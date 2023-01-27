Thời gian gần đây, dự án Chiếc Thuyền Đơn Độc do Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy đóng chính đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những ảnh leak về hậu trường phim có liên quan đến cặp đôi chính luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc mới nhất của Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy trong tạo hình dân quốc của bộ phim Chiếc Thuyền Đơn Độc. Cư dân mạng đã không khỏi u mê trước nhan sắc của nữ chính Trần Đô Linh trong trang phục sườn sám. Có thể thấy cô nàng khoác trên người bộ sườn xám có phom dáng yêu kiều, tôn lên vóc dáng chuẩn hoàn hảo tựa như một tiểu thư của Trung Hoa Dân Quốc. Bên cạnh đó, nhan sắc của nam chính Tăng Thuấn Hy cũng được ngợi khen điển trai, hứa hẹn sẽ mang đến màn tương tác đầy mãn nhãn tràn màn hình của cặp đôi khi dự án lên sóng.