Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong phân cảnh nhấp son môi: Phạm Băng Băng thần thái đỉnh cao, Cổ Lực Na Trát diễn xuất tệ nhưng nhờ nhan sắc cứu cánh

Sao quốc tế 25/08/2022 19:00

Trong phim cổ trang Hoa Ngữ, các mỹ nhân Hoa ngữ thường có cảnh nhấp son giấy để điểm tô bờ môi, giúp nhan sắc càng thêm đằm thắm, yêu kiều.

Đường Yên

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong phân cảnh nhấp son môi: Phạm Băng Băng thần thái đỉnh cao, Cổ Lực Na Trát diễn xuất tệ nhưng nhờ nhan sắc cứu cánh - Ảnh 1
Đường Yên - Ảnh: Internet

 

Ở Cẩm Tú Vị Ương, Đường Yên khiến bao người say nắng với màn khoe sắc ấn tượng khi chỉnh trang lại dung nhan trong ngày trọng đại. Tạo hình này của nàng tiểu hoa 8X, vừa xinh đẹp, sắc sảo lại khí chất ngút ngàn.

Hay như ở bộ phim Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân, bà xã La Tấn cũng có dịp hóa thân thành tân nương xinh đẹp, nhấp môi son trước lúc lên kiệu hoa.

Lý Băng Băng

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong phân cảnh nhấp son môi: Phạm Băng Băng thần thái đỉnh cao, Cổ Lực Na Trát diễn xuất tệ nhưng nhờ nhan sắc cứu cánh - Ảnh 2
Lý Băng Băng - Ảnh: Internet

 

Là đại hoa đán quyền lực của showbiz Hoa ngữ, tài năng và nhan sắc của Lý Băng Băng chẳng phải dạng vừa. Góp mặt trong bộ phim Chung Quỳ Phục Ma, người đẹp này gây ấn tượng với tạo hình bạch y cực xinh, khiến dân tình mê đến quên cả đường về.

Cổ Lực Na Trát

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong phân cảnh nhấp son môi: Phạm Băng Băng thần thái đỉnh cao, Cổ Lực Na Trát diễn xuất tệ nhưng nhờ nhan sắc cứu cánh - Ảnh 3
Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet

 

Ngay khi bước chân vào showbiz, Cổ Lực Na Trát đã được chú ý nhờ nhan sắc nổi trội, khí chất hơn người. Dù diễn xuất còn gây tranh luận nhưng Cổ Lực Na Trát vẫn ghi điểm khi vào vai đại mỹ nhân Điêu Thuyền trong Võ Thần Triệu Tử Long.

Phạm Băng Băng

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong phân cảnh nhấp son môi: Phạm Băng Băng thần thái đỉnh cao, Cổ Lực Na Trát diễn xuất tệ nhưng nhờ nhan sắc cứu cánh - Ảnh 4
Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

 

 “Nữ hoàng sắc đẹp” Phạm Băng Băng chưa bao giờ ngán bất cứ thử thách nhan sắc nào và lần này cũng không ngoại lệ. Khi quay cảnh nhấp son giấy trong Vương Triều Nữ Nhân, Dương Quý Phi nhiều netizen chỉ muốn tặng nghìn cái like cho mỹ nhân vì visual, thần thái đỉnh cao.

 

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Việc đính đá lên mặt để điểm tô nhan sắc là một trào lưu cực hot hit trên màn ảnh Hoa ngữ một thời.

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