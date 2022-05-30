Truy tìm thành viên sở hữu những màu tóc ấn tượng nhất BLACKPINK, thay màu tóc như thay áo, đỉnh nhất vẫn là màu này

Sao quốc tế 30/05/2022 07:40

BLACKPINK luôn được biết đến là nhóm nhạc thần tượng đa dạng và luôn dẫn đầu các xu hướng thời trang, trong đó không thể không kể đến các màu tóc làm mưa làm gió của những cô nàng này khiến giới trẻ điên đảo.

Cư dân mạng đã được một phen bất ngờ khi biết được thành viên BLACKPINK này lại là người trải qua nhiều lần biến hóa màu tóc nhất nhóm.

Truy tìm thành viên sở hữu những màu tóc ấn tượng nhất BLACKPINK, thay màu tóc như thay áo, đỉnh nhất vẫn là màu này - Ảnh 1

Mới đây trên một cộng đồng mạng nổi tiếng, một bài đăng về thành viên BLACKPINK thay đổi kiểu tóc nhiều nhất nhóm đã khiến cư dân mạng chú ý. Người đăng ban đầu cho biết câu trả lời có thể khiến bạn ngạc nhiên, và thành viên được đề cập không ai khác chính là Rose.

Truy tìm thành viên sở hữu những màu tóc ấn tượng nhất BLACKPINK, thay màu tóc như thay áo, đỉnh nhất vẫn là màu này - Ảnh 2

Chia sẻ hình ảnh tổng hợp kiểu tóc của Rose, anh ấy viết rằng Rose có mái tóc màu bạc, vàng, nâu, đỏ, hồng và tím. Nhiều cư dân mạng chia sẻ rằng họ rất ngạc nhiên vì không hiểu sao Rose lại luôn để tóc vàng.

Truy tìm thành viên sở hữu những màu tóc ấn tượng nhất BLACKPINK, thay màu tóc như thay áo, đỉnh nhất vẫn là màu này - Ảnh 3

Một số bình luận là: "Tôi tưởng cô ấy luôn để tóc vàng. Điều này thật đáng ngạc nhiên".

"Tôi đã mong đợi để xem Jennie là câu trả lời cho câu hỏi này, và bây giờ tôi đang rất ngạc nhiên."

"Tôi nghĩ rằng sự biến đổi kiểu tóc của cô ấy để lại khá ít ấn tượng,và điều đáng đáng nhớ hơn chính là sự thay đổi về màu sắc"

"Bằng cách nào đó tôi nghĩ đến mái tóc vàng bất cứ khi nào tôi nghĩ về Rose lol"

"Tôi thực sự nghĩ rằng đó sẽ là Lisa haha, ​​Rose trông xinh đẹp trong mọi màu sắc."

Truy tìm thành viên sở hữu những màu tóc ấn tượng nhất BLACKPINK, thay màu tóc như thay áo, đỉnh nhất vẫn là màu này - Ảnh 4

Truy tìm thành viên sở hữu những màu tóc ấn tượng nhất BLACKPINK, thay màu tóc như thay áo, đỉnh nhất vẫn là màu này - Ảnh 5

Theo Allkpop

 

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