3 Cung Hoàng đạo hiền lành dễ thương nhưng dễ bị ghen ghét vì quá xuất sắc và có rất nhiều “vệ tinh”

Bảo Bình là chòm sao đi đến đâu cũng gây được sự chú ý tới đó. Họ có thể đạt được thành công ở mọi lĩnh vực. Chính vì sự xuất sắc này mà Bảo Bình không thể tránh khỏi những đố kỵ, ghen ghét của kẻ ích kỉ, nhỏ nhen.

Bảo Bình không có tính khoe khoang, phô trương thành tích cá nhân mà họ luôn khiêm tốn về bản thân. Nhưng họ vẫn luôn tỏa sáng và những kẻ ích kỉ kia mãi chỉ đứng sau và không thể làm gì để ảnh hưởng tới Bảo Bình.

Hầu hết những thuộc cung Sư Tử thường được xem là những quý ông, quý bà. Sư Tử thường là những người có ngoại hình rất thu hút.

Ngoài ra, những người thuộc chòm sao này còn là những người rất tự tin và khá mạnh mẽ. Cũng vì lẽ đó mà Sư Tử thường tự “mặc định” rằng, mình xứng đáng được những người khác phái theo đuổi, chiều chuộng và hết yêu thương.

Cho dù là cô nàng, hay anh chàng Sư tử thì đều được người khác phái say mê và tìm mọi cách để chinh phục. Chính vì thế mà Sử tử bị khá nhiều người ghen ghét, khó chịu.

Bạch Dương

Bạch Dương vốn là người rất vô tư. Họ ít khi để ý đến lời ăn tiếng nói cũng như hành động của mình. Vậy nên họ có thể gây ra những hiều lầm hoặc những hậu quả đáng tiếc cho người khác mà họ không hay biết.

Bạch Dương thường không thích suy nghĩ nhiều, họ đơn giản và đặc biệt ghét phải kìm nén hay chịu đựng, đụng đâu nói đó. Chính vì thái độ vô tư của mình, đôi lúc họ bị người khác khó chịu, để bụng, mất cảm tình.

Thêm một điểm, đó là hầu hết những người cung Bạch Dương rất có tài lãnh đạo. Họ sắp xếp và tổ chức mọi thứ hợp tình hợp lý, bài bản và không một kẽ hở khiến người khác phải phục sát đất.

Nguồn năng lượng dồi dào cuộn chảy trong nhiệt huyết của Bạch Dương sẽ làm người khác bị cuốn theo họ, lao vào những cuộc chơi do chòm sao này khởi xướng. Mà cũng vì tham vọng, giỏi giang và bản lĩnh như thế nhưng lại không biết cách kiểm soát lời nói, Bạch Dương bị ghen ghét đố kị cũng không ít. Bạch Dương hãy để ý một xíu tới cảm nhận của người khác thì sẽ không vô tình bị người khác ghen ghét nữa đâu.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo.