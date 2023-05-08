Chưa kịp chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Hứa Quang Hán hẹn nhau tung 'mật ngọt' cho các fan hâm mộ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tình Yêu Gặp Được Darwin do La Vân Hi và Chương Nhược Nam đã chính thức tung loạt poster mới. Nhiều khán giả vô cùng phấn khích trước visual mãn nhãn, ‘tình bể bình’ cặp đôi và bật chế độ ‘hóng’ bộ phim sẽ công bố lịch lên sóng trong thời gian gần nhất.

La Vân Hi không còn là gương mặt xa lạ với các mọt phim Hoa Ngữ khi có thể cân được vai nam chính cổ trang lẫn hiện đại. Gần đây, anh chàng gây chú ý khi đảm nhân vai diễn Đàm Đài Tẫn trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh. Dự án khẳng định khả năng diễn xuất không chê vào đâu được và bước đệm lớn trong sự nghiệp diễn xuất của anh chàng.

Còn nữ chính Chương Nhược Nam bén duyên với màn ảnh khi tham gia vào tác phẩm Bi Thương Ngược Thành Dòng Sông với vai diễn Cố Sâm Tương, ghi lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Kế đến, nữ diễn viên đã trở lại với bộ phim điện ảnh Hôn Lễ Của Em đóng cùng nam thần Đài Loan Hứa Quang Hán. Gần đây, cô chính thức gia nhập đoàn phim Anh Cũng Có Ngày Này, đóng chính cùng nam thần Trần Tinh Húc.

Tình Yêu Gặp Được Darwin là dự án phim truyền hình có kịch bản lấy chủ đề về đề tài y khoa , nội dung được viết dựa trên trên tiểu thuyết nổi tiếng The Healer của nhà văn Lemon Yuyan, trong đó chủ yếu xoanh quanh câu chuyện giữa một chuyên gia giải phẫu và một sinh viên y khoa đã bỏ học. Theo đó, bản truyền hình được tiết lộ sẽ quay tại thành phố Thành Đô.

Là hai gương mặt không chỉ sở hữu visual cực phẩm mà còn có diễn xuất chắc tay, sự kết hợp giữa La Vân Hi và Chương Nhược Nam rất được khán giả đón nhận, hứa hẹn sẽ làm nên một tác phẩm đáng mong đợi trong tương lai.