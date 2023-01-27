Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc mới nhất của Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy trong tạo hình dân quốc của bộ phim Chiếc Thuyền Đơn Độc. Cư dân mạng đã không khỏi u mê trước nhan sắc của cặp đôi chính.
- Dương Tử ấm ức Tô Hữu Bằng vì để mình tuột mất vai nữ chính vào tay Trần Đô Linh
- Không phải Vương An Vũ, đây mới là người được khán giả tích cực 'đẩy thuyền' cho Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn
Thời gian gần đây, dự án Chiếc Thuyền Đơn Độc do Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy đóng chính đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những ảnh leak về hậu trường phim có liên quan đến cặp đôi chính luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc mới nhất của Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy trong tạo hình dân quốc của bộ phim Chiếc Thuyền Đơn Độc. Cư dân mạng đã không khỏi u mê trước nhan sắc của nữ chính Trần Đô Linh trong trang phục sườn sám. Có thể thấy cô nàng khoác trên người bộ sườn xám có phom dáng yêu kiều, tôn lên vóc dáng chuẩn hoàn hảo tựa như một tiểu thư của Trung Hoa Dân Quốc. Bên cạnh đó, nhan sắc của nam chính Tăng Thuấn Hy cũng được ngợi khen điển trai, hứa hẹn sẽ mang đến màn tương tác đầy mãn nhãn tràn màn hình của cặp đôi khi dự án lên sóng.
Được biết, Chiếc Thuyền Đơn Độc có nội dung nói về đề tải điệp chiến và do IQIYI đầu tư sản xuất. Trước đó, Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy đã từng có cơ hội hợp tác trong dự án Liên Hoa Lâu và hiện đang chờ đợi lên sóng.
Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo liên quan đến dự án Chiếc Thuyền Đơn Độc do Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy đóng chính.