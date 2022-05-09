Bước qua ngày hôm nay 9/5: Những con giáp này hưởng trọn lộc trời ban, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 09/05/2022 07:23

Chỉ cần bước qua ngày hôm nay, những con giáp này may mắn hưởng trọn lộc trời ban, tiền xài dư dả, đào hoa rộng mở, sung túc viên mãn.

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là người luôn có chí cầu tiến, luôn phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

So với những con giáp khác, tuổi Dậu là người luôn khao khát làm giàu, luôn tự mình vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì họ luôn tin rằng nếu không dựa vào bản thân thì chẳng thể dựa vào ai.

Đa số những người tuổi Dậu đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống của họ sẽ thăng hoa không ai sánh bằng, có người còn trở thành đại gia được nhiều người ngưỡng mộ.

Cụ thể, từ ngày 10/5 trở đi những người tuổi Dậu nếu biết nắm bắt cơ hội trong năm nay thì cuối năm không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, sự nghiệp thăng hoa, tài vận ngày một dồi dào.

 

Tài vận: Vận trình tài lộc bình ổn. Công việc nảy sinh rắc rối nhưng nhìn chung thì bản mệnh vẫn có cách để kiểm soát nguồn tài chính của mình.

Bước qua ngày hôm nay 9/5: Những con giáp này hưởng trọn lộc trời ban, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở - Ảnh 1
Trời sinh tuổi Dậu là người luôn có chí cầu tiến, luôn phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cẩn trọng: Chưa tìm được sự cảm thông, thấu hiểu thật sự.

+ Tuổi Đinh Dậu: Tránh vội vàng tin lời của người mới quen.

+ Tuổi Tân Dậu: Tránh trút bỏ cảm xúc tiêu cực lên người khác.

Màu sắc vượng vận: Đen

Quý nhân: Tuổi Tuất

Con số may mắn: 9, 10

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi chính là con giáp thông minh, lanh lợi, biết tự mình nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và tự tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Trước khi đến với sự thành công, tuổi Mùi phải trải qua nhiều thử thách. Thay vì trốn chạy như những người khác thì tuổi Mùi lại càng muốn đối mặt trực diện, muốn tự mình vượt qua thử thách, rèn luyện bản thân để ngày càng mạnh mẽ hơn.

Đặc biệt, từ 10/5 này trở đi tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Từ giờ đến Rằm tháng 5 âm lịch, quý nhân sẽ xuất hiện giúp tuổi Mùi tìm được cơ hội làm giàu, không những thế đời sống tinh thần cũng được cải thiện đáng kể, cuối năm muốn gì có đó.

Cẩn trọng: Tránh đầu tư theo kiểu được ăn cả, ngã về không.

+ Tuổi Kỷ Mùi: Nên biết việc gì nên làm còn việc gì là không.

+ Tuổi Tân Mùi: Làm việc bất cẩn, chủ quan khó tránh sai lầm.

Màu sắc vượng vận: Cam

Quý nhân: Tuổi Dậu

Con số may mắn: 4, 10

Bước qua ngày hôm nay 9/5: Những con giáp này hưởng trọn lộc trời ban, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở - Ảnh 2
Đặc biệt, từ 10/5 này trở đi tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý hiền lành, nhân hậu, sống dĩ hòa vi quý nên luôn có quý nhân phù trợ. So với những con giáp khác, người tuổi Tý được trời ban nhiều phước lành hơn, họ cũng dễ dàng gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, ít khi nào gặp thất bại. Có nhiều người an phận thủ thường thì cuộc sống sẽ trôi đi bình yên, có những người cầu tiến thì sẽ gặp khó khăn nhưng cũng không đáng kể.

Ngoài ra, từ giữa năm trở đi, tuổi Tý sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, công việc suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nên cẩn trọng đưa ra những quyết định lớn, nếu như biết tính trước tính sau thì cuộc đời bắt đầu thăng hoa từ đây.

Cuối năm nay, tuổi Tý biết tận dụng cơ hội đang có, phát huy hết thế mạnh thì cuộc sống tương lai không lo cơm áo gạo tiền.

Tài vận: Vận trình tài lộc tạm ổn. Đây được cho là điểm sáng nhất trong ngày khi mọi thứ đều như chống lại bản mệnh.

Cẩn trọng: Chưa thể kiểm soát tốt các cảm xúc tiêu cực của mình.

+ Tuổi Mậu Tý: Sức khỏe đi xuống do chưa có chế độ tập luyện điều độ.

+ Tuổi Nhâm Tý: Thiếu tinh tế nên không được lòng nhiều người.

Màu sắc vượng vận: Xám

Quý nhân: Tuổi Mùi

Con số may mắn: 5, 24

Bước qua ngày hôm nay 9/5: Những con giáp này hưởng trọn lộc trời ban, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở - Ảnh 3
Trời sinh những người tuổi Tý hiền lành, nhân hậu, sống dĩ hòa vi quý nên luôn có quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước qua ngày hôm nay 8/5: THẦN TÀI gõ cửa, THIÊN TUẾ chiếu mệnh, những con giáp này gặp dữ hóa lành, chuyển họa thành may, vận khí tăng cao, tình - tiền viên mãn

Bước qua ngày hôm nay 8/5: THẦN TÀI gõ cửa, THIÊN TUẾ chiếu mệnh, những con giáp này gặp dữ hóa lành, chuyển họa thành may, vận khí tăng cao, tình - tiền viên mãn

Chỉ cần bước qua ngày hôm nay, những con giáp này có thần tài gõ cửa, thiên tuế chiếu mệnh, có thể biến họa thành may, gặp dữ hóa lành, cực kì may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 40 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 40 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng