, fan Việt mặc váy cưới xếp hàng dài chờ đợi - Ảnh 2

Hứa Quang Hán lịch lãm trong bộ suit tối màu, phối bên trong là áo sơ mi kẻ sọc. Trong chuyến đi tới TP.HCM, anh sẽ có nhiều hoạt động quảng bá cho dự án Năm của anh, ngày của em và giao lưu với người hâm mộ.

Tác phẩm do Hứa Quang Hán đóng chính mới đây ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30, sau đó trình chiếu ở nhiều quốc gia Đông Nam Á. Phim thuộc thể loại tình cảm, thần thoại, xoay quanh mối tình giữa hai con người bị ràng buộc bởi định mệnh.

 

'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán học tiếng Việt để giao lưu ở TP.HCM, fan Việt mặc váy cưới xếp hàng dài chờ đợi - Ảnh 3'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán học tiếng Việt để giao lưu ở TP.HCM, fan Việt mặc váy cưới xếp hàng dài chờ đợi - Ảnh 4

 

Hứa Quang Hán sinh năm 1990, là diễn viên hàng đầu thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính cùng khả năng diễn xuất ấn tượng, tài tử được đông đảo khán giả châu Á yêu thích. Anh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự hồi tháng 8 và kín lịch hoạt động.

 

Nam diễn viên sở hữu lượng fan đông đảo tại Việt Nam. Tên tuổi anh gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng, có thể kể đến như Chuyện tôi và ma quỷ trở thành người một nhà, Bão cát tình yêu, Muốn gặp anh... Chia sẻ với truyền thông, nam diễn viên cho rằng mình may mắn khi có thể mang lại rung cảm tới khán giả trong từng vai diễn. Anh coi diễn xuất là một hành trình để khám phá bản thân, đồng thời thể nghiệm cảm xúc hay suy nghĩ của các nhân vật.

'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán bất ngờ gây tranh cãi về ngoại hình

'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán bất ngờ gây tranh cãi về ngoại hình

Hai ngày qua, từ khóa "Chuyện gì đang xảy ra với Hứa Quang Hán?" bất ngờ leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm trên Weibo với hơn 52 triệu lượt quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Hứa Quang Hán

TIN LIÊN QUAN

'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán bất ngờ gây tranh cãi về ngoại hình

'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán bất ngờ gây tranh cãi về ngoại hình

Hứa Quang Hán công khai hôn 'đàn chị hơn 25 tuổi' trên sân khấu lễ trao giải khiến dân tình 'đứng hình'

Hứa Quang Hán công khai hôn 'đàn chị hơn 25 tuổi' trên sân khấu lễ trao giải khiến dân tình 'đứng hình'

"Bạn trai quốc dân" Hứa Quang Hán gây thương nhớ trong Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em

"Bạn trai quốc dân" Hứa Quang Hán gây thương nhớ trong Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em

Dàn soái ca Cbiz qua ống kính 'hung thần' tại Tuần lễ Thời trang Paris và Milan: Hứa Quang Hán là tượng đài nhan sắc, Vương Hạc Đệ vững phong độ

Dàn soái ca Cbiz qua ống kính 'hung thần' tại Tuần lễ Thời trang Paris và Milan: Hứa Quang Hán là tượng đài nhan sắc, Vương Hạc Đệ vững phong độ

HOT: Mỹ nam xứ Đài Hứa Quang Hán bất ngờ tham gia dự án phim Hàn Quốc, hứa hẹn oanh tạc màn ảnh Kbiz

HOT: Mỹ nam xứ Đài Hứa Quang Hán bất ngờ tham gia dự án phim Hàn Quốc, hứa hẹn oanh tạc màn ảnh Kbiz

Hứa Quang Hán và Lee Junho đẹp mãn nhãn trong một khung hình, đọ sắc không ai chịu thua ai

Hứa Quang Hán và Lee Junho đẹp mãn nhãn trong một khung hình, đọ sắc không ai chịu thua ai

TIN MỚI NHẤT

5 ngày liên tiếp (25/9-30/9/2025), 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phú quý đủ đường, sớm tậu xe mua nhà

5 ngày liên tiếp (25/9-30/9/2025), 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phú quý đủ đường, sớm tậu xe mua nhà

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 3 ngày tới (28/9/2025), 3 con giáp tiền vàng chất đống, tài khoản nhảy số, trúng mánh cực to, thoát nghèo trở thành triệu phú

Đúng 3 ngày tới (28/9/2025), 3 con giáp tiền vàng chất đống, tài khoản nhảy số, trúng mánh cực to, thoát nghèo trở thành triệu phú

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 0h00 ngày 25/9: 3 con giáp làm một thu mười, đại cát đại lợi, đếm tiền mỏi tay, giàu có chẳng ai bằng

Đúng 0h00 ngày 25/9: 3 con giáp làm một thu mười, đại cát đại lợi, đếm tiền mỏi tay, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Thấy mặt con trai của chồng và 'tiểu tam', tôi quay lưng buông hết oán hận xưa

Thấy mặt con trai của chồng và 'tiểu tam', tôi quay lưng buông hết oán hận xưa

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Sau ngày ly hôn gã chồng bội bạc, người đàn ông này đợi tôi trước cửa nhà

Sau ngày ly hôn gã chồng bội bạc, người đàn ông này đợi tôi trước cửa nhà

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Chồng keo kiệt bỗng mua cả đống đồ chơi cho con gái, vợ sởn da gà khi phát hiện lý do đằng sau

Chồng keo kiệt bỗng mua cả đống đồ chơi cho con gái, vợ sởn da gà khi phát hiện lý do đằng sau

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kinh tế dư dả, đổi vận rực rỡ, nhận đầy phúc báo, phất lên như diều gặp gió

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kinh tế dư dả, đổi vận rực rỡ, nhận đầy phúc báo, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Tâm sự của vợ có chồng giám đốc ngoại tình, trắng tay anh sợ vợ bỏ, lúc giàu có anh lo mất bồ

Tâm sự của vợ có chồng giám đốc ngoại tình, trắng tay anh sợ vợ bỏ, lúc giàu có anh lo mất bồ

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi bật khóc

Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi bật khóc

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nữ diễn viên bị 'réo tên' sau vụ tử vong rơi lầu của Vu Mông Lung

Nữ diễn viên bị 'réo tên' sau vụ tử vong rơi lầu của Vu Mông Lung

Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết tái hợp trong phim ngôn tình 'Bề tôi trung thành'

Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết tái hợp trong phim ngôn tình 'Bề tôi trung thành'

Trần Kiều Ân gây tranh cãi khi phát ngôn: 'Sống tận hưởng, không phải để sinh con'

Trần Kiều Ân gây tranh cãi khi phát ngôn: 'Sống tận hưởng, không phải để sinh con'

Diễn xuất gây tranh cãi, Thành Nghị bị hoài nghi thực lực có thể 'gánh' phim

Diễn xuất gây tranh cãi, Thành Nghị bị hoài nghi thực lực có thể 'gánh' phim

Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên - DJ Koo nói thường xuyên mơ thấy vợ

Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên - DJ Koo nói thường xuyên mơ thấy vợ

Sinh vạn vật của Dương Mịch trở thành 'phim ăn khách' nhất năm 2025

Sinh vạn vật của Dương Mịch trở thành 'phim ăn khách' nhất năm 2025