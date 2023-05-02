'Nàng hồ ly' của Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức 'diễm át' vai diễn để đời của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa?

Sao quốc tế 02/05/2023 19:08

Gần đây, dân tình bàn tán xôn xao trước lời nhận xét vai hồ ly Phiên Nhiên của Tôn Trân Ny ở Trường Nguyệt Tẫn Minh đã vượt qua Bạch Phượng Cửu của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa.

Phim cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính vẫn đang phát sóng và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ngoài Bạch Lộc, Trường Nguyệt Tẫn Minh còn khiến khán giả ‘phát cuồng’ vì sự xuất hiện của nữ phụ Tôn Trân Ny.

'Nàng hồ ly' của Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức 'diễm át' vai diễn để đời của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa? - Ảnh 1

Ở bộ phim này, Tôn Trân Ny đóng vai hồ ly Phiên Nhiên. Dù xuất hiện không nhiều nhưng Tôn Trân Ny vẫn để lại ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc nét, phong tình, sinh động. Từng ánh mắt, cử chỉ của Tôn Trân Ny đều toát lên sự lả lơi, tươi mới.

'Nàng hồ ly' của Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức 'diễm át' vai diễn để đời của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa? - Ảnh 2'Nàng hồ ly' của Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức 'diễm át' vai diễn để đời của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa? - Ảnh 3

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả ngợi khen Tôn Trân Ny có khí chất của mỹ nữ cổ trang. Dù diễn xuất vẫn còn hạn chế xong cứ xuất hiện là cô nàng lại lấn át mọi người xung quanh. Ngoài ra, cũng có người nhận xét là Tôn Trân Ny nên trau dồi thêm kỹ năng đóng phim, nếu phát triển tốt, cô gái này sẽ nổi đình nổi đám trong tương lai.

'Nàng hồ ly' của Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức 'diễm át' vai diễn để đời của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa? - Ảnh 4

Gần đây trên mạng lại có ý kiến cho rằng hồ ly Phiên Nhiên của Tôn Trân Ny ở Trường Nguyệt Tẫn Minh đã vượt qua Bạch Phượng Cửu của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (2017).

'Nàng hồ ly' của Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức 'diễm át' vai diễn để đời của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa? - Ảnh 5

Được biết, thời điểm lên sóng, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa do Dương Mịch và Triệu Hựu Đình đóng chính bạo lớn. Không chỉ giúp nâng cao tên tuổi của nam nữ chính, dự án cổ trang tiên hiệp này còn góp phần giúp nữ phụ Địch Lệ Nhiệt Ba được khán giả biết đến nhiều hơn. Vai diễn nàng hồ ly đỏ Bạch Phượng Cửu của cô nàng được nhận xét là thoát vòng chẳng kém Bạch Thiển của Dương Mịch.

'Nàng hồ ly' của Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức 'diễm át' vai diễn để đời của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa? - Ảnh 6

Nhiều khán giả cho rằng ở thời điểm hiện tại vai Phiên Nhiên của Tôn Trân Ny đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Tuy nhiên, họ cho rằng độ nổi tiếng của Phiên Nhiên vẫn chưa thể sánh bằng Bạch Phượng Cửu của Địch Lệ Nhiệt Ba được.

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