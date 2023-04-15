'Thánh nữ' Trần Đô Linh trong Trường Nguyệt Tẫn Minh: 'Hoành tráng' từ nhan sắc, học vấn đến gia thế khiến dân tình ngưỡng mộ

Dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính được dự đoán sẽ sớm lọt danh sách phim cổ trang ‘bạo hồng’ tại Trung Quốc trong thời gian tới. Bên cạnh cặp đôi chính, nữ phụ Trần Đô Linh cũng được quan tâm nồng nhiệt, thậm chí còn được nhận xét lấn át nhan sắc của nữ chính Bạch Lộc.

Đảm nhiệm tới 3 vai diễn trong bộ phim, đến nay mới xuất hiện qua 2 nhân vật là Diệp Băng Thường và Thiên Hoan, nhưng nữ diễn viên trẻ đã thành công làm khán giả "tức điên" khi thể hiện sự ác độc, xấu xa bên dưới gương mặt quá đỗi xinh đẹp, thánh thiện.

Gây ấn tượng với nhan sắc và diễn xuất trong mắt công chúng, chính vì thế, mới đây, mạng xã hội bắt đầu đào lại profile của Trần Đô Linh. Theo đó, cô nàng được biết đến là một nữ diễn viên không chỉ có nhan sắc mà còn hoành tráng từ học vấn cho đến gia thế.

Theo đó, dân tình đào lại những bức ảnh được chụp khi người đẹp còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Gương mặt của cô nàng khi đó vẫn còn khá non nớt, chưa đạt được đến mức long lanh, lộng lẫy như hiện nay. Thế nhưng nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1993 khi ấy vô cùng được các sinh viên hoan nghênh, thậm chí còn được mệnh danh là "Nữ thần học đường toàn quốc".

Không những thế, Trần Đô Linh còn thi đậu Đại học hàng không và du hành vũ trụ Nam Kinh (Nam Hàng) với số điểm 621/750. Đây là một con số cực “khủng” đối với đất nước coi trọng học vấn và điểm số thi cử như Trung Quốc.

Đặc biệt, lý do cô thi vào ngôi trường nghe đầy tính kỹ thuật này là do bất mãn với giáo viên. Trong một chương trình phỏng vấn, Trần Đô Linh với vẻ mặt bình tĩnh đã tâm sự rằng, cô thi vào Đại học Nam Hàng là vì không phục giáo viên. Khi đó, giáo viên nói con gái không học giỏi khoa học tự nhiên được nên cô muốn chứng minh cho thầy cô thấy.

Cô nàng lọt vào Top 10 sinh viên xuất sắc nhất trường Nam Hàng, mục chế tạo công trình và vũ khí chuyên nghiệp. Đây là một tiếng vang lớn trong sự nghiệp học hành của Trần Đô Linh, cũng như đã giúp cô chứng minh được cho mọi người thấy không có gì là không thể giải quyết bằng cố gắng.

Năm 2014, khi cô đang là sinh viên năm 3 thì được phát hiện và mời về nữ chính Lý Nhị trong bộ phim điện ảnh Tai trái của đạo diễn Tô Hữu Bằng. Đây cũng là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Sau khi tốt nghiệp đại học loại giỏi, cô nàng mới đóng phim nhiều hơn, chuyển sang nghệ thuật thay vì làm kỹ thuật như ngành cô theo học.

Không chỉ là một ‘học bá’ mà Trần Đô Linh có còn gia thế khủng. Được biết, mẹ Trần Đô Linh vốn là người có tiếng trong giới văn học nghệ thuật. Thời điểm khi biết con gái sẽ tham gia đóng phim Tai Trái, bà đã rất quyết tâm mở đường cho tương lai của con.

Đầu tiên, bà đầu tư vào công ty giải trí Shanghai Lingrui, trở thành cổ đông lớn thứ 2 công ty, đây cũng là nơi Trần Đô Linh ký hợp đồng sau khi tốt nghiệp và được hậu thuẫn về tài nguyên phim. Cô còn có cơ hội làm việc chung với những lưu lượng hàng đầu như Dương Dương, Bạch Lộc, Vương Tuấn Khải...

Thậm chí, có nguồn tin cho biết mẹ Trần Đô Linh không chỉ là cổ đông lớn của Shanghai Lingrui, mà còn có 6 công ty lớn khác đứng tên bà dưới danh nghĩa. Điều này đã khẳng định được xuất thân “lá ngọc cành vàng” của nữ diễn viên họ Trần.