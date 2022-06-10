Phạm Băng Băng: sự nghiệp tiêu tan trong phút mốt, nhưng nhan sắc của cô vẫn luôn là một huyền thoại

Sao quốc tế 10/06/2022 06:39

Dân tình dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc 'không tuổi' của Phạm Băng Băng trong một tấm hình được đăng tải trên mạng.

Từ lâu Phạm Băng Băng nổi danh là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ.

 Mới đây, cư dân mạng bất ngờ truyền tay nhau một tấm hình có sự xuất hiện của nàng mỹ nhân Cbiz - Phạm Băng Băng. Nhan sắc xinh đẹp vượt mọi tiêu chuẩn của cô đã lập tức trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn xã hội.

Phạm Băng Băng: sự nghiệp tiêu tan trong phút mốt, nhưng nhan sắc của cô vẫn luôn là một huyền thoại - Ảnh 1

Theo đó, trong bức ảnh được lan truyền, Phạm Băng Băng góp mặt bên cạnh loạt diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng khác như: Ngô Kỳ Long, Lưu Đức Hoa,... Dù là mỹ nhân duy nhất ở đấy nhưng sự xinh đẹp, cùng làn da trắng đến phát sáng của cô đã thật sự chiếm trọn spotlight của tấm hình. Không những vậy, mỹ nhân họ Phạm còn được cho là đang tự bật filter cho chính mình vì quá nổi bật.

Phạm Băng Băng: sự nghiệp tiêu tan trong phút mốt, nhưng nhan sắc của cô vẫn luôn là một huyền thoại - Ảnh 2

Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, cư dân mạng đã không khỏi cảm thán với nhan sắc đỉnh cao của nàng "Kim Tỏa" Trung Quốc:

- Thật sự thì vẻ đẹp của Phạm Băng Băng là điều khó lòng chối cãi, thần thái nhan sắc chưa bao giờ làm con dân thất vọng.

- Vẻ đẹp hoàn hảo đến từng nét, chục năm sau nhìn lại vẫn kinh diễm như ngày đầu.

- Ngô Kỳ Long cũng đẹp không kém, cả chú Lưu Đức Hoa nữa. Đúng là một tấm hình hội tụ visual.

- Sắc đẹp của Phạm Băng Băng thì không lẫn vào đâu được!

- Nhan sắc của chị đến cả anti còn không dám diss đó.

Phạm Băng Băng: sự nghiệp tiêu tan trong phút mốt, nhưng nhan sắc của cô vẫn luôn là một huyền thoại - Ảnh 3

Dù đã ở ngưỡng tuổi 41, thế nhưng người đẹp không hề mất đi phong độ của mình, thay vào đó nhan sắc của cô ngày càng rạng rỡ, sang trọng và quý phái.

Phạm Băng Băng: sự nghiệp tiêu tan trong phút mốt, nhưng nhan sắc của cô vẫn luôn là một huyền thoại - Ảnh 4

Nhìn những hình ảnh gần đây của Phạm Băng Băng, dân tình cũng đã hiểu vì sao nữ diễn viên được tôn lên là nữ thần nhan sắc xứ Trung. Cùng chờ đợi sự trở lại và những dự án tiếp theo của mỹ nhân Hoàn Châu Cách Cách trong thời gian tới.

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