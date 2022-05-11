Tử vi dự đoán ngày mai 12/5: Những con giáp này cẩn thân tai bay vạ gió, kẻ tiểu nhân phá rối, xui rủi không ngờ đến, tình duyên có phần trắc trở

Sự nghiệp: Mai trong thần sát xuất hiện Thiên Ấn, tử vi ngày mới khuyên tuổi Thìn cần thận trọng. Khi nhận nhiệm vụ sếp giao, người tuổi Thìn cần có một cái nhìn đa chiều, dự đoán mọi khả năng sai sót có thể xảy ra để hoàn thiện công việc thật chu đáo.

Tình cảm: Đời sống hôn nhân của tuổi Thìn nhiều xung đột, mâu thuẫn trong hôm nay khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng dưới sự tác động của Thương Quan. Nếu cả bản mệnh và bạn đời của mình không thẳng thắn nhìn nhận lại vấn đề chỉ khiến cho khúc mắc trong lòng ngày càng lớn, khó mà giải tỏa được. Tình cảm vợ chồng vì thế mà phai nhạt dần theo năm tháng.

Tài lộc: Thiên Ấn hành khiển chủ một ngày tài lộc lệch lạc. Thiên Ấn còn có một tên gọi khác là Kiêu Thần, mang ý nghĩa phiến diện về quan điểm tiền tài, người tuổi Thìn cần phải xem xét kỹ lưỡng các quyết định đầu tư của mình.

Con số may mắn: 3, 12, 31

Màu sắc may mắn: Đỏ hồng, trắng bạc

trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Bạn mang trong mình tinh thần bất khuất, kiên cường. Bạn sẵn sàng loại bỏ các chướng ngại vật trên đường đi để đạt điều mình mong muốn. Tuy nhiên tuổi Ngọ cũng nên cẩn thận bởi tính cách này sẽ gây trở ngại trong các quan hệ xã giao với đồng nghiệp.

Tài lộc: Người tuổi Ngọ ngày mai cứ luôn cảm thấy mọi việc không cân bằng, không thỏa mãn thì mặt tài vận nhất định đi xuống. Do bạn có xu hướng không thỏa hiệp, dễ đưa ra nhiều phán đoán phản cảm gây ảnh hưởng xấu đến vận kiếm tiền.

Tình cảm: Đường tình duyên của tuổi Ngọ không có nhiều biến động khi gặp Thương Quan. Gia đạo của những người này bình ổn, đời sống hôn nhân khá hài hòa. Tuy nhiên vì mọi thứ quá êm đềm nên đôi khi khiến bản mệnh nảy sinh tâm lý chán chường.

Con số may mắn: 8, 25, 33

Màu sắc may mắn: Kaki, đỏ, xanh

Người tuổi Ngọ ngày mai cứ luôn cảm thấy mọi việc không cân bằng, không thỏa mãn thì mặt tài vận nhất định đi xuống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Ngày mai vì tâm lý u uất mà tuổi Tuất không khéo cư xử trong các mối quan hệ xung quanh mình. Đôi khi gặp khó khăn thì bạn lại không chịu hỏi ai, càng không lắng nghe lời góp ý. Vì bản mệnh quá cố chấp, làm việc cứ phải theo nguyên tắc nên hay gây khó khăn cho đồng nghiệp.

Tài lộc: Mọi việc cần phải tiếp cận thật nhẹ nhàng, đối diện với rắc rối tiền nong cần phải bình tĩnh. Đối với đồng nghiệp người tuổi Tuất khá mạnh mẽ và kiên quyết khi xử lý các con số, tuy cần rõ ràng nhưng bạn cũng đừng quá tính toán nhé.

Tình cảm: Người tuổi Tuất có xu hướng nhớ về người yêu cũ vào ngày hôm nay. Vết thương lòng khá sâu nên chỉ khi bạn thực sự muốn mở lòng thì chuyện tình cảm mới có cơ hội khai hoa nở nhụy. Đáng tiếc là vận tình cảm của tuổi Tuất tại thời điểm này lại rơi vào cảnh dở dang vì cảm xúc không ổn định. Cảm giác đơn độc và mơ hồ sẽ không giúp bạn có được mối nhân duyên mới. Cuộc sống vẫn là những chuỗi ngày đơn khăn gối chiếc.

Tài vận, đừng đụng đến cờ bạc. Bạn dễ trở nên cay cú và thua nặng. Bạn cũng sẽ nợ nần chống chất vì bài bạc.

Con số may mắn: 2, 15, 27

Màu sắc may mắn: Vàng, vàng nhạt

Ngày mai vì tâm lý u uất mà tuổi Tuất không khéo cư xử trong các mối quan hệ xung quanh mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo