La Vân Hi và Bạch Lộc sẽ công khai làm một việc khi Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh sắp tới sẽ tổ chức buổi concert tri ân khán giả khi kết thúc phim. Bên cạnh đó, có nguồn tin cặp đôi chính Bạch Lộc và La Vân Hi đang tập múa OST phim – Hắc Nguyệt Quang. Điều này khiến khán giả vô cùng phấn khích và hóng chờ màn biểu diễn của cặp đôi chính.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, Trường Nguyệt Tẫn Minh là bộ phim mang đến lợi nhuận cao nhất cho nhà sản xuất trong năm nay. Gần đây, dự án này đã chính thức phá 20 tỷ view trên Douyin sau 3 tuần lên sóng. Không những thế, chỉ số phim đang đứng top 1, Vlinkage nhân vật Bạch Lộc và La Vân Hi lần lượt đứng top 1 và 2. Mặc dù thời gian gần đây vướng những lùm xùm không đáng có nhưng vẫn không thể phủ nhận sức hút lớn và lượt xem của khán giả dành cho bộ phim.

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.