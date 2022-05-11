Cuối ngày hôm nay 11/5: Những con giáp chuẩn bị đón hỷ sự, vận khí lên hương, lộc lá đầy nhà, tình duyên rộng mở, sung túc viên mãn

Cuối ngày hôm nay Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Mùi có một ngày làm việc hiệu quả, thỏa sức hoạch định những kế hoạch phù hợp với tương lai. Bản mệnh thể hiện được điểm mạnh của mình đúng lúc đúng chỗ, khiến cả cấp trên tán thưởng và đồng nghiệp đều khâm phục, công việc kết thúc tốt đẹp.

Chẳng những vậy, Kim sinh Thủy, mệnh chủ luôn được nửa kia tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện. Đời sống hôn nhân hoà thuận, thuận hoà giúp cả hai có thể an tâm tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc. Mâu thuẫn dần được gỡ bỏ và giờ đây, người trong cuộc chỉ còn nhắc về nhau với tất cả những điều tốt đẹp.

Con giáp này là người nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc, vì thế, lãnh đạo luôn tin tưởng và giao cho bạn những công việc quan trọng. Hãy sắp xếp kế hoạch làm việc cẩn thận để công việc đạt hiệu quả cao nhất.

Công việc, bạn có cơ hội bước lên vị trí tốt hơn để phát triển, đồng thời mức lương của bạn cũng nhờ đó mà được cải thiện.

Tài vận, có tiền dư dả thì nên đầu tư, nếu không tiền sẽ mất giá.

Con số may mắn: 1, 27, 35

Màu sắc may mắn: Hồng, xanh lá cây

Cuối ngày hôm nay Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Mùi có một ngày làm việc hiệu quả, thỏa sức hoạch định những kế hoạch phù hợp với tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cuối ngày hôm nay Lục Hợp quý nhân che chở, người tuổi Thìn được hưởng nhiều may mắn khi cát tinh này sẽ chiếu cố cho bản mệnh trong vận trình tài lộc. Hợp tác làm ăn có lợi, bạn tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy và có ý định hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi, thu về khoản lợi nhuận khả quan.

Chính Ấn độ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp của những chú Rồng có những bước đột phá đáng kể. Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc luôn hiển hiện bên trong con người bạn, bạn chẳng quản ngại khó khăn để hoàn thành công việc. Điều này giúp bản mệnh nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và có thể sẽ được giao nhiều trọng trách hơn.

Ngũ hành tương sinh còn mang tới những tín hiệu đáng mừng trong chuyện tình cảm của người tuổi Thìn. Vợ chồng gắn bó keo sơn, bản mệnh khéo léo chăm sóc cho hạnh phúc của gia đình nhỏ. Đào hoa nở rộ giúp người độc thân có thêm sức hút đặc biệt với những người khác giới. Chỉ cần bản mệnh thích thì sẽ bước vào cuộc hẹn hò lãng mạn, thắm nồng yêu thương.

Tài vận, bạn từ chối các lời mới ăn chơi để ở nhà, nhờ đó mà tiết kiệm được một số tiền.

Con số may mắn: 2, 4, 16

Màu sắc may mắn: Vàng, tím

Chính Ấn độ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp của những chú Rồng có những bước đột phá đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cuối ngày hôm nay tuổi Sửu được Tam Hợp che chở nên có một ngày tha hồ đón tiền bạc tăng tiến không ngừng. Thời điểm vận khí lên cao, những chú Trâu gặp nhiều may mắn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Hợp tác kinh doanh có lợi, nguồn thu đem về đủ để bạn triển khai thêm những kế hoạch kinh doanh sắp tới.

Chẳng những tài lộc, đường công danh của tuổi Sửu cũng rất thuận lợi trong ngày Thiên Ấn tụ khí. Con giáp này cảm nhận rõ quá trình làm việc của mình vô cùng suôn sẻ và thuận lợi, bản mệnh có thể sẽ thể hiện được khía cạnh khác trong con người mình cũng như phát huy được năng lực cá nhân ở nhiều lĩnh vực khác nhau, điều này rất có lợi cho đường tiến thân trong tương lai của bạn.

Thổ sinh Kim giúp tuổi Sửu hoàn toàn có thể yên tâm khi gia đạo êm ấm. Bạn và nửa kia của mình luôn tâm sự với nhau mọi chuyện, cho dù đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi hay là những quyết định có ý nghĩa lớn lao, điều này giúp tình cảm giữa hai bạn luôn bền chặt. Tâm trạng thay đổi thất thường chủ yếu vì con giáp này không có đủ niềm tin vào mối quan hệ tình cảm hiện tại. Người ngoài nó gì cũng vội vã nghe theo nên cuối cùng lại khiến bản thân buồn phiền.

Tài vận, đừng so sánh bản thân với người khác. Bạn nên tận hưởng cuộc sống theo thu nhập của mình. Đừng lúc nào cũng mua nhiều đồ xa xỉ sẽ tạo áp lực không đáng có cho bản thân.

Con số may mắn: 1, 15, 36

Màu sắc may mắn: Xanh ô liu, xanh xám, đỏ thẫm

Cuối ngày hôm nay tuổi Sửu được Tam Hợp che chở nên có một ngày tha hồ đón tiền bạc tăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo