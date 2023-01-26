Sau thời gian bị 'phong sát' ở quê nhà, Phạm Băng Băng vừa tái xuất ở nước ngoài đã nhận ngay đề cử giải thưởng Mâm Xôi Vàng

Sao quốc tế 26/01/2023 14:39

Mới đây, ban tổ chức Mâm Xôi Vàng 2023 công bố danh sách đề cử năm nay. Đáng chú ý, Phạm Băng Băng nằm trong danh sách đề cử nữ diễn viên phụ tệ nhất với 2 bộ phim là The 355 và The King's Daughter.

Sau bê bối trốn thuế, Phạm Băng Băng bị "phong sát" tại quê nhà Trung Quốc. Cựu đại hoa đán giờ chỉ có thể hoạt động kinh doanh và đi sự kiện, đóng phim tại nước ngoài. Sau một thời gian dài ở ẩn, những tác phẩm mà cô tham gia sẽ được đông đảo công chúng chờ đón. Tuy nhiên, nữ hoàng giải trí một thời lại khiến fan thất vọng.

Sau thời gian bị 'phong sát' ở quê nhà, Phạm Băng Băng vừa tái xuất ở nước ngoài đã nhận ngay đề cử giải thưởng Mâm Xôi Vàng - Ảnh 1

Mới đây, ban tổ chức Mâm Xôi Vàng 2023 công bố danh sách đề cử năm nay. Đây là sự kiện thường niên chuyên gọi tên các tác phẩm, cá nhân kém cỏi trong năm ở lĩnh vực điện ảnh. Lễ trao giải Mâm Xôi Vàng có diễn ra nhưng hầu hết những người được đề cử không tham dự. Đáng chú ý Phạm Băng Băng nằm trong danh sách đề cử nữ diễn viên phụ tệ nhất với 2 bộ phim là The 355 và The King's Daughter.

Sau thời gian bị 'phong sát' ở quê nhà, Phạm Băng Băng vừa tái xuất ở nước ngoài đã nhận ngay đề cử giải thưởng Mâm Xôi Vàng - Ảnh 2

Hai tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Phạm Băng Băng sau bê bối trốn thuế bị chê kém chất lượng, doanh thu bết bát. Màn thể hiện của đại hoa đán một thời ở showbiz Trung Quốc cũng không được đánh giá cao.

Trong The King's Daughter, Phạm Băng Băng vào vai mỹ nhân ngư và bị khán giả chê thậm tệ vì tạo hình giả trân, xấu xí. Trước đó, đạo diễn Sean McNamara từng tuyên bố đây sẽ là "mỹ nhân ngư đẹp nhất màn ảnh" nhưng đến khi phim ra rạp thì khán giả chưng hửng. Vai diễn của người đẹp Trung Quốc chớp nhoáng, tạo hình tệ nên không để lại ấn tượng trong lòng người xem.

Sau thời gian bị 'phong sát' ở quê nhà, Phạm Băng Băng vừa tái xuất ở nước ngoài đã nhận ngay đề cử giải thưởng Mâm Xôi Vàng - Ảnh 3

The 355 là bộ phim quy tụ nhiều tên tuổi đình đám của Hollywood như Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penélope Cruz, Diane Kruger. Khi có thông tin Phạm Băng Băng tham gia phim này, nhiều người kỳ vọng nó sẽ là cơ hội để cô vực dậy tên tuổi. Tuy nhiên, khi ra rạp thì The 355 lại trở thành "bom xịt", nhạt nhẽo trong kịch bản, kỹ xảo thì vụng về. Vai diễn của Phạm Băng Băng trong phim bị đánh giá là dư thừa, mờ nhạt.

Cả 2 bộ phim cuối cùng mang về thất vọng to lớn cho người hâm mộ Phạm Băng Băng. Được biết giải Mâm Xôi Vàng do các sinh viên tốt nghiệp trường điện ảnh UCLA cùng hai cựu chiến binh ngành điện ảnh John JB Wilson và Mo Murphy thành lập vào năm 1981. Theo truyền thống, nó diễn ra ngay trước lễ Trao giải Oscar trong 40 năm qua.

Sau thời gian bị 'phong sát' ở quê nhà, Phạm Băng Băng vừa tái xuất ở nước ngoài đã nhận ngay đề cử giải thưởng Mâm Xôi Vàng - Ảnh 4

Thay vì nhận được một bức tượng Oscar mang tính biểu tượng, những người chiến thắng Mâm Xôi Vàng được mang về nhà một quả mâm xôi kích thước bằng quả bóng golf đặt trên cuộn phim Super 8mm phun sơn vàng. Các nhà tổ chức cho biết mỗi chiếc cúp có giá trị ước tính 4,97 USD.

Sau khi bị buộc tội trốn thuế vào năm 2018, Phạm Băng Băng không còn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô không được mời tham gia các dự án phim ảnh tại Trung Quốc, bị hạn chế xuất hiện trên truyền thông do quy định cấm ngôi sao vướng bê bối tham gia hoạt động giải trí từ cơ quan quản lý nghệ thuật.

 Sau thời gian bị 'phong sát' ở quê nhà, Phạm Băng Băng vừa tái xuất ở nước ngoài đã nhận ngay đề cử giải thưởng Mâm Xôi Vàng - Ảnh 5

Thời gian qua, nữ diễn viên sang Hàn Quốc và Nhật Bản tìm kiếm cơ hội diễn xuất. Điểm sáng sự nghiệp của Phạm Băng Băng trong năm 2022 là góp mặt với tư cách khách mời trong phim Insider của Hàn Quốc, nhận giải thưởng diễn xuất tại LHP quốc tế Busan. Ở quê nhà, người đẹp vẫn phải dựa vào nền tảng livestream chia sẻ bí quyết làm đẹp, kinh doanh mỹ phẩm để duy trì độ nhận diện trong công chúng.

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