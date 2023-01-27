Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc

Sao quốc tế 27/01/2023 09:11

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc mới nhất của Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy trong tạo hình dân quốc của bộ phim Chiếc Thuyền Đơn Độc. Cư dân mạng đã không khỏi u mê trước nhan sắc của cặp đôi chính.

Thời gian gần đây, dự án Chiếc Thuyền Đơn Độc do Trần Đô LinhTăng Thuấn Hy đóng chính đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những ảnh leak về hậu trường phim có liên quan đến cặp đôi chính luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc mới nhất của Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy trong tạo hình dân quốc của bộ phim Chiếc Thuyền Đơn Độc. Cư dân mạng đã không khỏi u mê trước nhan sắc của nữ chính Trần Đô Linh trong trang phục sườn sám. Có thể thấy cô nàng khoác trên người bộ sườn xám có phom dáng yêu kiều, tôn lên vóc dáng chuẩn hoàn hảo tựa như một tiểu thư của Trung Hoa Dân Quốc. Bên cạnh đó, nhan sắc của nam chính Tăng Thuấn Hy cũng được ngợi khen điển trai, hứa hẹn sẽ mang đến màn tương tác đầy mãn nhãn tràn màn hình của cặp đôi khi dự án lên sóng.

Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc - Ảnh 1Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc - Ảnh 2Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc - Ảnh 3Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc - Ảnh 4Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc - Ảnh 5Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc - Ảnh 6Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc - Ảnh 7Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc - Ảnh 8Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc - Ảnh 9Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc - Ảnh 10Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc - Ảnh 11Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc - Ảnh 12Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc - Ảnh 13Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc - Ảnh 14Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc - Ảnh 15Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc - Ảnh 16Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc - Ảnh 17Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc - Ảnh 18Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc - Ảnh 19

Được biết, Chiếc Thuyền Đơn Độc có nội dung nói về đề tải điệp chiến và do IQIYI đầu tư sản xuất. Trước đó, Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy đã từng có cơ hội hợp tác trong dự án Liên Hoa Lâu và hiện đang chờ đợi lên sóng.

Tạo hình dân quốc đẹp mãn nhãn của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc - Ảnh 20

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo liên quan đến dự án Chiếc Thuyền Đơn Độc do Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy đóng chính.

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