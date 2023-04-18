Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc mở điểm douban với con số khiến netizen 'cực sốc'?

Dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính lên sóng những ngày qua đã nhận được sự quan tâm cũng như sự tranh luận của đông đảo khán giả. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim đã chính thức mở douban với 6.2 điểm, có hơn 60 ngàn lượt vote.

Thành tích này khiến nhiều netizen khá sốc so với thành tích về nhiệt quan tâm, hưởng ứng bàn luận cao của khán giả. Trước đó, dự án còn được dự đoán sẽ có điểm douban trên 7.0. Được biết, dù còn nhiều ý kiến trái chiều về tạo hình nhân vật chưa đẹp nhưng khâu đầu tư về kĩ xảo, chất lượng nội dung cùng diễn xuất của dàn diễn viên thực lực luôn được đánh giá cao.

Bộ phim được cho là may mắn khi lên sóng vào thời điểm không có nhiều tác phẩm cạnh tranh, chính vì thế phim đang là sự lựa chọn giải trí hàng đầu của người xem. Thêm nữa, một số khâu của phim cũng được làm chuyên nghiệp nên đã bù qua cho thiếu sót về cách tạo hình.

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.