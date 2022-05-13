5 cặp con giáp mẹ chồng - nàng dâu xung khắc và cách hóa giải để nhà cửa ấm êm

Xét về mặt tính cách 2 người thuộc tuổi Thìn và tuổi Tuất có rất nhiều nét khác biệt, mà đôi khi sẽ không thể trung hòa được với nhau, và thậm chí nảy sinh ra những mâu thuẫn không đáng có. Cũng giống như các con giáp khác, cả hai muốn giữ được mối quan hệ tốt đẹp thì cần phải cố gắng rất nhiều.

Nếu bạn và mẹ chồng là 2 con giáp này thì tính cách khác biệt sẽ rất dễ dẫn đến xung khắc giữa 2 người. Mâu thuẫn thường bắt nguồn từ những quan niệm không tương đồng của mẹ chồng và nàng dâu. Có thể 1 người thích phô trương, 1 người lại ưa khiêm nhường, lặng lẽ. Hai cách sống đối lập nhau khiến mọi hành động, lời nói trở nên trái ngược, cuối cùng đại chiến nổ ra.

Con giáp tuổi Hợi thích sự tiện nghi, thoải mái như thưởng thức món ăn ngon

con giáp tuổi Dậu thích những điều thực tế, thích hoàn hảo và không chịu được sự lười biếng. Do đó, dù con giáp tuổi Hợi rất chăm chỉ nhưng trong con mắt của con giáp tuổi Dậu, điều đó vẫn chưa đủ.

Hai con giáp này không ưa nhau từ cái nhìn đầu tiên. Mâu thuẫn giữa họ thường bắt đầu từ tình yêu với người chồng – người con trai. Nàng dâu thì cho rằng chồng mình quá nghe lời mẹ, không yêu thương mình như những ngày chưa cưới. Mẹ chồng thì nghĩ con trai lấy vợ là quên mẹ, chuyện gì cũng chăm chăm bảo vệ cho vợ. Cứ như vậy, tự nhiên mối quan hệ giữa 2 người không cách nào hòa hợp được.

3. Xung khắc Mẹ chồng nàng dâu tuổi Thìn và tuổi Dần

Người tuổi Thìn thích cảm giác quản lý, kiểm soát mọi thứ, muốn mình trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Tuy nhiên, người tuổi Dần lại thích tự mình kiểm soát chính mình. Chính sự khác biệt trong suy nghĩ này sẽ là nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn về sau của hai con giáp này.

Người sinh năm Thìn và năm Dần đều có tính cách mạnh mẽ và cố chấp. Không ai chịu ai, người nào cũng muốn ra vẻ thị uy, đánh dấu lãnh thổ, làm người lãnh đạo. Đôi khi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt mà mẹ chồng và con dâu cũng có thể tranh cãi nảy lửa bởi không ai nhường nhịn, luôn muốn người kia nghe theo ý mình. Là phận con, bạn nên nhún nhường.

4. Xung khắc Mẹ chồng nàng dâu tuổi Sửu và tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu trong công việc có nghị lực, kiên cường, khó lay chuyển và không bao giờ thỏa hiệp. Con giáp tuổi này có chí tiến thủ và lòng ham muốn lãnh đạo cao. Họ khiêm tổn, cẩn thận, có trách nhiệm, chịu khó, chịu khổ. Tuy nhiên con giáp tuổi Sửu hay bảo thủ và không thích ngoại giao.

Còn những người tuổi Mão cũng có chí tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ để vươn lên. Tuy nhiên, con giáp này hay ngại khổ, khi gặp khó khăn hay sinh lòng chán nản, chậm trễ nhút nhát.

Xem tuổi mẹ chồng nàng dâu thì hai người này rõ ràng có sự khác biệt quá lớn. Mẹ chồng và nàng dâu thuộc về 2 thế hệ, giữa họ không có tiếng nói chung, quan niệm sống cũng có nhiều điều trái ngược. Đơn giản như chuyện ăn mặc, họ cũng có thể xảy ra bất đồng.

Mẹ chồng thì nghĩ phụ nữ nên ăn mặc kín đáo dịu dàng, nhất là phụ nữ có chồng lại càng không nên hở da hở thịt như muốn lả lơi ong bướm. Còn con dâu trẻ trung lại có thẩm mĩ hoàn toàn khác, suy nghĩ rằng phụ nữ hiện đại phong cách quyến rũ là điều bình thường. Ấy thế là mâu thuẫn nổ ra.

5. Xung khắc Mẹ chồng nàng dâu tuổi Tý và tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ thường rất cầu tiến, có ý thức vươn lên nên cũng thường có kinh nghiệm sống rất phong phú. Tính cách rộng rãi, cởi mở và thích nổi bật lên giữa đám đông.

Tuổi Tỵ có khí chất trầm lắng. Điều này khiến cho người tiếp xúc cảm thấy ghẻ lạnh, khó gần.

Vì có nhiều điểm khác nhau về tính cách nên cặp đôi con giáp tuổi Tỵ và tuổi Ngọ thông thường đều có quan điểm sống rất khác nhau. Hai con giáp này sẽ khó có những mối quan hệ bền chặt trong cuộc sống.

Nếu mẹ chồng và nàng dâu lần lượt sinh vào 2 con giáp này thì chắc chắn sẽ xảy ra xung khắc. Tính cách trái ngược nhau là nguồn cơn của việc này. Một người rộng rãi phóng khoáng, một người tiết kiệm lo xa. Người này thích yên tĩnh, người kia thích náo nhiệt.

Hóa giải xung khắc giữa mẹ chồng nàng dâu

Với cuộc sống hiện đại, mối quan hệ giữa mẹ chồng – nàng dâu khá phức tạp, ít tìm được tiếng nói chung giữa 2 thế hệ. Một số con dâu hiện đại tỏ ra quan ngại trước việc sống chung với mẹ chồng nhưng thực tế cho thấy, để mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu có thể hòa hợp không quá khó, nếu biết tôn trọng, bao dung và học hỏi.

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