Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc chính thức lên tiếng trước tin đồn 'đạo nhái' nhạc đệm game Âm Dương Sư

Mới đây, dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính gây bão cộng đồng mạng khi bị tố đạo BGM (nhạc đệm game) của Âm Dương Sư. Theo đó, một cư dân mạng phát hiện một đoạn nhạc được phát trong tập 25 của Trường Nguyệt Tẫn Minh giống với một bài nhạc của Âm Dương Sư. Hiện từ khoá này đang lọt top hot search các bảng xếp hạng tìm kiếm.

Ngay khi đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh lên tiếng đính chính, phía Âm Dương Sư cũng lên tiếng về vụ việc ‘đạo nhái’: “Cảm ơn mọi người chú ý và ủng hộ đối với việc bảo vệ tác phẩm gốc, quá khứ, hiện tại và tương lai, Âm Dương Sư đều dùng cả tâm huyết để sáng tác âm nhạc."

Giữa cơn bão tranh cãi dữ dội của cộng đồng mạng, phía đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức lên tiếng về tin đồn: "Chúng tôi thấy cuộc tranh luận cộng đồng mạng về đoạn nhạc được lồng trong tập 25 của bộ phim. Xuất phát từ ủng hộ và tôn trọng tác phẩm gốc và tài sản tri thức, trước khi có kết quả giám định cuối cùng, chúng tôi sẽ thay thế đoạn nhạc này trong bộ phim. Hiện tại đang làm giám định hai bản nhạc, thông tin tiếp theo sẽ được công bố sau."

Đây không phải lần đầu tiên Trường Nguyệt Tẫn Minh bị tố ‘đạo nhái’ tác phẩm khác. Trước đó, bộ phim Minh được dân tình soi ra có nhiều tình tiết ‘vay mượn’ của hai dự án cổ trang đình đám là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 và Trầm Vụn Hương Phai.

Cụ thể, dân tình soi ra điểm tương đồng về tạo hình của Phiên Nhiên (Tôn Trân Ni) giống khá giống với Tử Huyên (Đường Yên). Câu chuyện tình yêu của Phiên Nhiên (Tôn Trân Ni) – Diệp Thanh Vũ (Cảnh Nghiệp Đình) trong Trường Nguyệt Tẫn Minh với Tử Huyên (Đường Yên) – Từ Trường Khanh (Hoắc Kiến Hoa) trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3.

Cảnh Diệp Thanh Vũ bị thương ngoài chiến trường, Phiên Nhiên đã xuất hiện và còn cứu anh. Trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Tử Huyên cũng gặp Từ Trường Khanh trong một hoàn cảnh tương tự. Không chỉ dừng lại ở đó, Phiên Nhiên cùng Tử Huyên cũng đều có những cảnh cởi y phục trước đông người và cùng lúc này, Diệp Thanh Vũ với Từ Trường Khanh sẽ xuất hiện kịp thời để ngăn cản.

Tiếp đó, khán giả còn soi ra phân cảnh của Minh Dạ (La Vân Hi) – Tang Tửu (Bạch Lộc) trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khá giống với cảnh của Thành Nghị - Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai. Theo đó, cảnh chiến thần Minh Dạ bị thương nên mất đi nhãn lực, được Tang Tửu chăm sóc lại khá giống với chuyện tình của cặp đôi trong Trầm Vụn Hương Phai. Giống nhau về góc máy lẫn tình tiết trong phim.