Vu Chính nổi tiếng là vị biên kịch ‘lắm tài nhiều tật’ của làng giải trí Hoa Ngữ. Tuy nhiên, vị biên kịch này cũng khá mát tay khi lăng xê thành công nhiều diễn viên vụt sáng thành sao nổi tiếng phải kể đến như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Tần Lam, Xa Thi Mạn, Bạch Lộc,...Thậm chí, vị biên kịch Vu Chính biến Hứa Khải, Ngô Cẩn Ngôn thành sao trong 1 đêm khiến nhiều người trầm trồ.

Mới đây, mạng xã hội một phen náo loạn khi vị biên kịch Vu Chính đã đăng tải bộ ảnh của ‘gà cưng’ mới Triệu Tình. Chuyện không có gì để nói nếu anh ta không phát ngôn rằng Triệu Tình hiện đang có rất nhiều phim để quay chỉ đứng sau Bạch Lộc.

Phát ngôn của vị biên kịch khiến fandom Bạch Lộc vô cùng bức xúc vì cho rằng Vu Chính đang cố tình dùng tên tuổi Bạch Lộc làm bàn đạp nâng đỡ người mới. Ngay lập tức, Vu Chính đã đáp trả rằng bản thân luôn đối đãi mọi người như nhau vì không biết ai có thể nổi tiếng và không hề có chuyện lợi dụng người này để nâng đỡ người kia. Về phần Bạch Lộc, Vu Chính cho biết mình luôn xem cô như con gái ruột vì do chính một tay anh nâng đỡ.

Được biết, sau thành công của Châu Sinh Như Cố và sự nâng đỡ của Vu Chính, tên tuổi của Bạch Lộc lên “như diều gặp gió”. Ở thời điểm hiện tại, cô nàng được đánh giá là một trong những diễn viên đắt giá trong Cbiz khi có cả nhan sắc và diễn xuất tốt. Tuy nhiên, Bạch Lộc lại thường xuyên vướng thị phi từ tranh phiên, sao tác quá đà cho đến việc chuyên giở thói “trà xanh” do phát ngôn của ông chủ Vu Chính gây ra.

Gần đây nhất, khi Bạch Lộc đóng chính Dĩ Ái Vi Doanh cùng Vương Hạc Đệ đã có màn tranh phiên nổ ra. Trước khi phim khởi quay, Vu Chính từng đăng đàn mỉa mai Vương Hạc Đệ như sau: "Hoan nghênh mọi người đến bàn luận về các ngôi sao, tuyến 2 tuyến 3 cũng được. Tại sao hả? Vì sao lớn có thể gánh phim truyền hình, không quan trọng đối tác là ai. Như Cổ Kiếm Kỳ Đàm của Dương Mịch và Thời Gian Tươi Đẹp của Triệu Lệ Dĩnh. Còn tuyến 2 tuyến 3 địa vị chưa vững, không gánh được phim, bắt buộc phải tranh phiên áp phiên người khác”. Khi ấy, dòng trạng thái này của Vu Chính đã kéo về kha khá anti-fan cho Bạch Lộc.

Hiện tại, phát ngôn của Vu Chính vẫn còn gây tranh cãi dữ dội trên cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.