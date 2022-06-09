Không hổ danh là "Mỹ nhân đẹp nhất cường quốc Hoa hậu Châu Á", người đẹp U40 vẫn trẻ như gái 20, ngay cả Hoa hậu Hoàn vũ cũng không dám so kè nhan sắc

Sao quốc tế 09/06/2022 10:58

Mỹ nhân đẹp nhất Philippines - Marian Rivera chẳng cần 'cưa sừng làm nghé' vẫn trẻ trung như thuở đôi mươi.

Mỹ nhân Marian Rivera trước giờ luôn được xem là "quốc bảo nhan sắc" đại diện cho nhan sắc Philippines. Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1984 còn được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp châu Á, và sở hữu lượng fan đông đảo.

Sau khi kết hôn, nữ diễn viên phim Vũ điệu hoang dã thừa nhận mình không còn để ý quá nhiều đến vẻ bề ngoài nữa mà chỉ quan tâm đến việc vun đắp tổ ấm.

Không hổ danh là 'Mỹ nhân đẹp nhất cường quốc Hoa hậu Châu Á', người đẹp U40 vẫn trẻ như gái 20, ngay cả Hoa hậu Hoàn vũ cũng không dám so kè nhan sắc - Ảnh 1

Sở hữu gương mặt đầy đặn, hoàn hảo đến từng đường nét, người đẹp Marian Rivera nghiễm nhiên chẳng cần cố gắng "cưa sừng làm nghé" thì vẫn trẻ trung ngời ngời dẫu cô đã sắp chạm tuổi tứ tuần.

Không hổ danh là 'Mỹ nhân đẹp nhất cường quốc Hoa hậu Châu Á', người đẹp U40 vẫn trẻ như gái 20, ngay cả Hoa hậu Hoàn vũ cũng không dám so kè nhan sắc - Ảnh 2

Trước đây, khi chưa có gia đình, nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện với ngoại hình nóng bỏng đến "nhức mắt", nhưng giờ đây Marian Rivera lại quay xe, chuộng style "kín cổng cao tường" với những gam màu đơn sắc, thi thoảng "đổi gió" bằng các bộ váy họa tiết tươi sáng, có thiết kế dài qua gối gợi sự thanh lịch, sang trọng.

Không hổ danh là 'Mỹ nhân đẹp nhất cường quốc Hoa hậu Châu Á', người đẹp U40 vẫn trẻ như gái 20, ngay cả Hoa hậu Hoàn vũ cũng không dám so kè nhan sắc - Ảnh 3

Các chị em công sở thật sự có thể học hỏi được khá nhiều từ cách phối đồ tinh tế của ngôi sao phim Dyesebel. Mọi phụ kiện đi kèm cùng bộ trang phục của người đẹp đều khá nhỏ nhắn và vừa phải, khiến người nhìn cảm thấy gần gũi, thiện cảm.

Không hổ danh là 'Mỹ nhân đẹp nhất cường quốc Hoa hậu Châu Á', người đẹp U40 vẫn trẻ như gái 20, ngay cả Hoa hậu Hoàn vũ cũng không dám so kè nhan sắc - Ảnh 4

Không hổ danh là 'Mỹ nhân đẹp nhất cường quốc Hoa hậu Châu Á', người đẹp U40 vẫn trẻ như gái 20, ngay cả Hoa hậu Hoàn vũ cũng không dám so kè nhan sắc - Ảnh 5

Cô nàng còn đôi khi tạo sự khác biệt với mái ngang, quần jean và áo thun năng động. Marian Rivera tự tạo cho mình một lối sống lành mạnh để có thể duy trì nhan sắc cũng như vóc dáng tràn đầy năng lượng, khác xa với độ tuổi của mình.

Không hổ danh là 'Mỹ nhân đẹp nhất cường quốc Hoa hậu Châu Á', người đẹp U40 vẫn trẻ như gái 20, ngay cả Hoa hậu Hoàn vũ cũng không dám so kè nhan sắc - Ảnh 6

Hiện tại, "mỹ nhân đẹp nhất Philippines" đã 37 tuổi nhưng cô không hề lạm dụng make-up để níu kéo sắc đẹp. Phong cách trang điểm của Marian Rivera thiên về xu hướng nhẹ nhàng, nghiêng tông nude khiến cho visual của cô trở nên trong trẻo, trẻ trung hết nấc.

Không hổ danh là 'Mỹ nhân đẹp nhất cường quốc Hoa hậu Châu Á', người đẹp U40 vẫn trẻ như gái 20, ngay cả Hoa hậu Hoàn vũ cũng không dám so kè nhan sắc - Ảnh 7

Không hổ danh là 'Mỹ nhân đẹp nhất cường quốc Hoa hậu Châu Á', người đẹp U40 vẫn trẻ như gái 20, ngay cả Hoa hậu Hoàn vũ cũng không dám so kè nhan sắc - Ảnh 8Không hổ danh là 'Mỹ nhân đẹp nhất cường quốc Hoa hậu Châu Á', người đẹp U40 vẫn trẻ như gái 20, ngay cả Hoa hậu Hoàn vũ cũng không dám so kè nhan sắc - Ảnh 9

Người đẹp sinh năm 1984 được công chúng biết đến với vai trò là diễn viên truyền hình qua những bộ phim nổi bật của Philippines: MariMar, Dyesebel, Darna, Amaya... Cô kết hôn cùng ông xã Dingdong Dantes vào năm 2014 và có 2 nhóc tỳ. Sau khi lấy lại vóc dáng hậu sinh nở, Marian Rivera đã quay trở lại đường đua nhan sắc. Năm 2021, Rivera gây chú ý khi ngồi vào ghế giám khảo tìm ra ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ.

Từ khóa:   sao quốc tế mỹ nhân đẹp nhất Philippines

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