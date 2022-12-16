Bạch Lộc và Trương Lăng Hách xuất hiện cùng nhau lần đầu sau tin đồn 'phim giả tình thật'

Sao quốc tế 16/12/2022 11:41

Vừa qua, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khi cùng nhau sự xuất hiện lần đầu sau tin đồn ‘phim giả tình thật’.

Mới đây, sự kiện Đêm hội Thịnh Điền GQ đã chính thức diễn ra, quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám với nhan sắc cực phẩm, thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả. Trước thềm sự kiện diễn ra, đêm hội đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khi đánh dấu sự xuất hiện lần đầu của Bạch LộcTrương Lăng Hách sau tin đồn ‘phim giả tình thật’.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách xuất hiện cùng nhau lần đầu sau tin đồn 'phim giả tình thật' - Ảnh 1

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách xuất hiện cùng nhau lần đầu sau tin đồn 'phim giả tình thật' - Ảnh 2
Bạch Lộc xuất hiện trong bộ đầm lấp lánh, không quên vẫy tay chào fan hâm mộ - Ảnh: Internet

 

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách xuất hiện cùng nhau lần đầu sau tin đồn 'phim giả tình thật' - Ảnh 3
Trương Lăng Hách trong bộ vest xám lịch lãm - Ảnh: Internet

Trong loạt ảnh được công chúng chia sẻ, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách xuất hiện trong buổi rehearsal. Bạch Lộc trong bộ váy trắng đính họa tiết nổi bật và không quên vẫy tay chào các fan hâm mộ. Còn Trương Lãng Hách lựa chọn cho mình trang phục vest xám lịch lãm phối cùng dây chuyền sang trọng, khéo léo khoe trọn vóc dáng cực phẩm cùng xương quai xanh mãn nhãn. Thậm chí, ngay khi sự kiện diễn ra, cặp đôi Ninh An Như Mộng còn chụp chung khung hình với nhau khiến các netizen không khỏi trầm trồ.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách xuất hiện cùng nhau lần đầu sau tin đồn 'phim giả tình thật' - Ảnh 4
Cặp đôi Ninh An Như Mộng còn chụp chung khung hình với nhau khiến các netizen không khỏi trầm trồ - Ảnh: Internet

Được biết, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc cùng hợp tác trong bộ phim Ninh An Như Mộng. Tình yêu của họ phát triển trong quá trình hợp tác. Trên phim trường hai diễn viên trao cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ, Trương Lăng Hách từng cẩn thận lau bánh kem trên mặt Bạch Lộc. Bên cạnh đó, trong một lần tham gia livestream, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh cũng vẽ hình Bạch Lộc.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách xuất hiện cùng nhau lần đầu sau tin đồn 'phim giả tình thật' - Ảnh 5

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách xuất hiện cùng nhau lần đầu sau tin đồn 'phim giả tình thật' - Ảnh 6
Trương Lăng Hách và Bạch Lộc cùng hợp tác trong bộ phim Ninh An Như Mộng và rộ lên tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet

Không những thế, team qua đường còn phát hiện Bạch Lộc từng nhiều lần tới căn hộ của Trương Lăng Hách qua đêm. Cô nhập mật khẩu và sử dụng nhà riêng của ‘đàn em’ một cách thuần thục. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của hai diễn viên không nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Khi bị khui việc hẹn hò, Trương Lăng Hách chọn cách lảng tránh, không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận dẫn đến fan của tài tử nổi giận. Chỉ sau vài tiếng, lượng người hâm mộ của Trương Lăng Hách giảm tới 10.000.

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Từ khóa:   Bạch Lộc Trương Lăng Hách Ninh An Như Mộng sao hoa ngữ cbiz

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