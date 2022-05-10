Bước qua ngày hôm nay 10/5: THẦN TÀI gõ cửa, THIÊN TUẾ độ mệnh, những con giáp này mua may bán đắt, phát tài phát lộc, tiền đổ đầy két, hưởng trọn may mắn thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 10/05/2022 07:28

Chỉ cần bước qua ngày hôm nay 10/5, những con giáp này hưởng trọn may mắn thiên hạ, mua may bán đắt, tiền đổ ào ào như thác, may mắn hơn người.

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, có Chính Ấn ở bên trợ mệnh, người tuổi Sửu trở nên tự tin hơn vào chính bản thân mình. Bạn không ngần ngại thể hiện những khía cạnh hoàn toàn khác biệt của bản thân cho mọi người xung quanh.

Đó chính là lý do con đường phát triển sự nghiệp của con giáp này mới thênh thang rộng mở đến vậy. Bạn sẽ chẳng còn phải lo lắng đến chuyện thăng tiến trong thời điểm này nữa. Chỉ cần bạn hoàn thành xuất sắc mọi việc thì cơ hội tiến thân của bạn sẽ đến ngay trong tầm mắt bạn thôi.

Mối quan hệ giữa bạn và người ấy dần trở nên hài hòa hơn trong ngày này. Những hiểu lầm dần được gỡ bỏ, cả hai dành cho nhau những lời chia sẻ chân thành để cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Cẩn trọng: Cần duy trì chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh.

+ Tuổi Đinh Sửu: Thị phi đeo bám, nên giữ thận trọng trong lời ăn tiếng nói.

+ Tuổi Quý Sửu: Sức khỏe gặp nhiều vấn đề bất ổn do làm việc mệt nhọc.

Màu sắc vượng vận: Xanh dương

Quý nhân: Tuổi Mão

Con số may mắn: 3, 5

Bước qua ngày hôm nay 10/5: THẦN TÀI gõ cửa, THIÊN TUẾ độ mệnh, những con giáp này mua may bán đắt, phát tài phát lộc, tiền đổ đầy két, hưởng trọn may mắn thiên hạ - Ảnh 1
Chính Ấn ở bên trợ mệnh, người tuổi Sửu trở nên tự tin hơn vào chính bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cát thần Chính Tài sẽ đến bên và mang đến cho người tuổi Mão không ít cơ hội phát tài trong ngày này. Với số tiền thu được chắc chắn bạn sẽ có thể cân nhắc đầu tư vào những hạng mục phù hợp.

Sức khỏe của bạn trong những ngày này không được khả quan. Bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, cơ thể của bạn khi ấy mới có thể nhanh chóng hồi phục được.

Mối quan hệ giữa bạn và mọi người xung quanh cũng không mấy tốt đẹp. Đôi bên vì khăng khăng mình là đúng nên không ngừng tranh cãi. Cả hai nên ngồi lại và lắng nghe chia sẻ, từ đó mới có thể thấu hiểu và đồng cảm cho nhau được.

Cẩn trọng: Đề phòng có kẻ tiểu nhân quấy phá, hãm hại.

+ Tuổi Ất Mão: Đề phòng có kẻ tiểu nhân đeo bám.

+ Tuổi Tân Mão: Sức khỏe sa sút trông thấy nên không được chủ quan.

Màu sắc vượng vận: Hồng

Quý nhân: Tuổi Tuất

Con số may mắn: 5, 6

Bước qua ngày hôm nay 10/5: THẦN TÀI gõ cửa, THIÊN TUẾ độ mệnh, những con giáp này mua may bán đắt, phát tài phát lộc, tiền đổ đầy két, hưởng trọn may mắn thiên hạ - Ảnh 2
Cát thần Chính Tài sẽ đến bên và mang đến cho người tuổi Mão không ít cơ hội phát tài trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn Tý Bán Hợp mang đến cho người tuổi Thìn không ít tin vui trong ngày thứ 4 này. Dù là người đang đi học hay đã đi làm, cơ hội đạt được thành tích cao và ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh là rất lớn.

Lại thêm Thiên Ấn giúp sức, vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này cũng trở nên hanh thông hơn cả. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ hay nghề tự do thì sẽ nhận được sự quan tâm và những lời khen ngợi không phải ai cũng có được bạn.

Trong chuyện tình cảm, với sức hút riêng, con giáp này nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ những đối tượng khác giới. Bạn có thể sẽ sớm tìm được một nửa dành cho mình trong khoảng thời gian này đó.

Cẩn trọng: Vấn đề sức khỏe cần được quan tâm nhiều hơn.

+ Tuổi Bính Thìn: Không giữ được hình ảnh bản thân vì thị phi, tranh chấp.

+ Tuổi Mậu Thìn: Mệt mỏi vì những căng thẳng trong đời sống hôn nhân.

Màu sắc vượng vận: Xám

Quý nhân: Tuổi Tuất

Con số may mắn: 2, 5

Bước qua ngày hôm nay 10/5: THẦN TÀI gõ cửa, THIÊN TUẾ độ mệnh, những con giáp này mua may bán đắt, phát tài phát lộc, tiền đổ đầy két, hưởng trọn may mắn thiên hạ - Ảnh 3
Thìn Tý Bán Hợp mang đến cho người tuổi Thìn không ít tin vui trong ngày thứ 4 này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h ngày mai 10/5: Top con giáp lộc lá phủ phê, tiền của đuề huề, chỉ sợ tiêu xài không hết, đào hoa đỏ thắm, sung túc viên mãn

Đúng 12h ngày mai 10/5: Top con giáp lộc lá phủ phê, tiền của đuề huề, chỉ sợ tiêu xài không hết, đào hoa đỏ thắm, sung túc viên mãn

Tử vi dự đoán đúng 12h ngày mai 10/5, những con giáp này đại cát đại lợi, phát tài phát lộc, tiền về chật két, tiêu xài không hết.

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