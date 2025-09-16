'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán bất ngờ gây tranh cãi về ngoại hình

Sao quốc tế 16/09/2025 16:30

Hai ngày qua, từ khóa 'Chuyện gì đang xảy ra với Hứa Quang Hán?' bất ngờ leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm trên Weibo với hơn 52 triệu lượt quan tâm.

Mới đây, Hứa Quang Hán hiện tại gây tranh cãi với thể hình săn chắc, cơ bắp rõ nét và vóc dáng cường tráng. Gương mặt vẫn giữ nét thư sinh, nhưng tổng thể diện mạo đã mang đậm sắc thái trưởng thành, phong trần và nam tính hơn.

Sự chuyển đổi này lập tức tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc, trong đó không ít người bày tỏ sự bất ngờ và tiếc nuối trước việc anh không còn là Chàng trai bước ra từ tiểu thuyết như giai đoạn đỉnh cao với Hôn lễ của em hay Muốn Gặp Anh.

'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán bất ngờ gây tranh cãi về ngoại hình - Ảnh 1'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán bất ngờ gây tranh cãi về ngoại hình - Ảnh 2

Theo thông tin từ đoàn phim, Hứa Quang Hán thời gian gần đây đã hoàn tất quá trình ghi hình cho bộ phim hành động "No Way Out: The Roulette", hợp tác sản xuất với Hàn Quốc. Trong phim, anh đảm nhận vai một sát thủ, một tuyến nhân vật yêu cầu thể lực tốt, hình thể mạnh mẽ cùng biểu cảm sắc lạnh. Việc thay đổi vóc dáng và tăng cường luyện tập thể hình được cho là nhằm đáp ứng yêu cầu vai diễn và đồng thời phù hợp với thị trường quốc tế.

Ngoài yếu tố nghề nghiệp, Hứa Quang Hán cũng vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc, việc này phần nào lý giải cho diện mạo khỏe khoắn và phong thái cứng cáp hơn so với trước.

'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán bất ngờ gây tranh cãi về ngoại hình - Ảnh 3'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán bất ngờ gây tranh cãi về ngoại hình - Ảnh 4'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán bất ngờ gây tranh cãi về ngoại hình - Ảnh 5'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán bất ngờ gây tranh cãi về ngoại hình - Ảnh 6

Sau "No Way Out: The Roulette", "chồng quốc dân" trong lòng chị em cũng đang trong quá trình lựa chọn kịch bản mới. Theo một số nguồn tin trong ngành, anh được mời tham gia một dự án phim điện ảnh thể loại tâm lý – tội phạm do Hàn Quốc sản xuất, hứa hẹn tiếp tục thử thách bản thân với những vai diễn có chiều sâu tâm lý và cá tính phức tạp hơn.

Sự thay đổi hình ảnh của Hứa Quang Hán không đơn thuần là yếu tố ngoại hình, mà phản ánh rõ nét quá trình chuyển dịch định hướng nghề nghiệp. Từ hình tượng "nam thần thanh xuân" sang một diện mạo trưởng thành, mạnh mẽ và có chiều sâu, nam diễn viên đang cho thấy nỗ lực nghiêm túc trong việc khẳng định bản thân ở giai đoạn mới của sự nghiệp.

Hứa Quang Hán công khai hôn 'đàn chị hơn 25 tuổi' trên sân khấu lễ trao giải khiến dân tình 'đứng hình'

Hứa Quang Hán công khai hôn 'đàn chị hơn 25 tuổi' trên sân khấu lễ trao giải khiến dân tình 'đứng hình'

Khoảnh khắc được cho là “cực cháy” của Hứa Quang Hán và Ngô Quân Như khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên.

Xem thêm
Từ khóa:   Hứa Quang Hán sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Hứa Quang Hán công khai hôn 'đàn chị hơn 25 tuổi' trên sân khấu lễ trao giải khiến dân tình 'đứng hình'

Hứa Quang Hán công khai hôn 'đàn chị hơn 25 tuổi' trên sân khấu lễ trao giải khiến dân tình 'đứng hình'

"Bạn trai quốc dân" Hứa Quang Hán gây thương nhớ trong Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em

"Bạn trai quốc dân" Hứa Quang Hán gây thương nhớ trong Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em

Dàn soái ca Cbiz qua ống kính 'hung thần' tại Tuần lễ Thời trang Paris và Milan: Hứa Quang Hán là tượng đài nhan sắc, Vương Hạc Đệ vững phong độ

Dàn soái ca Cbiz qua ống kính 'hung thần' tại Tuần lễ Thời trang Paris và Milan: Hứa Quang Hán là tượng đài nhan sắc, Vương Hạc Đệ vững phong độ

Hứa Quang Hán khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' trước nhan sắc lạnh lùng, cuốn hút trên ảnh bìa tạp chí

Hứa Quang Hán khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' trước nhan sắc lạnh lùng, cuốn hút trên ảnh bìa tạp chí

Hứa Quang Hán và Lee Junho đẹp mãn nhãn trong một khung hình, đọ sắc không ai chịu thua ai

Hứa Quang Hán và Lee Junho đẹp mãn nhãn trong một khung hình, đọ sắc không ai chịu thua ai

HOT: Phim điện ảnh 'Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà' của Hứa Quang Hán chính thức có mặt trên Netflix

HOT: Phim điện ảnh 'Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà' của Hứa Quang Hán chính thức có mặt trên Netflix

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày giữa tuần (17, 18, 19/9), 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, đổi vận ngoạn mục, giàu sang ngút trời, cuộc đời lên hương

Trong 3 ngày giữa tuần (17, 18, 19/9), 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, đổi vận ngoạn mục, giàu sang ngút trời, cuộc đời lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trương Dư Hi bị fan cuồng rình mò trong nhiều tháng, phải đăng đàn cầu cứu giúp đỡ

Trương Dư Hi bị fan cuồng rình mò trong nhiều tháng, phải đăng đàn cầu cứu giúp đỡ

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Đi công tác 3 tháng, chị dâu mang về đứa bé mới sinh khiến cả nhà điêu đứng, lời chị giải thích khiến ai cũng thót tim

Đi công tác 3 tháng, chị dâu mang về đứa bé mới sinh khiến cả nhà điêu đứng, lời chị giải thích khiến ai cũng thót tim

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Tìm thấy một thi thể trong vụ cháy nhà xưởng ở TP.HCM

Tìm thấy một thi thể trong vụ cháy nhà xưởng ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Đang hạnh phúc chồng lại đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà chồng cũ, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Đang hạnh phúc chồng lại đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà chồng cũ, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa đưa ra lời đề nghị bất ngờ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa đưa ra lời đề nghị bất ngờ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Đêm tân hôn, tôi bàng hoàng nhìn cơ thể vợ, ám ảnh tới mức cả tuần sau không dám động vào cô ấy

Đêm tân hôn, tôi bàng hoàng nhìn cơ thể vợ, ám ảnh tới mức cả tuần sau không dám động vào cô ấy

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Uống nhầm chai thuốc cai nghiện của cháu, cụ bà 79 tuổi hôn mê sâu

Uống nhầm chai thuốc cai nghiện của cháu, cụ bà 79 tuổi hôn mê sâu

Sức khỏe 1 giờ 59 phút trước
Trong 9 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp may mắn tìm đến, lấy rổ hứng tiền, độc chiếm ân sủng Thần Tài, khai thông vận mệnh

Trong 9 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp may mắn tìm đến, lấy rổ hứng tiền, độc chiếm ân sủng Thần Tài, khai thông vận mệnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Sau cú va chạm liên hoàn giữa 6 chiếc xe ô tô, ba tài xế và hai người bên trong thư viện bị thương

Sau cú va chạm liên hoàn giữa 6 chiếc xe ô tô, ba tài xế và hai người bên trong thư viện bị thương

Video 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Dư Hi bị fan cuồng rình mò trong nhiều tháng, phải đăng đàn cầu cứu giúp đỡ

Trương Dư Hi bị fan cuồng rình mò trong nhiều tháng, phải đăng đàn cầu cứu giúp đỡ

Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' với vóc dáng mảnh mai và chiếc áo hở lưng táo bạo

Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' với vóc dáng mảnh mai và chiếc áo hở lưng táo bạo

Bị tố xâm hại minh tinh Giang Tổ Bình, con trai giám đốc đài truyền hình bị bắt

Bị tố xâm hại minh tinh Giang Tổ Bình, con trai giám đốc đài truyền hình bị bắt

Thành Nghị phát ngôn gây tranh cãi, bị cho là 'không tôn trọng khán giả'

Thành Nghị phát ngôn gây tranh cãi, bị cho là 'không tôn trọng khán giả'

Phim của Thành Nghị lao dốc vì loạt chê bai, nam chính phim võ hiệp trang điểm 'căng mọng'

Phim của Thành Nghị lao dốc vì loạt chê bai, nam chính phim võ hiệp trang điểm 'căng mọng'

'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' Tôn Phi Phi tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân 11 năm cay đắng

'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' Tôn Phi Phi tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân 11 năm cay đắng