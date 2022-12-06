Lý do Bạch Lộc khó có thể trở thành Dương Mịch thứ hai?

Mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung đã đặt một câu hỏi “Liệu Bạch Lộc có thể trở thành Dương Mịch thứ hai không?”. Tuy nhiên, đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì một số lý do.

Được biết đến là ‘gà cưng’ được Vu Chính nâng đỡ, sau bộ phim cổ trang Châu Sinh Như Cố, tên tuổi Bạch Lộc được công chúng biết đến nhiều hơn. Cô nàng là một trong những nàng tiểu hoa trẻ có tiềm năng của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Trong những năm vừa qua, cô nàng còn chăm chỉ khi thường xuyên góp mặt ở phim trường và sóng truyền hình. Bạch Lộc là một trong những nàng tiểu hoa trẻ có tiềm năng của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay - Ảnh: Internet Mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung đã đặt một câu hỏi “Liệu Bạch Lộc có thể trở thành Dương Mịch thứ hai không?”. Tuy nhiên, đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều, họ cho rằng, mặc dù cô nàng có nhan sắc và có nhiều tài nguyên phim nhưng khả năng gánh phim lẫn độ thoát vòng của cô nàng còn hạn chế. Thậm chí, độ gánh phim của Bạch Lộc còn thua những mỹ nhân cùng lứa như Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba và những mỹ nhân nhỏ tuổi hơn như Triệu Lộ Tư. Chính vì thế, việc đặt Bạch Lộc so sánh với đàn chị Dương Mịch là điều khập khiễng.

Nhiều ý kiến trái chiều trước câu hỏi 'Bạch Lộc có khả năng trở thành Dương Mịch thứ hai không?" - Ảnh: Internet Được biết, Dương Mịch nổi tiếng là đỉnh lưu của làng giải trí xứ Trung hiện nay, nổi tiếng với nhiều dự án đình nổi đám như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa… Ngoài ra, những phim tạo được tiếng vang và nhiệt độ cao cũng không thiếu, các vai chính cùng vai phụ thoát vòng đếm không xuể. So với khả năng gánh phim và thoát vòng thì việc so sánh Bạch Lộc so sánh với Dương Mịch là điều khập khiễng - Ảnh: Internet Nhiều khán giả còn cho rằng những bộ phim có Bạch Lộc góp mặt có sức hút nhờ bạn diễn ‘còng lưng’ gánh phim. Cụ thể trong Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương là do La Vân Hi gánh phim và chiếm spotlight. Không những thế nhiều bộ phim hot như Châu Sinh Như Cố, Trường Quân Đội Liệt Hỏa, Chiêu Dao... Thế nhưng một phần hot là nhờ phim hay, nam chính diễn tốt và nhờ fan couple đẩy thuyền. Còn những bộ như Cửu Lưu Bá Chủ, Ngọc Lâu Xuân, Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình để Bạch Lộc gánh phim thì 'flop thảm' không thương tiếc.

Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương là do La Vân Hi gánh phim và chiếm spotlight - Ảnh: Internet Gần đây, bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính vừa khai máy. Trong những hình ảnh đầu tiên, Bạch Lộc đã bị chê về tạo hình ‘chìm nghỉm’ trước nam chính, mọi lời khen và đánh giá cao đều đổ dồn về Vương Hạc Đệ. Chính vì thế, không ít người đặt hoài nghi có khả năng nam chính lại tiếp tục ‘gánh phim’ thay cho nữ chính. Trong Dĩ Ái Vi Doanh, mọi lời khen đều đổ dồn vào nam chính Vương Hạc Đệ - Ảnh minh họa: Internet Không những thế, trong dự án Ninh An Như Mộng vừa đóng máy gần đây của Bạch Lộc, có nguồn thông tin nền tảng chiếu muốn kiểm tra xem khả năng thu hút “nhiệt”, “gánh” phim của cô đến đâu. Sau đó, họ sẽ xem xét mức độ tài nguyên tiếp theo sẽ giao cho cô. Như vậy, nếu dự án này thất bại thì có khả năng Bạch Lộc sẽ mất nhiều cơ hội chuyển hình trong các dự án mới. Nếu dự án Ninh An Như Mộng thất bại khi lên sóng thì có khả năng Bạch Lộc sẽ mất nhiều cơ hội chuyển hình trong các dự án mới - Ảnh: Internet Có thể nói, Bạch Lộc cần phải cố gắng rất nhiều trong việc nâng cao diễn xuất cũng như có nhiều bứt phá trong sự nghiệp thì mới ‘tự tin’ được đặt lên bàn cân so sánh với các đàn chị đỉnh lưu.

Bạch Lộc có đang sử dụng 'chiêu trò' như Triệu Lộ Tư trong bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh? Mạng xã hội xứ Trung có bài viết cho rằng, Bạch Lộc đang cố tình đi bài PR giống như Triệu Lộ Tư lúc trước đối với dự án Dĩ Ái Vi Doanh.

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