Hai ngày qua, từ khóa 'Chuyện gì đang xảy ra với Hứa Quang Hán?' bất ngờ leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm trên Weibo với hơn 52 triệu lượt quan tâm.

Mới đây, Hứa Quang Hán hiện tại gây tranh cãi với thể hình săn chắc, cơ bắp rõ nét và vóc dáng cường tráng. Gương mặt vẫn giữ nét thư sinh, nhưng tổng thể diện mạo đã mang đậm sắc thái trưởng thành, phong trần và nam tính hơn. Sự chuyển đổi này lập tức tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc, trong đó không ít người bày tỏ sự bất ngờ và tiếc nuối trước việc anh không còn là Chàng trai bước ra từ tiểu thuyết như giai đoạn đỉnh cao với Hôn lễ của em hay Muốn Gặp Anh.

Theo thông tin từ đoàn phim, Hứa Quang Hán thời gian gần đây đã hoàn tất quá trình ghi hình cho bộ phim hành động "No Way Out: The Roulette", hợp tác sản xuất với Hàn Quốc. Trong phim, anh đảm nhận vai một sát thủ, một tuyến nhân vật yêu cầu thể lực tốt, hình thể mạnh mẽ cùng biểu cảm sắc lạnh. Việc thay đổi vóc dáng và tăng cường luyện tập thể hình được cho là nhằm đáp ứng yêu cầu vai diễn và đồng thời phù hợp với thị trường quốc tế.

Ngoài yếu tố nghề nghiệp, Hứa Quang Hán cũng vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc, việc này phần nào lý giải cho diện mạo khỏe khoắn và phong thái cứng cáp hơn so với trước. Sau "No Way Out: The Roulette", "chồng quốc dân" trong lòng chị em cũng đang trong quá trình lựa chọn kịch bản mới. Theo một số nguồn tin trong ngành, anh được mời tham gia một dự án phim điện ảnh thể loại tâm lý – tội phạm do Hàn Quốc sản xuất, hứa hẹn tiếp tục thử thách bản thân với những vai diễn có chiều sâu tâm lý và cá tính phức tạp hơn. Sự thay đổi hình ảnh của Hứa Quang Hán không đơn thuần là yếu tố ngoại hình, mà phản ánh rõ nét quá trình chuyển dịch định hướng nghề nghiệp. Từ hình tượng "nam thần thanh xuân" sang một diện mạo trưởng thành, mạnh mẽ và có chiều sâu, nam diễn viên đang cho thấy nỗ lực nghiêm túc trong việc khẳng định bản thân ở giai đoạn mới của sự nghiệp.

