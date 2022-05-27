Tử vi con giáp tuổi Tỵ 3 ngày tới: Thái Tuế, Hung Tinh quấy rối, cẩn thận gia quyến, tránh xuất hành xa

Tâm linh - Tử vi 27/05/2022 12:03

Con giáp tuổi Tỵ cho thấy dưới tác động mạnh của Hình Thái Tuế và Hung Tinh, chuyện tình cảm hay gia đạo của người tuổi Tỵ 3 ngày tới không được như ý nguyện.

1. Sự nghiệp:

Trong 3 ngày tới, người làm công ăn lương được Chính Quan nâng đỡ, có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh, buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do Chính Tài cát thần tương trợ. Song hành với đó là một vài sự hạn chế. Cục diện Hình Thái Tuế với biểu trưng là những khó khăn, thách thức, sự cản trở từ mâu thuẫn thị phi khiến đương số khó mà hành sự thuận lợi trong 3 ngày tới.
Mọi thứ đến với tuổi Tỵ không hề dễ dàng mà phải trải qua sự thử thách, tốn bao mồ hôi, công sức, thận trọng khi hùn hợp làm ăn cùng người khác, rất dễ xảy ra tranh chấp, nhẹ thì mất mối thân tình, nặng thì hao tổn cả danh dự và tiền bạc.

Những người kinh doanh có thể làm ăn với các đối tác nữ hoặc kinh doanh các sản phẩm liên quan phụ nữ, sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn. Sao này đại lợi phụ nữ, còn đối với nam giới thì cần tránh sa vào những chuyện thị phi, tranh chấp. Thế nên, mọi chuyện tưởng dễ lại hoá không, tốn nhiều thời gian, tiền bạc và mồ hôi công sức.

Tử vi con giáp tuổi Tỵ 3 ngày tới: Thái Tuế, Hung Tinh quấy rối, cẩn thận gia quyến, tránh xuất hành xa - Ảnh 1
Mâu thuẫn thị phi khiến đương số khó mà hành sự thuận lợi ngay trong 3 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

2. Sức khoẻ:

Người tuổi Tỵ có sức khỏe khá kém trong 3 ngày tới, do phạm thái tuế và có nhiều sao hung tinh phá rối, cản trở

Người tuổi Tỵ đa phần bị TÂM BỆNH. Đa phần bệnh do suy nghĩ nhiều vì áp lực cuộc sống mà ra như đau nhức đầu, giảm sút thị lực… Cần tranh thủ nghỉ ngơi mọi lúc mọi nơi, nếu có thể, đi du lịch thường xuyên để giảm căng thẳng, mệt mỏi.

Ngoài ra, nữ mạng tuổi Tỵ đề phòng các bệnh về phụ khoa và thần kinh còn nam mạng cẩn trọng với các bệnh về xương khớp và mắt.

Trong năm nên hạn chế xuất hành xa kẻo bất lợi cho sức khỏe. Đi lại cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cộ hoặc sông nước. Đi lại cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cộ hoặc sông nước do Vong Thần hung tinh luôn thường trực.

Tử vi con giáp tuổi Tỵ 3 ngày tới: Thái Tuế, Hung Tinh quấy rối, cẩn thận gia quyến, tránh xuất hành xa - Ảnh 2
Tuổi Tỵ có sức khỏe khá kém trong 3 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

3. Tình duyên:

Dưới tác động mạnh của Hình Thái Tuế, chuyện tình cảm hay gia đạo của người tuổi Tỵ không được như ý nguyện trong 3 ngày tới.

Gia đạo mất hòa khí, vợ chồng mâu thuẫn vì áp lực cuộc sống, cha mẹ con cái cãi vã do khác biệt về tư tưởng. Sự việc chỉ nghiêm trọng khi người trong cuộc không chịu nhìn nhận vấn đề. Ngược lại, nếu chia sẻ cùng nhau, mâu thuẫn sẽ được tháo gỡ.

Các cặp đôi đang yêu vấp phải không ít sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc rắc rối thị phi nào đó. Nếu tình yêu không đủ lớn e rằng khó vượt qua. Nếu hai người ở hai nơi thì sẽ càng bất mãn, bất bình và nghi ngờ. Người tuổi Tỵ nên giao tiếp nhiều hơn với vợ/chồng mình trong năm nay, thỉnh thoảng tạo cơ hội lãng mạn.

Tử vi con giáp tuổi Tỵ 3 ngày tới: Thái Tuế, Hung Tinh quấy rối, cẩn thận gia quyến, tránh xuất hành xa - Ảnh 3
Chuyện tình cảm hay gia đạo của người tuổi Tỵ không được như ý nguyện trong 3 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

 * Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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