Hứa Quang Hán khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' trước nhan sắc lạnh lùng, cuốn hút trên ảnh bìa tạp chí

Sau thành công của các dự án Muốn Gặp Anh, Hôn Lễ Của Em, Hứa Quang Hán hiện trở thành sao nam được yêu thích hàng đầu ở Đài Loan. Đặc biệt vai diễn trong Muốn Gặp Anh đã mang về cho anh đề cử 'Nam diễn viên chính xuất sắc nhất' tại Lễ trao giải Chuông Vàng lần thứ 55, đưa anh lên vị trí thứ 69 trong danh sách 100 Người nổi tiếng Trung Quốc của Forbes năm 2020, giúp anh lọt vào danh sách những diễn viên châu Á ưu tú được quốc tế công nhận.

Tiếp đó, dự án điện ảnh Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà của anh chàng đã được lựa chọn trở thành phim bế mạc cho Liên hoan phim quốc tế Kim Mã 2022 và nhanh chóng gây sốt thị trường điện ảnh Đài Loan khi chính thức công chiếu vào năm 2023.

Được biết, Hứa Quang Hán thích lựa chọn tuyến nhân vật là những người trẻ, có hoàn cảnh gia đình phức tạp, gặp nhiều biến cố trong cuộc sống, tình yêu. Lối diễn linh hoạt trong những phân cảnh bi thương, lột tả sắc nét cảm xúc nhân vật từ hạnh phúc đến đau khổ giúp mỹ nam thu về một lượng người hâm mộ vững chắc không chỉ ở quê nhà mà còn ở các quốc gia Châu Á.

Gần đây, Hứa Quang Hán gây chú ý khi chính thức xuất hiện trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc mang tên No Way Out. Trong phim, anh chàng vào vai sát thủ Gon, có cha là người Hàn Quốc và mẹ là người Đài Loan. Gon đến Hàn Quốc sau khi nhận được hợp đồng yêu cầu giết người. Đây là cơ hội để anh chàng học hỏi đàn chị để mở rộng tầm ảnh hưởng, thậm chí có cơ hội tranh tài ở các giải thưởng phim ảnh lớn của Hàn Quốc và quốc tế.