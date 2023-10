So với những con giáp khác, tuổi Dậu là người luôn khao khát làm giàu, luôn tự mình vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì họ luôn tin rằng nếu không dựa vào bản thân thì chẳng thể dựa vào ai.

Cụ thể, từ ngày 10/5 trở đi những người tuổi Dậu nếu biết nắm bắt cơ hội trong năm nay thì cuối năm không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, sự nghiệp thăng hoa, tài vận ngày một dồi dào.

Tài vận: Vận trình tài lộc bình ổn. Công việc nảy sinh rắc rối nhưng nhìn chung thì bản mệnh vẫn có cách để kiểm soát nguồn tài chính của mình.

Trời sinh tuổi Dậu là người luôn có chí cầu tiến, luôn phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cẩn trọng: Chưa tìm được sự cảm thông, thấu hiểu thật sự.

+ Tuổi Đinh Dậu: Tránh vội vàng tin lời của người mới quen.

+ Tuổi Tân Dậu: Tránh trút bỏ cảm xúc tiêu cực lên người khác.

Màu sắc vượng vận: Đen

Quý nhân: Tuổi Tuất

Con số may mắn: 9, 10

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi chính là con giáp thông minh, lanh lợi, biết tự mình nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và tự tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Trước khi đến với sự thành công, tuổi Mùi phải trải qua nhiều thử thách. Thay vì trốn chạy như những người khác thì tuổi Mùi lại càng muốn đối mặt trực diện, muốn tự mình vượt qua thử thách, rèn luyện bản thân để ngày càng mạnh mẽ hơn.

Đặc biệt, từ 10/5 này trở đi tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Từ giờ đến Rằm tháng 5 âm lịch, quý nhân sẽ xuất hiện giúp tuổi Mùi tìm được cơ hội làm giàu, không những thế đời sống tinh thần cũng được cải thiện đáng kể, cuối năm muốn gì có đó.

Cẩn trọng: Tránh đầu tư theo kiểu được ăn cả, ngã về không.

+ Tuổi Kỷ Mùi: Nên biết việc gì nên làm còn việc gì là không.

+ Tuổi Tân Mùi: Làm việc bất cẩn, chủ quan khó tránh sai lầm.

Màu sắc vượng vận: Cam

Quý nhân: Tuổi Dậu

Con số may mắn: 4, 10

Đặc biệt, từ 10/5 này trở đi tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý hiền lành, nhân hậu, sống dĩ hòa vi quý nên luôn có quý nhân phù trợ. So với những con giáp khác, người tuổi Tý được trời ban nhiều phước lành hơn, họ cũng dễ dàng gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, ít khi nào gặp thất bại. Có nhiều người an phận thủ thường thì cuộc sống sẽ trôi đi bình yên, có những người cầu tiến thì sẽ gặp khó khăn nhưng cũng không đáng kể.

Ngoài ra, từ giữa năm trở đi, tuổi Tý sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, công việc suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nên cẩn trọng đưa ra những quyết định lớn, nếu như biết tính trước tính sau thì cuộc đời bắt đầu thăng hoa từ đây.

Cuối năm nay, tuổi Tý biết tận dụng cơ hội đang có, phát huy hết thế mạnh thì cuộc sống tương lai không lo cơm áo gạo tiền.

Tài vận: Vận trình tài lộc tạm ổn. Đây được cho là điểm sáng nhất trong ngày khi mọi thứ đều như chống lại bản mệnh.

Cẩn trọng: Chưa thể kiểm soát tốt các cảm xúc tiêu cực của mình.

+ Tuổi Mậu Tý: Sức khỏe đi xuống do chưa có chế độ tập luyện điều độ.

+ Tuổi Nhâm Tý: Thiếu tinh tế nên không được lòng nhiều người.

Màu sắc vượng vận: Xám

Quý nhân: Tuổi Mùi

Con số may mắn: 5, 24

Trời sinh những người tuổi Tý hiền lành, nhân hậu, sống dĩ hòa vi quý nên luôn có quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm