Tử vi thứ 7 ngày 28/5/2022 của 12 cung hoàng đạo: Kim Ngưu kiếm được nguồn tài chính ổn định, Bọ Cạp nên bắt tay vào đầu tư làm ăn, Song Ngư nên mở cửa trái tim cho ai đó

Tình hình tài chính không có nhiều biến động khi chòm sao này không có ý định tiêu xài hoang phí như mọi khi nữa.

Bạch Dương mong muốn nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người, vậy nên bạn luôn cố gắng hết sức để làm mọi việc.

Mối quan hệ của cặp đôi không nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Hãy tìm cách để chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng đắn!

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Tình hình công việc không có nhiều biến động. Kim Ngưu có thể dành thời gian rảnh rỗi để làm việc nhà. Tình hình tài chính ổn định, tất cả là nhờ kế hoạch chi tiêu hợp lý của chòm sao này.

Kim Ngưu và nửa kia nói chuyện với nhau rất nhiều về những chủ đề mới mẻ và thú vị. Dù không gặp mặt thường xuyên nhưng hai người vẫn luôn nhớ đến nhau.

Song Tử (21/5-21/6)

Xem tử vi ngày mới cho thấy, Song Tử nên giải thích định hướng của mình cho bạn bè hoặc đồng nghiệp để mọi thứ tiến triển thuận lợi hơn. Sẽ chẳng có ai hiểu nếu bạn cứ lẳng lặng làm theo ý mình như vậy.

Hôm nay, chòm sao này có thể sẽ phải tiêu một khoản tiền kha khá cho những nhu yếu phẩm hàng ngày.

Song Tử không muốn mở lòng ra với bất cứ ai vào thời điểm này. Bạn cảm thấy có nhiều thứ thú vị để làm hơn là chuyện yêu đương.

Cự Giải (22/6-22/7)

Cự Giải có thể cảm thấy đau lòng khi bị ai đó chỉ trích hoặc trách móc khi làm việc, tuy nhiên, bạn nên thẳng thắn hơn khi đối diện với bản thân. Có như vậy thì bạn mới nhận ra điểm yếu của mình và có hướng sửa đổi phù hợp. Dù có nhiều đồ dùng thiết yếu phải mua nhưng chòm sao này đừng vung tay quá trán.

Bản tính chăm lo quá mức của bạn có thể khiến nửa kia cảm thấy ngột ngạt, dù bạn hoàn toàn có ý tốt. Hãy để đối phương không gian tự do.

Sư Tử (23/7-22/8)

Sư Tử cần phải có cái nhìn tỉ mỉ và bao quát hơn về mọi việc, không nên chỉ dựa theo cảm xúc của mình. Bạn cũng nên chủ động nhận lỗi khi có sai sót.

Bạn có thể nghĩ ra một vài kế hoạch chi tiêu cũng như đầu tư trong khoảng thời gian tới. Hãy cân nhắc kĩ càng hoàn cảnh thực tế và thực lực của mình.

Sư Tử thể hiện cảm xúc của mình với người ấy một cách rất rõ ràng, hai bạn đang dần xích lại gần nhau hơn.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Xử Nữ nhận được sự tin tưởng lớn lao của lãnh đạo, vì vậy mà bạn có thể được phân công những nhiệm vụ khá quan trọng. Đây chính là thời điểm để bạn thể hiện và bứt phá.

Bạn luôn là người chi tiêu có kết hoạch. Chẳng bao lâu nữa, bạn có thể tiết kiệm được một khoản dư dả đủ để làm những việc quan trọng.

Chòm sao này luôn quan tâm đến người ấy dù công việc rất bận rộn. Mối quan hệ của hai người đang phát triển một cách rất ổn định.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Xem tử vi hàng ngày cho thấy, Thiên Bình không thích tranh cãi với người khác. Việc gì có thể nhượng bộ được thì bạn đều lựa chọn cho qua.

Bạn có thể tìm ra một vài mối đầu tư hứa hẹn trong ngày hôm nay. Nếu kiên trì theo đuổi, bạn có thể nhận được thành quả xứng đáng trong tương lai.

Thiên Bình thích dành thời gian để trò chuyện với người ấy, kể về mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình, do đó mà hai người ngày càng hiểu nhau hơn.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Dù làm bất cứ việc gì, Bọ Cạp cũng nên quan tâm đến cảm xúc của mọi người xung quanh. Đừng chỉ làm việc theo ý thích của mình.

Hôm nay là ngày khá thích hợp để chòm sao này đầu tư hoặc làm ăn. Bạn có thể bắt tay vào làm một công việc bán hàng nhỏ nào đó.

Mối quan hệ giữa các cặp đôi trở nên căng thẳng. Trước khi đổ lỗi cho đối phương, bạn cũng nên xem xét lại chính bản thân mình.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Nếu tâm trạng không tốt, Nhân Mã nên nghỉ ngơi thì vì cứ bắt bản thân làm công việc mà chính mình không thấy có cảm hứng. Hãy nghỉ ngơi một vài ngày để điều chỉnh tâm trạng.

Chòm sao này cần quan tâm hơn đến tình trạng sức khỏe của mình, có như vậy thì mới có thể tỉnh táo, minh mẫn và đưa ra những quyết định sáng suốt.

Bạn có thể mâu thuẫn với bố mẹ của mình vì đôi bên đều chưa thực sự hiểu nhau. Trong trường hợp này, bạn cũng nên học cách đặt mình vào vị trí của bố mẹ để thấu hiểu câu chuyện hơn.

Ma Kết (22/12-19/1)

Ma Kết không nên quá cứng đầu, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của mọi người. Tất cả đều muốn tốt cho bạn!

Bạn không nên vội vàng đầu tư trong hôm nay, dù mối đầu tư đó có vẻ rất hứa hẹn đi chăng nữa!

Ma Kết và nửa kia xảy ra chiến tranh lạnh vì bất đồng quan điểm. Chòm sao này không muốn xuống nước trước vì cảm thấy hành động của đối phương quá vô lý. Có lẽ hai bạn nên bình tĩnh lại và nói chuyện về vấn đề này sau.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Bảo Bình cần tìm hiểu xem mình đã sai ở đâu để có hướng giải quyết và khắc phục thay vì chỉ bày tỏ sự sức giận.

Chòm sao này có thể tìm được một vài mối đầu tư có lợi trong hôm nay. Tuy nhiên, bạn phải đợi một khoảng thời gian mới thấy được kết quả.

Bảo Bình có thể tâm sự với người ấy những nỗi niềm đang chất chứa trong lòng, điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đây cũng là cơ hội để hai bạn thấu hiểu, xích lại gần nhau.

Song Ngư (19/2-20/3)

Song Ngư vẫn hoàn thành tốt mọi việc được giao, vậy nên đừng thất vọng khi tất cả không hoàn toàn được như mong muốn của mình. Chòm sao này đang khá dư dả và không có ý định tiêu pha gì cả.

Song Ngư vẫn đang thương nhớ người trong quá khứ, vì vậy mà bạn không sẵn lòng mở cửa trái tim với ai, nhất là trong thời điểm này.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!