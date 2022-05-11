Tử vi 4 ngày tới (13/5-16/5), những con giáp sau nhập mệnh Phượng Hoàng, vét sạch ví của thần Tài, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 11/05/2022 12:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây nhập mệnh Phượng Hoàng, vét sạch ví của thần Tài, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà trong 4 ngày nữa.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết càng về hậu vận, người tuổi Dậu càng vững vàng trên đường công danh, thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió. Trong 4 ngày sắp tới, con giáp may mắn này sẽ được thần Tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng. Bạn đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần Tài, sung sướng an nhàn đến vài năm sau.

Chuyện tình cảm, gia đạo luôn tràn ngập may mắn và niềm vui. Cuộc sống gia đình tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc trọn vẹn. Ngoài ra, bạn luôn có tính cách khá mạnh mẽ và cứng rắn, dù ở tình huống nào bạn sẽ luôn giữ bình tĩnh và giải quyết vấn đề theo cách tốt nhất.

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Người tuổi Dậu càng vững vàng trên đường công danh, thăng quan tiến chức  - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Tài vận của người tuổi Mùi sẽ có nhiều dấu hiệu tích cực trong 4 ngày tới. Đây là lúc mà bạn sẽ nhận được thù lao tương xứng với những gì bạn đã bỏ ra trong thời gian qua. Ngoài ra, nếu đầu tư tài chính thì đây cũng là lúc bạn sẽ lấy lại được những gì đã mất. Công việc của bạn cũng tiến triển khá thuận lợi, những ý tưởng bạn đưa ra đều được mọi người ủng hộ.

Dù là ở giới nào thì con giáp này luôn nắm thế chủ động cả trong chuyện tình cảm lẫn trong cuộc sống và điều đó chính là điểm mê hoặc lòng người của bạn. Cùng "tần sóng" với tuổi Mùi là những người tràn đầy năng lượng, luôn hào hứng với những trải nghiệm vui vẻ, ngẫu hứng và hứa hẹn bất ngờ. 

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Tài vận của người tuổi Mùi sẽ có nhiều dấu hiệu tích cực trong 4 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ nhận được tin vui về tiền bạc trong thời gian tới. Công việc cũng ổn định, không có quá nhiều áp lực, nhờ vậy mà tinh thần của bạn vô cùng tốt. Nguồn lợi sẽ từ đó đổ về liên tục khiến bạn đếm mỏi tay. Đồng thời, bạn cũng có số may mắn trúng độc đắc, ẵm hết số tiền lớn của thiên hạ trong nháy mắt. 

Người tuổi Tuất còn độc thân cũng có cơ hội được gặp người mà bạn yêu mến. Lúc này, bạn cần mở lòng hơn nữa thì mới sớm thoát được cảnh độc thân. Từ sự nghiệp, tình duyên đều có nhiều điểm sáng giúp tinh thần của con giáp này vô cùng phấn chấn.

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Người tuổi Tuất sẽ nhận được tin vui về tiền bạc trong thời gian tớ - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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