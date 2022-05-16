Đúng 12h trưa mai (17/5), 3 con giáp này cẩn thận bị xui xẻo đeo bám, thận trọng lời ăn tiếng nói không mang họa vào thân

Trong sự nghiệp, tuổi Dậu thiếu sự dứt khoát trong những thời điểm quan trọng sẽ khiến những người xung quanh khó chịu. Quá nhiều nỗi lo lắng, cùng trở ngại tinh thần khiến bạn trở nên vô cùng nhút nhát.

Trưa ngày mai, tuổi Dậu rất dễ xảy ra cãi vã, bất hòa với 1 nửa của mình. Tình cảm của bản mệnh cũng có nhiều vướng mắc, quan hệ đôi lứa không đạt được mong muốn. Người còn độc thân không nên tiếp tục trốn tránh tình cảm của mọi người xung quanh và của chính mình nữa. Hãy cho phép bản thân được mở lòng với tình yêu và các mối quan hệ khác, có như vậy thì hạnh phúc mới tìm đến bạn.

Sắp tới, bản mệnh sẽ gặp xui xẻo về công việc. Cấp trên không hài lòng về cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của bạn. Việc mắc sai sót khiến bạn bị quở trách, làm ảnh hưởng đến hiệu suất kinh doanh. Hãy cố gắng lấy công chuộc tội nếu không thì vị trí hiện tại cũng khó giữ.

2. Tuổi Dần

Một năm kém sắc đối với người mang tuổi Dần, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều Công việc của người tuổi Dần khá biến động, tuy nhiên đến nửa cuối năm, công việc sẽ bớt vất vả hơn do có Thiên Ấn cát thần nâng đỡ.

Đặc biệt, vào khoảng 12h trưa mai, người tuổi Dần nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình để không ảnh hưởng tới công việc, mang họa vào thân. Tốt nhất những người cầm tinh con hổ này nên hạn chế trong việc liên kết với nhau trong công việc để tránh những bất lợi.

Tình cảm: Trong năm 2022, sẽ thật sự là một thử thách trong chuyện tình cảm đối với người tuổi Dần. Sẽ không dễ để người tuổi Dần tìm được nửa kia của mình

3. Tuổi Tý

Những người sinh năm Tý rất có chí tiến thủ. Bản mệnh không ngại đối diện với khó khăn tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà trong năm 2022 các kế hoạch của con giáp này không đạt được kết quả cao.

Đối với tuổi Tý công ăn lương, nhiều sự cố xảy ra khiến bản mệnh tốn nhiều thời gian giải quyết. Chính vì vậy, mọi việc giậm chân tại chỗ và tiền lương cũng khó mà tăng lên.

Còn người tuổi Tý làm kinh tế thì công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, đầu tư tiền bạc khó thu hồi vốn.

Về tình cảm, con giáp này cũng phải đối diện với nhiều rạn nứt. Mối quan hệ giữa người tuổi Tý đã lập gia đình và nửa kia thường xuyên xảy ra tranh cãi, dễ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh. Vì thế, Tý hãy để tâm hàn gắn tình cảm giữ hai người, nếu không sẽ rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xen ngang.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.