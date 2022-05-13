"Qua cơn bĩ cực, uống no lộc trời", top 4 con giáp sẽ vượt qua tất cả, khổ hết lại sướng, rủi hết lại may trong cuối tháng 4 âm này

Người tuổi Tuất giữ được tinh thần hăng hái, nhiệt tình cuối tháng 4 âm này sẽ thu được thành công nếu thái độ làm việc của bạn thật nghiêm túc.

Kết thúc tháng 4 âm lịch cũng là lúc tuổi Tuất khổ tận cam lai, mọi thứ đều đến lúc bước lên một tầm cao khác. Cụ thể, bước vào tháng 5 âm lịch thì sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp và gia đạo ổn định, có người sẽ tìm được cơ hội thăng hoa.

Trời sinh tuổi Tuất có sự kiên trì và bền bỉ không ai sánh bằng. Không những thế, họ còn là những người trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

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Chuyện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng do được ngũ hành tương sinh giúp đỡ. Bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, đôi bên hợp nhau ngay từ những lần nói chuyện đầu tiên, chuyện tìm được người tâm đầu ý hợp không còn quá xa vời.

Tuổi Mùi

Cuối tháng 4 âm này, người tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành.

Tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới.

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn có ý chí phấn đấu, lương thiện và không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Mùi luôn có tham vọng xây dựng một sự nghiệp vững vàng ổn định, nếu như không thể giàu có thì ít nhất cũng sống bình yên bên gia đình

Cuối tháng 4 âm lịch này, tuổi Mùi sẽ nhận được nhiều hỷ sự, khổ tận rồi, đến lúc cam lai rồi, vì vậy không có gì phải lo lắng nữa. Từ tháng 5 âm lịch trở đi, tuổi Mùi phải vững tâm, phát huy hết tiềm năng vốn có, thời gian tới cuộc sống có đổi đời theo một cách khác, cuối năm có khi mua nhà mua xe, ai nghèo sẽ giàu có, ai giàu sẽ ngày càng giàu hơn.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu vốn có chí tiến thủ, kiên trì chờ đợi thời cơ đến với mình. Đa số những người tuổi Dậu không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ lại có khả năng tự tạo sự phú quý cho chính mình, biết lao động tích lũy giúp bản thân và gia đình ngày càng đủ đầy, không thiếu thứ gì.

Tuổi Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể.

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Người tuổi Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể làm nhiều việc cùng 1 lúc và việc gì cũng thành công xuất sắc. Tuổi Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng. Mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng.

Cuối tháng 4 âm lịch này, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, được giúp đỡ để tháo gỡ những vấn đề tưởng chừng như không thể giải quyết được. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dậu sẽ được thần tài chiếu mệnh.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định, không ngại gian khó mà tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, họ không chỉ xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định mà còn biết tạo được giá trị cho chính mình.

Người tuổi Thìn được đón tin vui trên nhiều phương diện cuộc sống từ cuối tháng 4 âm này. Cả đường công danh, sự nghiệp, tài lộc và tình duyên của bản mệnh đều có những bước chuyển biến đáng kể.

Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định giá trị bản thân, đặt những viên gạch vững chắc trên con đường thăng quan tiến chức. Thời gian tới, nếu biết nắm bắt thời cơ, nào cũng qua, lại còn tìm được cơ hội trở thành đại gia, cuộc sống vinh hoa giàu có, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.