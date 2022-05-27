Bước vào tháng 6, "chúa tể drama, bà hoàng xui xẻo" gọi tên những cung hoàng đạo sau đây

Bước sang tháng 6, hầu hết những bạn cung Bạch Dương đều rất háo hức để chờ đón mùa hè và luôn kỳ vọng sẽ có một mùa hè sôi động, đầy vui tươi. Tuy nhiên, đáng buồn là điều đó là khá khó đối với Bạch Dương. Dự kiến thì tháng 6 vận đen sẽ gõ cửa Bạch Dương. Chòm sao này khó có được chỗ đứng vững chãi trong sự nghiệp, hung vận lấn lướt cát vận, và Bạch Dương cần phải cẩn trọng hơn .Theo tử vi 12 cung hoàng đạo năm 2022, năm này chắc như đinh sẽ là một năm mà Bạch Dương sẽ phải đương đầu với rất nhiều thử thách cũng như rắc rối. Liệu Cừu nhỏ có đủ can đảm và mạnh mẽ để đương đầu với từng yếu tố một cách trôi chảy hay không ?

Trong những ngày đầu tiên của năm 2022, Ma Kết sẽ đạt được những mục tiêu nhất định, nhưng đến giữa năm, mọi thứ sẽ chững lại. Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ xảy ra đều có lý do và luôn xuất hiện đúng lúc. Dù khó khăn hay thành công, ngày 4/6 bạn sẽ nhận ra rằng mình đã bỏ qua một điều gì đó quan trọng, và bây giờ đã đến lúc bạn phải xem xét lại. Bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình trong thời gian thích hợp, nhưng hiện tại hãy sử dụng khoảng thời gian này để bắt kịp một số điều mà bạn đã bỏ qua trong vài tháng qua, bất chấp việc đó có thể rất phiền phức bạn sẽ cần thời gian để lấy để lại động lực và cân bằng lại chính mình.

Về cuối cùng trong danh sách xui xẻo là Thiên Bình (23/9 tới ngày 23/10).

Nếu bạn là Thiên Bình, tháng tồi tệ nhất trong năm 2022 bạn sẽ là tháng 6, nó tương quan trực tiếp đến đời sống cá thể của bạn .Tháng 6 sẽ là tháng mà bạn sẽ gặp một số ít rắc rối tương quan đến chuyện tình yêu .Đây là khoảng thời gian mà Thiên Bình sẽ phải đưa ra 1 số ít quyết định hành động thiết yếu vì bạn sẽ thấy mình đang dừng ở ngã ba đường. Giai đoạn này bạn sẽ phải học hỏi và tò mò nhiều hơn trong chuyện tình yêu để ưu tiên một số thứ cũng như chọn một con đường đúng đắn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo