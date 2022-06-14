Sau một thời gian dài ở ẩn, mới đây, hình ảnh của Phạm Băng Băng được tạp chí Glass China hé gây sốt cộng đồng mạng lần nữa. Với khí chất xinh đẹp cộng thêm thần thái ngút ngàn không lẫn vào đâu được của đệ nhất mỹ nhân màn ảnh Hoa ngữ.

Sau một thời gian dài ở ẩn, mới đây, hình ảnh của Phạm Băng Băng được tạp chí Glass China hé gây sốt cộng đồng mạng lần nữa. Với khí chất xinh đẹp cộng thêm thần thái ngút ngàn không lẫn vào đâu được của đệ nhất mỹ nhân màn ảnh Hoa ngữ, không khó để thấy được bức ảnh của cô nàng toát lên sự ma mị nhưng cũng đầy quyến rũ.

Phạm Băng Băng xuất hiện trên một trang bìa tạp chí - Ảnh: Internet

Hiện tại, khán giả có thể theo dõi diễn xuất của Phạm Băng Băng thông qua bộ phim Hàn Quốc Insider: Kẻ Nội Gián. Nội dung của Insider nói về vấn đề tội phạm cờ bạc, một vấn đề nhứt nhối trong xã hội. Để triệt phá các đường dây này, các cảnh sát phải trở thành những nội gián để trà trộn vào bên trong đường dây của các tổ chức này.

Poster phim Kẻ Nội Gián - Ảnh: Internet

Phim có sự tham gia của các diễn viên như Kang Ha Neul, Lee So Young và đặc biệt có sự góp mặt của Phạm Băng Băng với vai trò là diễn viên khách mời, hứa hẹn sẽ là một màn bùng nổ màn ảnh Hàn trong thời gian sắp tới.

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