Bước vào tháng 6, "chúa tể drama, bà hoàng xui xẻo" gọi tên những cung hoàng đạo sau đây

12 cung hoàng đạo 27/05/2022 19:24

Một tháng mới sắp bắt đầu và đâu sẽ là cung hoàng đạo có thể sẽ gặp phải nhiều vận xui nhất?

Dẫn đầu danh sách "xu cà na" trong tháng 6 năm 2022 là Bạch Dương (21/3 tới ngày 20/4).

Bước vào tháng 6, 'chúa tể drama, bà hoàng xui xẻo' gọi tên những cung hoàng đạo sau đây - Ảnh 1

Bước sang tháng 6, hầu hết những bạn cung Bạch Dương đều rất háo hức để chờ đón mùa hè và luôn kỳ vọng sẽ có một mùa hè sôi động, đầy vui tươi. Tuy nhiên, đáng buồn là điều đó là khá khó đối với Bạch Dương. Dự kiến thì tháng 6 vận đen sẽ gõ cửa Bạch Dương. Chòm sao này khó có được chỗ đứng vững chãi trong sự nghiệp, hung vận lấn lướt cát vận, và Bạch Dương cần phải cẩn trọng hơn .Theo tử vi 12 cung hoàng đạo năm 2022, năm này chắc như đinh sẽ là một năm mà Bạch Dương sẽ phải đương đầu với rất nhiều thử thách cũng như rắc rối. Liệu Cừu nhỏ có đủ can đảm và mạnh mẽ để đương đầu với từng yếu tố một cách trôi chảy hay không ?

Ngôi vị á hậu 1 xướng tên Ma Kết (22/12 tới ngày 19/1).

Bước vào tháng 6, 'chúa tể drama, bà hoàng xui xẻo' gọi tên những cung hoàng đạo sau đây - Ảnh 2

Trong những ngày đầu tiên của năm 2022, Ma Kết sẽ đạt được những mục tiêu nhất định, nhưng đến giữa năm, mọi thứ sẽ chững lại. Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ xảy ra đều có lý do và luôn xuất hiện đúng lúc. Dù khó khăn hay thành công, ngày 4/6 bạn sẽ nhận ra rằng mình đã bỏ qua một điều gì đó quan trọng, và bây giờ đã đến lúc bạn phải xem xét lại. Bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình trong thời gian thích hợp, nhưng hiện tại hãy sử dụng khoảng thời gian này để bắt kịp một số điều mà bạn đã bỏ qua trong vài tháng qua, bất chấp việc đó có thể rất phiền phức bạn sẽ cần thời gian để lấy để lại động lực và cân bằng lại chính mình.

Về cuối cùng trong danh sách xui xẻo là Thiên Bình (23/9 tới ngày 23/10).

Bước vào tháng 6, 'chúa tể drama, bà hoàng xui xẻo' gọi tên những cung hoàng đạo sau đây - Ảnh 3

Nếu bạn là Thiên Bình, tháng tồi tệ nhất trong năm 2022  bạn sẽ là tháng 6, nó tương quan trực tiếp đến đời sống cá thể của bạn .Tháng 6 sẽ là tháng mà bạn sẽ gặp một số ít rắc rối tương quan đến chuyện tình yêu .Đây là khoảng thời gian mà Thiên Bình sẽ phải đưa ra 1 số ít quyết định hành động thiết yếu vì bạn sẽ thấy mình đang dừng ở ngã ba đường. Giai đoạn này bạn sẽ phải học hỏi và tò mò nhiều hơn trong chuyện tình yêu để ưu tiên một số thứ cũng như chọn một con đường đúng đắn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Khổ trước sướng sau, top 3 con giáp trẻ vất vả, tối tăm mặt mũi để kiếm tiền, càng về già càng giàu sú sụ

Khổ trước sướng sau, top 3 con giáp trẻ vất vả, tối tăm mặt mũi để kiếm tiền, càng về già càng giàu sú sụ

3 con giáp này tuổi trẻ phải chịu nhiều vất vả nhưng càng về già càng gặp may mắn, tiền bạc dư dả.

Xem thêm
Từ khóa:   cung hoàng đạo xui xẻo tháng 6

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 26 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 33 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 23 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN