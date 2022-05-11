Thứ 6 ngày 13 nhưng lại mang tới sự may mắn và tài lộc cho người tuổi Sửu, Tuất

Bắt nguồn từ phương Tây, nỗi sợ lan tỏa ra cả thế giới. "Nỗi sợ hãi thứ 6 ngày 13 bắt nguồn từ Kitô giáo. Chúa Jesus bị đóng đinh vào thứ 6 ngày 13 và kể từ đó người ta cho rằng ngày này là một điểm xấu" – giáo sư sử học ông Michael Bailey thuộc ĐH Bang Iowa, chuyên gia về nguồn gốc các loại mê tín dị đoan nói với tờ USA Today.

Có Chính Tài che chở, người tuổi Sửu không gặp phải bất kỳ vấn đề trở ngại nào trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Bản mệnh có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không vướng phải những sai lầm tài chính mà có cho mình thu nhập ổn định lâu bền.

Tuổi Sửu ở thế “nước đẩy thuyền lên”, công việc thuận lợi thì tài lộc ắt dồi dào. Phương diện tài chính có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông. Đặc biệt với người kinh doanh, buôn bán, hứa hẹn sẽ thu về nhiều lợi nhuận bù đắp cho những thua lỗ trước đó.

Tuổi Sửu được thần tài gõ cửa

Người tuổi Sửu có sự phát triển mạnh mẽ về sự nghiệp. Công việc cũng có chiều hướng tốt đẹp, thuận lợi. Đặc biệt, những người tuổi Sửu có cơ hội đi xa, xuất ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, có quý nhân phù trợ, không ngừng khẳng định uy tín và thăng tiến chức vụ. Công việc kinh doanh, buôn bán cũng thuận lợi hơn trước, gặp nhiều may mắn, buôn bán có duyên, ngày càng mở rộng quy mô.

Cát thần này cũng báo hiệu những điềm lành đang tới. Lúc này rất thích hợp để những chú Trâu mạnh dạn đầu tư hay kinh doanh. Nếu có ý định mở rộng khoản thu nhập hàng tháng của mình, bạn có thể lên ý tưởng ngay từ bây giờ.

Có điều, nữ mạng tuổi Sửu dù có đạt được nhiều thành công lớn nhưng rất vất vả, lao lực, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và chuyện tình cảm cá nhân.

Tuổi Tuất

Vận trình của người tuổi Tuất khá suôn sẻ. Mưu sự lớn nhỏ đều dễ dàng gặt hái được thành công. Khi gặp khó khăn, bản mệnh sẽ nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ bạn bè và người thân.

Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Tuất đã có nhiều ước mơ, hoài bão và dự định cho tương lai. Họ sớm trưởng thành và rời ra vòng tay của cha mẹ, tự lập với cuộc sống của chính mình. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ già dặn hơn.

Nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Tuất có một ngày làm việc vô cùng năng suất. Nhiều việc diễn ra theo đúng kế hoạch đã xây dựng từ trước khiến bản mệnh cảm thấy tự tin vào hào hứng hơn nhiều.

Tuổi Tuất may mắn trong ngày bị coi là xui xẻo

Tuổi Tuất không phải là người có lối sống ham mê tiền tài, địa vị và quyền lực. Trông vẻ ngoài của họ có đôi chút lạnh lùng, ít nói nhưng thực ra tuổi Tuất là người sống giàu tình cảm. Chất liệu cuộc sống của họ được tạo nên từ tình yêu thương, sự quan tâm của những người thân xung quanh.

Với những người còn ngồi trên ghế nhà trường, việc học hành thi cử trong ngày “thứ 6 ngày 13” này cũng diễn ra khá thuận lợi với bản mệnh. Chỉ cần ôn luyện kĩ càng trước đó và giữ tinh thần bình tĩnh khi bước vào phòng thi thì không có gì mà bạn không vượt qua được cả. Hãy tự tin rằng bạn không hề kém cỏi so với bất cứ ai.

Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội thăng tiến, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Người kinh doanh, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuy nhiên, bản mệnh không nên quá phấn chấn. Cuộc hành trình vẫn còn nhiều ngã rẽ bất ngờ. Nếu bất cẩn sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng lãng phí tiền bạc không đáng có.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.