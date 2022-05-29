Độ hợp cạ của bạn và crush là bao nhiêu? Hãy cùng điểm qua những cặp đôi nổi tiếng được cả thế giới ngưỡng mộ và cung hoàng đạo của họ

12 cung hoàng đạo 29/05/2022 12:56

Rất nhiều cặp vợ chồng nổi tiếng Hollywood thuộc các cung hoàng đạo không hòa hợp, thế nhưng họ vẫn hạnh phúc bên nhau.

Beyonce Knowles (Xử nữ) và Jay-Z (Nhân mã)

Beyonce và Jay-Z thuộc 2 cung hoàng đạo có nét tính cách giống nhau, đó là năng động và mạnh mẽ. Đây cũng chính là lí do Xử nữ và Nhân mã được xếp vào nhóm không hòa hợp. Thế nhưng, việc ghép đôi giữa Xử nữ và Nhân mã lại mang đến điều kì diệu cho chính cuộc hôn nhân của Beyonce và Jay-Z. Giữa họ luôn có sự thỏa hiệp của cùng 1 nét tính cách tương đồng này.

Độ hợp cạ của bạn và crush là bao nhiêu? Hãy cùng điểm qua những cặp đôi nổi tiếng được cả thế giới ngưỡng mộ và cung hoàng đạo của họ - Ảnh 1

Behati Prinsloo (Kim Ngưu) & Adam Levine (Song Ngư)

Cặp đôi tiếp theo có thể kể đến là Kim Ngưu Behati Prinsloo (16/5/1988) và Song Ngư Adam Levine (18/3/1979). Cũng giống như Cặp đôi Sư Tử và Xử Nữ, Kim Ngưu với đặc tính Đất sẽ có vai trò giữ chân người bạn đời mình chạm đất mọi lúc mọi nơi. Và ngược lại, sự uyển chuyển tình cảm của cung Nước như Song Ngư sẽ khiến cuộc sống của cung Đất Kim Ngưu trở nên dễ chịu hơn.

Có thể thấy rõ ràng điều này ở sự chăm chỉ của Behati trong Victoria’s Secret và những lời ca lãng mạn của Adam trong các ca khúc sáng tác cùng Maroon 5.

Một đặc điểm chung giữ cho cặp đôi Kim Ngưu – Song Ngư khá bền chặt, đó là cả hai đều có mối quan tâm đặc biệt tới đồ ăn, nghệ thuật và chuyện ‘chăn gối’. Hẳn là điểm thắt nút khó rời, nhỉ?

Độ hợp cạ của bạn và crush là bao nhiêu? Hãy cùng điểm qua những cặp đôi nổi tiếng được cả thế giới ngưỡng mộ và cung hoàng đạo của họ - Ảnh 2

David Beckham (Kim ngưu) và Victoria (Bạch dương)

Với nét tính cách của Kim ngưu và Bạch dương, cả Victoria và David đều là những cá nhân có tính cạnh tranh và hiếu chiến. Đây có thể là một điều thực sự tuyệt vời hoặc là thảm hoạ. Bên cạnh đó, Bạch dương nhanh chóng bị cuốn vào cuộc phiêu lưu, trong khi Kim ngưu lại tỏ ra chậm chạp trong việc di chuyển và có thể họ chỉ thích những điều đã thuộc về bản thân họ mà thôi. Có thể rất khó khăn khi hai người quyết định kết đôi thế nhưng, Victoria và David Beckham đã chứng minh điều ngược lại.

Độ hợp cạ của bạn và crush là bao nhiêu? Hãy cùng điểm qua những cặp đôi nổi tiếng được cả thế giới ngưỡng mộ và cung hoàng đạo của họ - Ảnh 3

Top 5 cung hoàng đạo sở hữu nhiều tỷ phú nhất, biết đâu trong tương lai bạn cũng sẽ là một trong số đó

Top 5 cung hoàng đạo sở hữu nhiều tỷ phú nhất, biết đâu trong tương lai bạn cũng sẽ là một trong số đó

Trong 12 cung hoàng đạo, mỗi cung có những tính cách và sở trường khác nhau, nhưng tổng hợp ngày tháng năm sinh các tỷ phú thế giới thì cung Thiên Bình có số tỷ phú nhiều nhất, vượt trội hơn hẳn các cung còn lại.

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