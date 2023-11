Đúng 9h sáng mai (thứ 7 ngày 14/5), những con giáp này tiền đầy túi, tình đầy tim, may mắn ngập tràn

Tử vi nói rằng, tuổi Dần là một trong những con giáp có tài lộc thăng hoa nhất trong tuần vừa qua. Bản mệnh làm gì cũng gặp may mắn nhờ cát tinh soi đường. Từ giữa tuần đến cuối tuần là thời gian vượng phát của con giáp này. Nhờ có Thiên Tài và Chính Tài trợ mệnh, người kinh doanh hay làm công ăn lương đều có cơ hội tăng thêm thu nhập. Bản mệnh còn nhận được lời khen ngợi từ cấp trên và lấy đó làm động lực để vươn xa hơn.

Ngay sáng cuối tuần này là lúc tài lộc của người tuổi Mão khởi sắc do có Thiên Tài và Thực Thần soi chiếu. Con giáp này sẽ đem lại nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh cho bản mệnh.

Mão cuối tuần an nhàn, chỉ ngồi nhà mà hưởng thụ thành quả do mình tạo ra. Đó là do bạn chăm chỉ, chịu khó nên công việc lúc nào cũng như ý. Người làm kinh doanh ngồi nhà thu tiền thôi nhé, đang phất lên vô cùng nhờ đơn hàng đổ về ầm ầm.

Tình yêu của bạn cũng rất ổn. Hãy trân trọng người bên cạnh mình và nhớ là phải có đi có lại, đừng ỷ lại khiến cho tình cảm nhạt nhòa nhé. Đây là người vô cùng hợp với bạn, sẽ quan tâm chăm sóc bạn hết mình, lo lắng cho sự nghiệp tương lai của bạn.

TUỔI HỢI

Cuối tuần này phải nói là đặc biệt tốt đối với người tuổi Hợi, nên ai cầm tinh con giáp này nhớ tranh thủ thực hiện kế hoạch trong 2 ngày nghỉ nhé. Dự báo được rằng 2 ngày cuối tuần này người tuổi Hợi sẽ cực kì dư dả trong chuyện tiền bạc, sự nghiệp.

Công việc tuần này rất ổn ngay từ 9h sáng ngày mai, người tuổi Hợi được cấp trên khen ngợi và có ý định thưởng nóng cho bạn. Số tiền này sẽ khiến bạn có được nhiều vinh dự hơn, có được niềm tin và sự kính nể của đồng nghiệp đó.

Đặc biệt sáng ngày mai thôi, người tuổi Hợi sẽ gặp được người như ý, đây là người vô cùng hợp với bạn. Chuyện tình duyên khởi sắc nên bạn nào còn độc thân nhớ tận dụng cơ hội để tỏ tình đi nhé.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm