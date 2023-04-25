Sự thật về phân cảnh Đàm Đài Tẫn thêu khăn cưới cho Diệp Tịch Vụ trong Trường Nguyệt Tẫn Minh?

Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính đã gần đi tới chặng đường cuối nhưng sức hút của bộ phim vẫn không hề giảm. Đặc biệt, những câu chuyện hậu trường của dự án này luôn được khán giả đặc biệt quan tâm.

Trong tập 27 của bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, phân cảnh nhân vật Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) đã góp một phần tự tay thêu sen tịnh đế lên khăn đội đầu của Diệp Tịch Vụ (Bạch Lộc) trước ngày đại hôn đã thu hút sự chú ý của dân chúng. Theo đó, nhiều khán giả không khỏi thích thúc trước sự cưng chiều vợ của Đàm Đài Tẫn.

Được biết, trên thực tế, nam chính La Vân Hi đã chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng, chi tiết thêu khăn trùm đầu cho vợ trong phim là chính tay anh làm. Chính bản thân anh cũng ngạc nhiên về khả năng thủ công của mình. Điều này khiến netizen không ngớt lời khen ngợi về tài năng của La Vân Hi.

Bên cạnh tài năng diễn xuất ở lĩnh vực phim ảnh, La Vân Hi còn được biết đến với nhiều khả năng như múa ballet, đàn hát, thư pháp, sáng tác nhạc trong khi chơi game … Được biết, anh chàng vốn là ‘con nhà nòi’, xuất thân là một vũ công khi được học múa từ nhỏ và cùng lúc đậu vào Học Viện Vũ đạo Bắc Kinh và Học Viện Hý kịch Thượng Hải, từng là giảng viên dạy ballet tại Học viện Vũ đạo Ma Cao.

Thế nhưng tưởng chừng như đã yên vị với công tác ‘đưa đò’, La Vân Hi chính thức rẽ ngang sang showbiz với tư cách ca sĩ thần tượng. Từng ra mắt lần đầu khi là thành viên của nhóm nhạc JBOY3, sau đó cùng một thành viên tách ra thành lập nhóm nhạc Song Tử JL. Thế nhưng, đến tháng 4/2013 sự nghiệp ca hát của anh chàng cũng chính thức khép lại.

Năm 2014, anh đến với công ty truyền thông Lạp Phong để trở thành một diễn viên. Cũng vào năm đó, anh có cơ hội góp mặt trong dự án Bên Nhau Trọn Đời. Tuy sánh vai cùng các anh chị lớn như Chung Hán Lương hay Đường Yên nhưng vai diễn ‘tiểu Hà Dĩ Thâm’ đã giúp anh chàng được đông đảo khán giả chú ý.

Từ bước ngoặt này, hành trình chinh phục làng phim Hoa ngữ của La Vân Hi chính thức bắt đầu với loạt vai diễn ấn tượng. Theo thời gian, diễn xuất của La Vân Hi ngày càng thăng hạng và để lại nhiều dấn ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.