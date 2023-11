Cuối tuần, ngày 22/05 chắc chắn 3 con giáp này đón thần tài lẫn quý nhân 'bội thu, dư dả tiêu xài'

Trong 12 con giáp, tuổi Dần là người có tính cách hào hiệp, can đảm và không khuất phục trước khó khăn. Không những vậy, họ còn có số quý nhân phù trợ. Dù xuất phát điểm thấp thì bản thân người tuổi Dần cũng sẽ làm nên sự nghiệp cho riêng mình.

Cuối tuần này, người tuổi Dần sẽ cực may mắn, làm gì cũng đầu xuôi đuôi lọt. Sang đến tháng 6, họ vẫn tiếp tục duy trì vận may của mình. Nếu là người làm ăn kinh doanh thì sẽ buôn may bán đắt còn nếu chăn nuôi trồng trọt sẽ gặt hái nhiều thành quả.

Tuổi Hợi