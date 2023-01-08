Bạch Lộc chính thức tăng thêm đại ngôn, khẳng định giá trị thương hiệu cho các dự án mới

Sao quốc tế 08/01/2023 16:17

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, Bạch Lộc đã chính thức tăng thêm đại ngôn thương hiệu trong năm nay, phần nào khẳng định giá trị thương hiệu của nàng tiểu hoa sinh năm 94.

Bạch Lộc là một trong những nàng tiểu hoa nổi bật của lứa 9x. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung Bạch Lộc cũng là cái tên được nhiều thương hiệu chọn mặt gửi vàng với 12 đại ngôn. Tuy nhiên, các đại ngôn của cô nàng chỉ ở mưc tầm trung.

Bạch Lộc chính thức tăng thêm đại ngôn, khẳng định giá trị thương hiệu cho các dự án mới - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, Bạch Lộc đã chính thức tăng thêm 19 đại ngôn thương hiệu trong năm nay, phần nào khẳng định giá trị thương hiệu của nàng tiểu hoa sinh năm 94. Có thể nói, năm 2022 là một năm thành công của Bạch Lộc khi nữ diễn viên nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo cùng các dự án chất lượng mới.

Bạch Lộc chính thức tăng thêm đại ngôn, khẳng định giá trị thương hiệu cho các dự án mới - Ảnh 2Bạch Lộc chính thức tăng thêm đại ngôn, khẳng định giá trị thương hiệu cho các dự án mới - Ảnh 3

Được biết, cuối năm 2021, Bạch Lộc tỏa sáng cùng phim Châu Sinh Như Cố. Sau đó, cô liên tục được mời tham gia những dự án mới. Dù là cổ trang hay hiện đại, người hâm mộ đều mong chờ những vai diễn này của nữ diễn viên sinh năm 1994. Thực tế, Bạch Lộc đã gia nhập làng giải trí từ lâu.

Bạch Lộc chính thức tăng thêm đại ngôn, khẳng định giá trị thương hiệu cho các dự án mới - Ảnh 4

Trước khi Châu Sinh Như Cố lên sóng, cô thường bị chê nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn. Khi dàn tiểu hoa hạng A như Dương Mịch, Dương Tử còn mãi loay hoay tìm thành tích, Bạch Lộc đã đi từng bước chậm rãi để đến gần với khán giả hơn.

Bạch Lộc chính thức tăng thêm đại ngôn, khẳng định giá trị thương hiệu cho các dự án mới - Ảnh 5

Hiện tại, Bạch Lộc vừa đóng máy dự án cổ trang Ninh An Như Mộng và bắt đầu vào phim trường Dĩ Ái Vi Doanh. Các khán giả tiếp tiếp tục đón chờ những thông tin tiếp theo về dự án của cô nàng.

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Dù xuất hiện với tạo hình cổ trang đẹp mãn nhãn khiến công chúng không khỏi ngớt lời khen ngợi, thế nhưng, cô nàng vẫn được cho là có trang phục ‘đụng hàng’ với các đàn chị trước đó.

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