Tình yêu chớm nở trong tháng 6, cung hoàng đạo nào sẽ may mắn gặp được nửa kia của mình?

Một tin vui cho những “chú cừu độc thân” là vào tháng 6 này bạn có nhiều cơ hội để gặp được ý trung nhân của mình và phát triển mối quan hệ đầy lãng mạn. Còn đối với những người yêu nhau, đây cũng là thời điểm thuận lợi để cả hai thêm hiểu nhau và tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Để đón nhận những may mắn trong tình cảm, Bạch Dương hãy cứ tự tin thể hiện ưu điểm để nắm bắt cơ hội cho bản thân.

Mối quan hệ tình cảm trong tháng này của Kim Ngưu gặp nhiều trục trặc. Hơn hết, với tính cách bảo thủ của mình lại càng khiến tình cảm cả hai tệ hơn. Vì thế, để hạn chế những hiểu lầm không đáng có, Kim Ngưu cần giữ bình tĩnh, hãy lắng nghe nhiều hơn để cả hai thêm thấu hiểu, vượt qua giai đoạn này.

Song Tử

Tháng 6 là quãng thời gian tốt đẹp về mặt sự nghiệp với các Song Tử. Tuy nhiên, sự bất trung của một thành viên trong tổ chức sẽ là hiểm họa của bạn trong tương lai. Lời khuyên cho Song Tử là hãy quản lý công việc một cách tỉnh táo. Về tình cảm, bạn sẽ gặp nhiều bất ngờ thú vị nhưng có thể sẽ phải làm người đứng giữa một cuộc cãi vã.

Cự Giải

Tình hình sự nghiệp của cung hoàng đạo Cự Giải trong tháng 6 vẫn không mấy sáng sủa. Tuy không gặp nhiều áp lực nhưng bạn sẽ bị phân tâm bởi những việc nhiễu nhương. Vào lúc này, sự biếng nhác sẽ là kẻ thù lớn nhất của bạn. Mặt tình cảm có thể gặp trục trặc vào khoảng 10 ngày đầu tháng nhưng sớm được hóa giải. Cự Giải độc thân sẽ có đời sống tinh thần bình yên hơn.

Sư Tử

Con đường sự nghiệp của Sư Tử sẽ trở nên gập ghềnh ngay khi tháng 6 bắt đầu. Trong tình hình này, Sư Tử buộc phải đưa ra những quyết định lớn và mạo hiểm, kể cả thay đổi công việc. Bạn có đủ sức mạnh để xoay chuyển hoàn cảnh nhưng phải luôn sáng suốt. Trong tình bạn, Sư Tử nên thận trọng trước khi phát ngôn.

Xử Nữ

Tình yêu vẫn là vấn đề đáng quan ngại cho Xử Nữ trong tháng. Tuy nhiên, tháng 6 lại là tháng thích hợp cho Xử Nữ tìm kiếm "nửa kia". Mặc dù may mắn trong tình duyên nhưng lại gặp kha khá rắc rối với gia đình. Nhưng đừng lo, mọi rắc rối hay xích mích cũng sớm được giải quyết nhanh chóng thôi.

Thiên Bình

Thiên Bình sẽ gặp cơ hội rất lớn trong tháng 6. Nếu không nhận lời mà chỉ hỗ trợ từ xa, bạn vẫn được hưởng lợi ở mức độ nào đó. Điều này khiến cho tình hình tài chính của bạn được cải thiện rõ rệt. Về mặt tình cảm, có thể Thiên Bình sẽ phải lựa chọn giữa người yêu, gia đình và công việc. Lời khuyên cho bạn là hãy làm theo lời trái tim mách bảo.

Bọ Cạp

Sự bảo thủ, không lắng nghe ý kiến của đối phương sẽ khiến xung đột của cả hai bị đẩy lên đến đỉnh điểm, cuối cùng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Một lời khuyên hữu ích cho cung hoàng đạo này là hãy cố gắng kiểm soát hành vi của bản thân. Đừng vì một phút nóng vội mà buông lời tổn thương đến tình cảm của cả hai.

Nhân Mã

Đối với tình yêu, Nhân Mã sẽ có một tháng vô cùng thuận lợi. Nếu bạn có dự định thay đổi, hoặc tiến thêm bước quan trọng, bạn nên chớp lấy thời cơ. Mối quan hệ sẵn có sẽ được duy trì và phát triển tốt đẹp nếu hai bạn thường xuyên trò chuyện, hoặc tuyệt vời hơn là cả hai có những điểm chung như là chung sở thích chẳng hạn.

Ma Kết

Tình duyên tiến triển khá chậm khiến cho Ma Kết cảm thấy buồn chán một lúc. Đừng vội, đến tuần thứ ba, tình yêu sẽ "nở rộ" mạnh mẽ khiến cho bạn lại nhanh chóng "ngập trong hạnh phúc" ngay. Vì thế, hãy kiên nhẫn chờ đợi.

Bảo Bình

Một tin vui cho những Bảo Bình đang còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội hơn trong tháng 6 để tiến thêm bước nữa trên con đường tình cảm. Nhờ vào tự sự tin cùng một chút lãng mạn của mình, bạn có thể tìm được chân ái của mình trong tháng 6 này. Vì thế, hãy cố gắng tận dụng cơ hội này nhé.

Song Ngư

Một số xích mích nhỏ sẽ gây ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai, đặc biệt là vấn đề tiền bạc. Vì thế, đòi hỏi Song Ngư phải thật khéo léo trong cách giải quyết để tránh gây thêm hiểu lầm đối với cả hai. Bên cạnh đó, đối với Song Ngư còn độc thân, hãy luôn tỉnh táo, đừng để sự tử tế của bạn bị lợi dụng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo