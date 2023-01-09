Bạch Lộc bất ngờ hóa cô dâu, sánh đôi ngọt ngào cùng Vương Hạc Đệ trong Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình 'lụi tim'

Sao quốc tế 09/01/2023 11:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hậu trường của Dĩ Ái Vi Doanh, nữ chính Bạch Lộc hóa cô dâu, sánh đôi cùng Vương Hạc Đệ cực tình tứ.

Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc ĐệBạch Lộc đã chính thức khai máy thời gian gần đây. Bộ phim hội tụ những mỹ nhân mỹ nữ hàng đầu cbiz hiện nay, chính vì thế những ảnh leak hậu trường của dự án luôn được công chúng đặc biệt chú ý.

Bạch Lộc bất ngờ hóa cô dâu, sánh đôi ngọt ngào cùng Vương Hạc Đệ trong Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình 'lụi tim' - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hậu trường mới nhất của nữ chính Bạch Lộc. Trong hình ảnh, cô nàng đang trong tạo hình váy cưới trắng, đầu đội khăn voan phía trên. Dù hình ảnh không rõ nét và chụp từ xa nhưng không lu mờ được nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ của Bạch Lộc. Theo đó, đây chính là phân cảnh nữ chính Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) sẽ kết hôn của nam chính Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Bên cạnh đó, còn có hình ảnh Bạch Lộc sánh đôi cùng Vương Hạc Đệ cực ngọt ngào khiến dân tình không khỏi lụi tim trước cặp đôi trai tài gái sắc.

Bạch Lộc bất ngờ hóa cô dâu, sánh đôi ngọt ngào cùng Vương Hạc Đệ trong Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình 'lụi tim' - Ảnh 2Bạch Lộc bất ngờ hóa cô dâu, sánh đôi ngọt ngào cùng Vương Hạc Đệ trong Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình 'lụi tim' - Ảnh 3Bạch Lộc bất ngờ hóa cô dâu, sánh đôi ngọt ngào cùng Vương Hạc Đệ trong Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình 'lụi tim' - Ảnh 4

Bạch Lộc bất ngờ hóa cô dâu, sánh đôi ngọt ngào cùng Vương Hạc Đệ trong Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình 'lụi tim' - Ảnh 5Bạch Lộc bất ngờ hóa cô dâu, sánh đôi ngọt ngào cùng Vương Hạc Đệ trong Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình 'lụi tim' - Ảnh 6Bạch Lộc bất ngờ hóa cô dâu, sánh đôi ngọt ngào cùng Vương Hạc Đệ trong Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình 'lụi tim' - Ảnh 7

Trước đó, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khiến công chúng phấn khích với các phân cảnh tình cảm khác. Khoảnh khắc đáng chú ý nhất là cảnh hôn mùi mẫn của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc. Mặc dù chỉ kéo dài vài giây, song chiều cao, nhan sắc tương đồng cùng sự phối hợp ăn ý giữa 2 nam, nữ diễn viên nổi tiếng khiến người hâm mộ càng thêm mong đợi những màn 'phản ứng hoá học' bùng nổ.

Bạch Lộc bất ngờ hóa cô dâu, sánh đôi ngọt ngào cùng Vương Hạc Đệ trong Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình 'lụi tim' - Ảnh 8

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ).

Bạch Lộc bất ngờ hóa cô dâu, sánh đôi ngọt ngào cùng Vương Hạc Đệ trong Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình 'lụi tim' - Ảnh 9

Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai "cắm sừng" ngoại tình với một cô gái giàu có. Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của "trà xanh", được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người

 

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Bạch Lộc Dĩ Ái Vi Doanh

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