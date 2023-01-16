Bạch Lộc và Trần Đô Linh bất ngờ đụng hàng trang phục, netizen lập tức đặt lên bàn cân so sánh

Tạo hình của Trần Đô Linh trong Nhất Niệm Quan Sơn bất ngờ đụng hàng với Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng. Dân tình lập tức đặt lên bàn cân so sánh.

Những ngày qua, dự án Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức đóng máy và tung poster của nhân vật. Bên cạnh nhan sắc mỹ mãn của nữ chính Lưu Thi Thi thì tạo hình của nữ phụ Trần Đô Linh cũng thu hút sự chú ý với trang phục lỗng lẫy, nổi bật.

Chuyện không có gì để nói nếu tạo hình của Trần Đô Linh lại có phần giống với Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng. Từ màu sắc trang phục đến phụ kiện đều khá giống nhau. Chỉ khác ở phần trang điểm. Theo đó, nhiều người cho rằng Bạch Lộc có phần già hơn Trần Đô Linh do lớp trang điểm đậm khi vào vai nhân vật dã tâm, sắc sảo. Còn vai diễn Trần Đô Linh có tính cách hiền lành, dịu dàng nên trang điểm nhã nhặn hơn.

Được biết Nhất Niệm Quan Sơn Đông là dự án phim có kịch bản gốc chứ không phải dòng phim chuyển thể. Nội dung chính xoanh quanh câu chuyện của nhân vật Nhậm Như Ý do Lưu Thi Thi thủ vai. Một số thông tin về đội ngũ sản xuất đứng sau bộ phim này gồm có đạo diễn Châu Viễn Chu, người đứng sau hit drama đình đám Trấn Hồn và Tru Tiên Thanh Vân Chí. Tổ tạo hình trong phim dẫn đầu là Phương Tư Triết, người từng gây chú ý qua các tác phẩm Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Thả Thí Thiên Hạ, Trầm Vụn Hương Phai. Đáng nói cái tên gây chú ý nhất trong ê-kip chính là biên kịch Trương Nguy, người đứng sau siêu phẩm cổ trang Mộng Hoa Lục của Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ lịch lên sóng chính thức của dự án Nhất Niệm Quan Sơn và Ninh An Như Mộng.

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