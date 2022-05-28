Top 3 mỹ nhân có IQ cao nhất thế giới, bất ngờ với những cái tên quen thuộc

Sao quốc tế 28/05/2022 07:14

Theo thống kê của Hiệp hội Mensa, loạt mỹ nhân như Natalie Portman, Sharon Stone, Mayim Bialik, Madonna... đều sở hữu chỉ số IQ cao, trên 140.

Sharon Stone: Nữ minh tinh Bản năng gốc sở hữu chỉ số IQ 154. Cô từng được ca ngợi là ngôi sao thông minh nhất Hollywood. Năm 15 tuổi, nữ diễn viên nhận được học bổng từ Đại học Pennsylvania, nhưng cô đã tạm dừng để theo đuổi sự nghiệp người mẫu.

Top 3 mỹ nhân có IQ cao nhất thế giới, bất ngờ với những cái tên quen thuộc - Ảnh 1

Cô trở nên nổi tiếng khi vào vai Catherine Trammell - nữ tiểu thuyết gia giàu có, quyến rũ và bí ẩn trong bộ phim hình sự/tình dục 18+ Basic Instinct. Nhờ thể hiện rõ khả năng diễn xuất và phối hợp ăn ý với Michael Douglas, Stone đã giành đề cử Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc đầu tiên trong đời. Năm 1995, Stone đã được gắn sao trên đại lộ Danh vọng Hollywood.

Top 3 mỹ nhân có IQ cao nhất thế giới, bất ngờ với những cái tên quen thuộc - Ảnh 2

Natalie Portman: Nữ diễn viên có chỉ số IQ 140. Cô từng tốt nghiệp cử nhân Tâm lý học trường đại học danh tiếng Harvard (Mỹ) với vị trí là một trong những sinh viên ưu tú nhất khóa học. Natalie Portman có khả năng nói ít nhất 6 ngôn ngữ: tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Do Thái.

Top 3 mỹ nhân có IQ cao nhất thế giới, bất ngờ với những cái tên quen thuộc - Ảnh 3

Ngôi sao Lucy In The Sky luôn giữ thói quen đọc sách mỗi ngày. Trên trang cá nhân, Natalie Portman thường xuyên khoe ảnh cô đọc, nghiên cứu sách ở nhiều thể loại

Top 3 mỹ nhân có IQ cao nhất thế giới, bất ngờ với những cái tên quen thuộc - Ảnh 4

Madonna"Nữ hoàng nhạc Pop" sở hữu chỉ số IQ 140. Dù không gia nhập Mensa nhưng nữ ca sĩ vẫn nhận được sự nể trọng từ các thành viên của hiệp hội. Madonna đi hát từ năm 1982 sau khi ký hợp đồng với hãng thu âm Sire Records và phát hành album đầu tay cùng tên. Bà tiếp tục thực hiện một chuỗi các album thành công về thương mại như "Ray of Light" (1998), "Confessions on a Dance Floor" (2005)...

Top 3 mỹ nhân có IQ cao nhất thế giới, bất ngờ với những cái tên quen thuộc - Ảnh 5

Madonna nổi tiếng là nghệ sĩ đa tài và hoạt động miệt mài. Bà sở hữu gần 40 bản hit (Like a Virgin, Holiday, 4 Minutes...) nhiều hơn bất kỳ ca sĩ nào khác trong lịch sử. Ngoài ca hát, bà mẹ 6 con còn bỏ số tiền lớn từ việc đóng phim, sản xuất phim, viết truyện, thiết kế thời trang. Năm 2019, "huyền thoại nhạc Pop" sở hữu khối tài sản kếch xù là 850 triệu USD, đứng đầu top 20 ca sĩ giàu nhất thế giới theo thống kê của tạp chí Forbes.

Top 3 mỹ nhân có IQ cao nhất thế giới, bất ngờ với những cái tên quen thuộc - Ảnh 6

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