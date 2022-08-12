Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào vai ni cô: Tôn Lệ mang vẻ đẹp 'buông bỏ hồng trần', Phạm Băng Băng có tạo hình ni cô thành công nhất

Năm 2010, Chân Hoàn Truyện ra mắt khán giả và trở thành một trong những siêu phẩm cổ trang thành công nhất Hoa ngữ, đưa Tôn Lệ lên hàng "nữ hoàng truyền hình". Trong số tạo hình của nhân vật Chân Hoàn, lúc cô hóa ni cô ở chùa Cam Lộ, không phấn son, không tút tát nhan sắc, đến trang phục cũng mộc mạc vô cùng, nhìn vô là biết ngay đây là người mới gặp đả kích lớn, muốn buông bỏ hồng trần.

Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Cũng hóa thân thành Võ Tắc Thiên trong Võ Mị Nương Truyền Kỳ, Phạm Băng Băng lại có tạo hình ni cô rất thành công. Xuất hiện với kiểu đầu trọc, nữ diễn viên đã chứng minh được đẳng cấp "nữ hoàng sắc đẹp" của mình. Ngũ quan hoàn mỹ, lại thêm khí chất u sầu buồn bã, Phạm Băng Băng khiến khán giả phải nhớ mãi không quên.

Lâm Chí Linh

Lâm Chí Linh - Ảnh: Internet

Trong bộ phim điện ảnh Phú Xuân Sơn Cư Đồ, ngoài những tạo hình quyến rũ khoe khéo vóc dáng siêu mẫu thì Lâm Chí Linh còn có khoảnh khắc hóa thân ni cô. Với khuôn mặt mỹ miều không góc chết, Lâm Chí Linh cân tốt được phong cách khó nhằn này, đã không bị kém sắc thì chớ lại càng thêm hút mắt.

Tôn Phi Phi

Tôn Phi Phi - Ảnh: Internet

Khi hóa ni cô trong Bích Huyết Kiếm, Tôn Phi Phi đã khiến mình và nhiều khán giả hiểu tại sao nữ diễn viên này từng được khán giả ca tụng là "đệ nhất mỹ nhân cổ trang". Ngay cả khi thử sức với đầu bóng lưỡng, nhan sắc của nàng A Cửu vẫn chẳng chịu ảnh hưởng gì.